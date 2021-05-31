Восстановлению британской экономики может помешать третья волна пандемии

58 минут назад

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Британская экономика, по прогнозам экспертов, довольно быстро оправится от последствий пандемии и локдаунов - если только не помешает третья волна коронавируса. Она, как говорят медики, уже началась и может заставить отложить намеченную на 21 июня отмену большинства оставшихся ограничений.

По новому прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, в этом году ВВП Соединенного Королевства вырастет на 7,2%. В марте ОЭСР предсказывала рост в 5,1%.

Этот восстановительный рост, правда, еще не отыграет 11-процентное падение прошлого года: на докоронавирусный уровень экономика Британии при благоприятном стечении обстоятельств вернется лишь в 2022 году.

Тем не менее, экономика в Британии растет быстрее, чем в других крупных развитых странах.

Министр финансов Риши Сунак объясняет это успехами прививочной кампании и правительственного плана по обеспечению занятости.

Однако восстановление может сорвать может сорвать третья волна пандемии, вызванная так называемым индийским штаммом коронавируса.

Запланированная на 21 июня отмена карантинных ограничений под вопросом, пишет в понедельник вся британская пресса.

Старший советник правительства по вопросам борьбы с Covid-19 профессор Рави Гупта в интервью Би-би-си заявил, что число заболевших быстро растет, при этом три четверти новых случаев вызваны "индийским" штаммом.

На прямой вопрос, началась ли уже третья волна, профессор Гупта ответил: "Да".

Правда, высота этой третьей волны сейчас совсем невелика - на порядок меньше, чем во время зимнего всплеска заражений и смертей. В последнюю неделю в Британии регистрировали в среднем около 3 тыс. заражений в день, что в 20 раз меньше, чем на январском пике, умирают же от ковида сейчас считанные единицы.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Прививочный пункт на стадионе лондонского района Твикенем. Кампания вакцинации идет в Британии намного быстрее, чем в большинстве стран мира: двумя уколами привита уже почти половина населения

С другой стороны, такого числа заражений в день не было в Британии уже почти два месяца.

Министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис в ответ на вопрос Би-би-си, не будет ли отложена окончательная отмена карантина, сказал, что никаких вариантов исключить нельзя. По его словам, правительство вынуждено действовать крайне осмотрительно.

"Мы знаем, что эта пандемия была очень тяжелой. Ситуация неустойчива, и мы будем принимать решение [о снятии ограничений] где-то недели за две. Лишь к тому времени мы сможем увидеть последствия предыдущего ослабления ограничений 17 мая", - сообщил министр.

Ситуация в мире

Глобальный прогноз ОЭСР на текущий год также возрос: до 5,8% с 4,2% в прошлом декабре. Мировая экономика постепенно возвращается к состоянию, предшествовавшему пандемии, хотя существенно отстает от прежних ожиданий.

Локомотивом мирового роста выступают США, где в 2021 году ожидается увеличение ВВП на 6,9%, со снижением в 2022 году до 3,6%.

Неплохо обстоят дела в Китае. Но многие развивающиеся экономики, включая Индию, пока отстают.

Важное значение имеет такой показатель, как прогнозируемое восстановление уровня ВВП на душу населения до пре-ковидного уровня. В Британии, а также Италии и Канаде, оно ожидается к середине будущего года. Это позже, чем в США, Японии, Германии и Китае, и раньше, чем во Франции и Испании.

Однако благоприятная тенденция распространяется по миру неравномерно, и ей по-прежнему угрожают недостаточные темпы вакцинации, особенно в развивающихся странах, указывает ОЭСР.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генсек ОЭСР Анхель Гурриа призывает ради восстановления мировой экономики отправлять больше вакцин развивающимся странам

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа призвал срочно наращивать производство вакцин и более равномерно распределять их между разными странами.

"Эффективные программы вакцинации во многих странах сделали мировую экономическую ситуацию более благоприятной, чем когда-либо с начала пандемии. Но для миллионов людей прививка остается отдаленной перспективой", - добавил он.

Главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун призвал помочь бедным странам в вакцинации их населения.

Рекомендации ОЭСР

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Окончание долгих майских выходных в Британии совпало с самым теплым днем с начала этого года, и многие британцы провели этот день в не так давно открывшихся пабах и кафе

Государственный долг Соединенного Королевства за период пандемии вырос до величины годового ВВП. В большие долги влезло большинство стран мира, но нынешняя низкая процентная ставка облегчает их обслуживание.

Безработица в Британии может вырасти к концу года до 6,1% против 4,5% в 2020 году и 3,8% до пандемии.

ОЭСР рекомендует Британии сохранить меры поддержки бизнеса до полного восстановления экономики, сконцентрировавшись на предприятиях и отраслях с наибольшим потенциалом роста и создания рабочих мест.