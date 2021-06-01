В Шотландии нашли редчайший доисторический барельеф оленя и других животных

52 минуты назад

Автор фото, Historic Environment Scotland Подпись к фото, Если всмотреться, то можно увидеть голову оленя с большими рогами

В Шотландии в давно известном доисторическом кургане обнаружили высеченное в камне изображение животных, которому может быть несколько тысяч лет. Это первая такая находка в Шотландии.

По оценке Шотландского общества исторического наследия (HES), этому изображению, найденному в каменном кургане Данкрейгейг в долине Килмартин на западе страны, может быть от четырех до пяти тысяч лет. То есть, оно было высечено в эпоху неолита или раннего Бронзового века.

Археолог-любитель Хемиш Фентон нашел это изображение случайно.

По словам Фентона, он проходил мимо кургана вечером, в сумерках, заметил сбоку вход в одну из погребальных камер и решил влезть в нее с фонариком.

"Я посветил фонариком вокруг и заметил на перекрывающей плите узор, который не был похож на природную текстуру камня, - рассказывает Фентон. - Я осветил его, присмотрелся и понял, что передо мной - перевернутое изображение самца оленя. А потом вокруг обнаружились еще изображения животных".

Автор фото, Historic Environment Scotland Подпись к фото, Доктор Терша Барнетт очень рада редчайшей находке

Доктор Терша Барнетт из HES говорит, что в материковой Европе есть такие высеченные в камне древние изображения животных, но что касается Шотландии, то до сих пор считалось, что здесь их нет.

"Так что это потрясающе, что их наши - впервые, здесь, в исторической долине Килмартин. Это невероятно редкая находка, и она полностью меняет представление о том, что доисторические изображения на камне в Британии - это в основном геометрические узоры", - говорит доктор Барнетт.

В других местах Великобритании, по ее словам, тоже есть изображения оленя в камне эпохи раннего Бронзового века, но они очень схематичны.

"На этих изображениях в Данкрейгейге так тщательно проработаны анатомические детали, что нет никаких сомнений, какое животное перед вами", - говорит Терша Барнетт.

Автор фото, Historic Environment Scotland Подпись к фото, Хоана Вальдес-Туллетт из Шотландского общества памятников старины рассматривает найденные изображения животных

Ученые поясняют, что олени, по всей видимости, были очень важными животными для первобытных людей на севере Европы - они были источником мяса, шкур, костей и рогов как материала для разных орудий труда и оружия.

В долине Килмартин на западе Шотландии сосредоточено много памятников неолита и Бронзового века.