К оппозиционеру Дмитрию Гудкову, его родственникам и соратникам пришли с обысками

49 минут назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Утром полицейские пришли с обысками к оппозиционному политику и бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, нескольким его родственникам и соратникам. С чем связаны обыски, пока не известно.

"У меня на даче под Коломной обыск", - написал Гудков в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что обыски проводятся у начальника его штаба Виталия Венидиктова и бывшего помощника, экс-председателя "Открытой России" Александра Соловьева.

По какому делу проводятся обыски, пока не известно. "Формального повода не знаю. Реальный ясен", - написал оппозиционер.

Как уточнил в Твиттере экс-депутат Госдумы и отец Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков, на дачу под Коломной с обысками пришли сотрудники ОМОНа. Там на тот момент находились их родственники, у всех на данный момент выключены телефоны, добавил он.

Также Гудков-старший сообщил, что с обыском пришли в квартиру сестры его жены в Москве, а также в здание на улице Александра Солженицына в Таганском районе Москвы, где восемь лет назад располагался его офис.

Накануне полицейские задержали в аэропорту Пулково в Петербурге бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. По данным Би-би-си, он задержан в рамках уголовного дела по статье 284.1 Уголовного кодекса (осуществление деятельности нежелательной организации), которое было возбуждено 29 мая.

На прошлой неделе "Открытая Россия" объявила о прекращении своей деятельности и закрытии отделений в регионах. Как объяснял Би-би-си Пивоваров, это связано с планами властей ужесточить закон о нежелательных организациях, по которому ранее уже преследовались активисты "Открытой России", созданной Михаилом Ходорковским.