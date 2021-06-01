Дайджест: дело против бывшего директора "Открытой России" и шпионский скандал в Европе

час назад

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"Имел умысел на участие"

В понедельник в петербургском аэропорту "Пулково" задержан бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Его сняли с самолета, вылетавшего в Варшаву.

Дело возбудил 29 мая следственный отдел по Западному округу Краснодара краевого управления СК России по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации). Эта статья предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Из постановления о возбуждении дела следует, что основанием для него послужил августовский пост, опубликованный на странице Пивоварова в "Фейсбуке".

Вероятно, имеется в виду репост Пивоваровым 13 августа прошлого года записи кубанского независимого депутата Александра Коровайного, рассказавшего об избирательной кампании по выборам в Гордуму Краснодара активистки "Открытой России" Яны Антоновой.

Пивоваров, по версии следствия, опубликовав пост, имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации "Открытая Россия".

На прошлой неделе "Открытая Россия" объявила о прекращении своей деятельности из-за планов властей ужесточить закон о таких организациях.

Шпионский скандал в почтенном семействе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Меркель и Макрон требуют объяснений от своих партнеров

Европейские лидеры требуют объяснений от США и Дании по поводу сообщений о том, что эти две страны сообща занимались слежкой за европейскими политиками, в том числе - за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщили датские СМИ, в 2012-2014 годах датская военная разведка предоставляла Агентству национальной безопасности США доступ на секретную станцию вблизи Копенгагена, с которой можно получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров, сообщают немецкие и датские СМИ.

Оттуда велось прослушивание и чтение электронной переписки ряда немецких, французских, шведских и норвежских политиков.

"Это неприемлемо между союзниками и тем более между союзниками и европейскими партнерами", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Эту точку зрения разделяет и Меркель.

Пока что ни датская военная разведка, ни Агентство национальной безопасности США, ни власти обеих стран не ответили на требования европейских лидеров объясниться по существу дела.

В Китае разрешили третьего ребенка

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Китайские власти объявили, что семьям в стране теперь можно иметь до трех детей. Это решение принято после того, как перепись населения показала резкое падение рождаемости в Китае.

В 2016 году Китай отменил действовавшее несколько десятилетий правило «одна семья - один ребенок», разрешив иметь двоих детей.

Однако это не привело к заметному росту рождаемости. Рост благосостояния в Китае привел к тому, что люди в старости уже не так зависимы от детей. К тому же дороговизна жизни в городах часто не позволяет иметь большую семью.

В результате Китай переживает серьезные демографические проблемы, связанные со старением населения. В прошлом году в Китае родилось примерно 12 млн детей - это самый низкий показатель в стране с 1960-х годов.

Демографы предсказывают, что в будущем Китай уже не будет самой населенной страной мира, его обгонит Индия.

Переговоры о новом правительстве Израиля

Автор фото, EPA Подпись к фото, Митинг в Тель-Авиве в поддержку нового коалиционного правительства Беннетта и Лапида

Во вторник в Израиле продолжатся переговоры по созданию нового коалиционного правительства без нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху. Кандидат на пост премьера Нафтали Беннетт, в прошлом сподвижник Нетаньяху, обвинил его накануне в разжигании ненависти и разногласий.

Нетаньяху назвал формирующееся без него коалиционное правительство угрозой безопасности страны.

Новые названия для мутаций коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новую систему наименований вариантов коронавируса.

Теперь для обозначения мутаций вируса, обнаруженных в Великобритании, Южной Африке и Индии, будут использованы различные буквы греческого алфавита.

Британский вариант назван Альфа, южноафриканский - Бета, а индийский - Дельта. ВОЗ объяснила это желанием упростить классификацию и избавиться от национальных ярлыков.

Ранее индийское правительство выражало недовольство тем, что обнаруженный в Индии вариант B.1.617.2 называли индийским, хотя ВОЗ его так никогда официально не обозначала.

"Ни на одной стране не должно ставиться клеймо из-за того, что там впервые обнаружили новый вариант и сообщили об этом", - заявила технический директор ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Наоми Осака отказалась общаться с прессой и снялась с Роллан Гарроса

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Теннисистка номер два в мире Наоми Осака снялась с Открытого первенства Франции из-за своего отказа общаться с журналистами.

Японская теннисистка заявила в "Твиттере", что после своей первой победы на турнире Большого шлема в 2018 году она страдает от длительных приступов депрессии.

