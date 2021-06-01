Дмитрий Гудков стал подозреваемым по делу о неуплаченной аренде

12 минут назад

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Политика Дмитрия Гудкова задержали до суда по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Утром у Гудкова и его родственников прошли обыски. Власти избавлялись от неугодных кандидатов до начало выборов, предположил политолог.

Бывшего депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" задерживают на двое суток, он стал подозреваемым по делу, возбужденному по п."б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), со ссылкой на адвоката Александра Альдаева сообщил правозащитник Павел Чиков. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

Первоначально Гудкова допрашивали в качестве свидетеля, но вечером во вторник стало известно, что политик стал подозреваемым, и именно в этом статусе его начали допрашивать, написал Чиков в своем телеграм-канале.

Политик был доставлен в главное следственное управление МВД по Москве, а утром на даче семьи Гудковых в окрестностях подмосковной Коломны, а потом и в московских квартирах прошли обыски.

Телеграм-канал "Правозащита Открытки" писал, что в деле, по которому проходили обыски, речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшим по делу выступает департамент городского имущества Москвы, который числится собственником помещения.

В рамках этого же уголовного дела обыски во вторник проходили у бывшего помощника Гудкова Александра Соловьева и главы его предвыборного штаба Виталия Венидиктова. Оба они вышли после допроса в следственном управлении в качестве свидетелей.

Чиков также пишет, что дело связано с неуплатой долга по договору аренды. По его словам, у политика изъяли "некоторую технику и документы". Всего было четыре обыска, уточнил правозащитник.

"Делом нашей семьи занимаются семь следственных групп"

Отец Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков, также бывший депутат Госдумы, уточнял, что обыск прошел в квартире сестры его жены.

Вечером Гудков-старший написал в "Твиттере", что его сын "назначен подозреваемым" в деле о неуплаченной в 2015 году аренде, о которой тот "узнал сегодня утром".

"Просто мстительные и мелочные негодяи захватили мою страну и уничтожают в ней нормальных людей! Дима, держись! Наше дело правое, мы обязательно победим!" - заявил он.

Проект "ОВД-Инфо" ранее сообщал, что с утра на допросе после обыска была бухгалтер обанкротившейся фирмы семьи Гудковых Олеся Людвиг.

"Делом нашей семьи занимаются семь следственных групп. Это целый отдел, около 100 сотрудников, 20 из них участвовали в обысках, с автоматами, - утверждает жена задержанного Валерия Гудкова (цитата по телеграм-каналу SOTA). - Допрашивают не только тетю Дмитрия, но даже подругу его мамы".

По словам адвоката Альдаева, тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова также задержана и находится в статусе подозреваемой. Адвокат Ермиловой Анастасия Саморукова пока не подтверждает ее задержание.

"После того, как в ДГИ [департаменте городского имущества] в три раза подняли арендную ставку, тетя не смогла ее оплачивать. Долго пытались договориться с ДГИ, потому что компания имела право на льготы как малое предприятие и раньше именно поэтому ставка была ниже. Но ДГИ отказал, потому что за время этих переговоров образовалась задолженность по аренде, - написала Саморукова в "Фейсбуке".

"После этого договор расторгли по соглашению сторон. Дальше взыскание задолженности через арбитраж и исполнительное производство. А теперь - уголовное дело", - добавила она.

МВД пока не прокомментировало ситуацию.

"Зачистка политического пространства"

Дмитрий Гудков после ухода из Госдумы стал одним из наиболее заметных оппозиционных политиков в Москве.

"Решили показательно на всех завести уголовные дела. Тотальная зачистка политического пространства", - прокомментировал его задержание соратник Алексея Навального Николай Ляскин.

В сентябре пройдут выборы в Госдуму.

"В 2019 году власти избавлялись от неугодных кандидатов прямо в ходе кампании. В этом году они решили сделать это до того, как кампания начнется. Цель - организовать все так, чтобы привязка предпринимаемых Кремлем ограничительных шагов к выборам была не столь очевидной. Пусть, дескать, с Гудковым и Пивоваровым разбираются правоохранители, а не избиркомы", - прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале политолог Аббас Галлямов.

"Главная надежда властей - на то, что недовольство репрессиями в этом случае не будет напрямую ассоциироваться с выборами и не приведет к росту протестной явки", - считает он.

Накануне в петербургском аэропорту Пулково был задержан лидер объявившей о самоликвидации организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Одноименные организации в Британии признаны в России нежелательными.