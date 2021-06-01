"Люди критикуют власть - теперь это криминал": политологи о новых преследованиях оппозиции

25 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова накануне задержали по делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией"

31 мая в Петербурге задержали экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова по делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией". В тот же день в Чебоксарах задержали бывшего координатора местного отделения "Открытой России" Юрия Сидорова. На него тоже заведено дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией".

1 июня с обысками пришли к московским оппозиционерам Дмитрию Гудкову и Александру Соловьеву - последний также раньше работал в "Открытой России".

Русская служба Би-би-си спросила политологов, что означают нынешние преследования "Открытой России" для будущего российской оппозиции.

План тотальной зачистки

Разгром структур Навального и обыски у членов уже объявившей о роспуске "Открытой России" политолог Татьяна Становая ставит в более широкий контекст. То, что раньше власть считала внесистемой оппозицией - неприятной, но имеющей право на существование - теперь считается антирежимным, сказала она Би-би-си.

"Политики, гражданские активисты, журналисты, эксперты, социологи или просто обычные люди критикуют власть - теперь это все криминал, и занимаются этим не политтехнологи, а силовики. Им неважно, как выглядит власть со стороны, их не волнует ее репутация - они видят преступников и действуют соответственно", - считает Становая.

Она уверена, что в ближайшие месяцы и годы в России будет происходить зачистка всего, напоминающего это самое "антирежимное поведение", которая началась после расследований о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального.

Случившееся с Пивоваровым, Гудковым и другими - это не новый виток преследования оппозиции, а продолжение плана по абсолютной зачистке политического поля, согласен политолог Павел Салин.

"Политическое пространство, с точки зрения власти, должно стать абсолютно стерильным. Любые нелояльные элементы, которые выступают против политсистемы в целом или отдельных ее аспектов, и даже потенциально нелояльные элементы, должны быть зачищены. Поэтому это не второй, не третий виток, это процесс, который был запланирован в декабре прошлого года и начал реализовываться этой весной", - говорит он.

Он называет будущее российской оппозиции "диссидентским сценарием". По его прогнозам, если подобные преследования продолжатся, то уже к концу лета "зачистка станет стопроцентной".

Обратная сила закона и выборы в Госдуму

Руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что факт задержания Андрея Пивоварова символизирует также и начало действия обратной силы закона.

"За прежние грехи теперь тоже будут наказывать - то есть не только за текущую и будущую, но и за ту активность, которая была до принятия того или иного закона. Действует квазиправовой политический принцип обратной силы", - сказал он Би-би-си.

Колесников отметил, что избирательная кампания сентябрьских выборов в Госдуму еще не вошла в пиковую стадию, поэтому задержание может быть рассмотрено как подготовка. "Безусловно, это и общий процесс усиления репрессий, идущий вне зависимости от выборов, и плюс к этому - действительно решение про прямые зачистки поля перед выборами, чтобы избежать скандалов и протестов, избежать того, чтобы у протестов были лидеры - в совокупности это все работает так", - считает он.

Предстоящие выборы в Госдуму, наоборот, скорее замедляют разборку со всеми несогласными, возражает Татьяна Становая.

"У нас сложилось четкое разделение: кураторы внутренней политики отвечают за системное поле, а силовики - за внесистемную оппозицию. Так что силовая линия существовала вне зависимости от выборов, - говорит эксперт. - Я думаю, выборы, наоборот, тормозят этот процесс. У кураторов внутренней политики свой интерес: они хотят провести выборы тихо, избрать лояльную Думу с минимумом издержек. То есть с той стороны могут быть даже попытки сделать процесс репрессий более тихим, менее конфликтным - но попытки не самые успешные".

Главное, о чем предупреждает Становая: после выборов репрессии в адрес всех "антирежимных элементов" вовсе не прекратятся.

Константин Гаазе отмечает, что в связи с сентябрьскими выборами власть беспокоила система "Умного голосования" Алексея Навального, которая могла позволить избираться независимым оппозиционным кандидатам. "Но опасений по поводу возможного вмешательства в избирательные процессы Михаила Ходорковского я не слышал. Если по поводу Навального понятно, по поводу "Открытой России" я не уверен. Это, скорее, другой to-do list - не тот, на котором написано "Выборы в Госдуму", а какой-то другой", - сказал Гаазе.

Что такое "Открытая Россия"

В четверг, 27 мая, "Открытая Россия" сообщила, что полностью прекращает свою деятельность, закрывает отделения в регионах и исключает всех своих членов - из-за того, что Госдума сейчас рассматривает поправки, ужесточающие закон о нежелательных организациях, по которому преследовались активисты "Открытой России".

Закон был принят в 2015 году. Из него следует, что таковым могут быть признаны иностранные и международные структуры, "представляющие угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства".

Организациям, попавшим под действие этого закона, запрещено открывать свои представительства в России, проводить какие-либо публичные мероприятия, их счета замораживаются, а сотрудников могут привлечь к ответственности.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе опального бизнесмена Ходорковского, который также стал председателем правления организации. Этот пост он покинул по собственному желанию в апреле 2017 года, а уже через несколько дней Генпрокуратура признала нежелательными британские структуры Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia.

Первая из них, как объяснял координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, фактически была вымышленной - она никогда не существовала в британских реестрах, а ее название было взято из устава "Открытой России", переведенного на английский язык. Другая компания - Otkrytaya Rossia, как настаивало руководство "Открытой России", никак не была связана с российским движением, которое было учреждено гражданами России на территории России.

Однако это не помешало российским властям начать составлять административные протоколы по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП) против активистов "Открытой России". Если человек дважды в течение года привлекался к административной ответственности по этой статье, против него может быть возбуждено уже уголовное дело (284.1 УК РФ). Наказание в таком случае предусматривает до шести лет лишения свободы.

Первое уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации было возбуждено в январе 2019 года против ростовской активистки Анастасии Шевченко. Основанием для этого послужило то, что она привлекалась к административной ответственности за участие в собраниях и митингах. В феврале 2021 года ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.