23-летняя спортсменка еще на прошлой неделе заявила, что не будет участвовать в пресс-конференциях на Ролан Гаррос, чтобы сохранить свое психическое здоровье. Общение с прессой обязательно для теннисистов, выступающих в профессиональных турах ATP и WTA.

Никаких анонимных звонков

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В России с 1 июня вступает в силу закон о борьбе с "серыми" SIM-картами, о блокировке украденных смартфонов и о дистанционном заключении договоров на услуги связи.

Закон обязывает операторов связи идентифицировать пользователей корпоративных SIM-карт, чтобы не допустить использования "серых" SIM-карт, с которых можно делать анонимные звонки.

Теперь оператор будет обязан прекратить обслуживание номера, если нет подтверждения личности человека, его использующего. Контролировать это должен будет Роскомнадзор с помощью специальной информационной сети мониторинга.

Washington Post: критика Лукашенко - наша стратегическая ошибка

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Соединенные Штаты и Евросоюз совершили стратегическую ошибку прошлым летом, неверно отреагировав на беспрецедентные протесты против автократического режима Александра Лукашенко, пишет бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в американской газете Washington Post.

Сейчас, после того, как Лукашенко пошел на воздушное пиратство, чтобы захватить оппозиционного критика, Запад, судя по всему, усугубляет эту ошибку, толкая Беларусь в объятия Владимира Путина.

Поскольку еще с советских времен Беларусь и Россия имеют интегрированную систему ПВО, начались разговоры о возможной роли Москвы или по крайней мере ее информированности о захвате самолета. Пресс-секретарь Путина назвал эти подозрения навязчивой русофобией.

Запад сделал правильное заключение о том, что Беларусь совершила акт воздушного пиратства, это поведение полностью соответствует автократическим методам режима, замечает Джон Болтон. И, как может засвидетельствовать Алексей Навальный и многие другие, у него есть признаки столь же авторитарного режима Путина.

Какое будущее ждет Беларусь? Будет ли поощряться ее путь к Западу, проложенный бывшими странами Варшавского договора и некоторыми бывшими советскими республиками? Или же ей будет позволено оказаться полностью аннексированной Россией?

Президент Байден, пишет Джон Болтон, должен до встречи с Путиным 16 июня найти ответы на эти вопросы и понять как их добиться. Пока нет признаков того, что он знает эти ответы.

Возможно, белорусские диссиденты, заявляющие, что они не склоняются ни к России, ни к Западу, действительно просто хотят положить конец репрессиям Лукашенко, не оглядываясь на геополитическую ситуацию. Если это так, что это трогательная и опасная наивность.

Никто в Москве не видит Беларусь вне тесных связей с Россией. Эта страна, зажатая между границами НАТО и России, находится в серой зоне, открытой для российского вмешательства.

Поэтому поддержка белорусской оппозиции - это не просто сожаления о нарушениях прав человека путем коррумпированных выборов и захвата диссидентов, какими бы отвратительными ни были бы эти нарушения. На кону - потенциальная свобода 9,5 млн белорусских граждан, потому что интеграция с Россией лишит их шанса на настоящую свободу, заключает бывший советник по нац. безопасности президента США Джон Болтон.

"Слегка оборзели"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дмитрий Медведев на Параде Победы 9 мая

Зампредседателя Совбеза РФ и глава "Единой России" Дмитрий Медведев охарактеризовал политику Запада в отношении России не вполне дипломатичным словом "оборзели", пожаловавшись на индивидуальные санкции и на более жесткую, чем когда-либо раньше, конфронтацию с Москвой.

"К сожалению, наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсантъ".

"А что сделали наши партнеры, например, в Европейском союзе или в Соединенных Штатах Америки? Они начали вводить индивидуальные санкции. Но вот можно себе представить, чтобы индивидуальные санкции, притом что было колоссальное неприятие друг друга, были введены в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета? Нет, конечно".

"Почему? Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично. Да, мы не согласны с политикой Советского Союза, мы осуждаем, но в то же время каналы общения есть, значит, есть возможность ездить друг к другу. И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалось", - заявил "Коммерсанту" бывший президент России.

"Я что, пожизненно склонен к побегу?"

Подпись к фото, Навальный участвовал в заседании по видеосвязи

Во Владимирской области прошло первое заседание суда по иску Алексея Навального к своей колонии - он судится с исправительным учреждением из-за того, что его сочли склонным к побегу. Из зала суда - Наталия Зотова:

Будем есть насекомых

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