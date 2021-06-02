"В масках живут черви". Ученые выявили самые популярные фейки о Covid-19

час назад

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Сервис вопросов и ответов "Яндекс.Кью" и социальные антропологи из РАНХиГС исследовали распространение псевдомедицинских советов, слухов, "фейковых" новостей и поддельных документов, касающихся Covid-19.

Распространение таких новостей называют "инфодемией" - "информационной эпидемией". Этот термин стал широко использоваться в 2020 году, когда пандемия коронавируса породила множество слухов.

Термин стала использовать даже Всемирная организация здравоохранения.

Как отмечают в ВОЗ, пандемия коронавируса - первая в истории, в ходе которой медиа и социальные сети использовались для информирования людей об опасностях заболевания. В то же время распространялись и "фейковая" информация.

Какие фейки распространялись на русском языке?

Антропологи Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) собрали список из 244 фейков и проследили динамику их распространения в соцсетях с начала 2020 года до середины мая 2021 года.

Исследовались различные соцсети, в том числе "Фейсбук", "ВКонтакте", "Твиттер", "Одноклассники". Было зафиксировано более 6 млн постов и репостов, воспроизводящих разные коронавирусные фейки.

"Оказалось, что инфодемия опережает эпидемию: больше всего "фейковых" постов появлялось в середине февраля - конце марта прошлого года, когда темп распространения самого вируса был еще сравнительно невысок", - говорится в сообщении исследователей.

В начале пандемии больше всего распространялись псевдомедицинские советы и конспирологические теории и фейки, связанные с отрицанием коронавируса, следует из этой работы. К лету 2020 года их популярность была на минимуме - и вновь выросла с началом "второй волны" коронавируса.

В зимний сезон 2020-2021 года наибольшее распространение получили фейки о вреде прививок.

"Популярность слухов о вреде прививок от коронавируса связана с тем, что они упали на уже хорошо разработанную почву: разнообразные представления о вреде разных прививок существуют очень давно - в контексте коронавируса они просто актуализировались и немного поменяли содержание", - считает Александра Архипова, научный сотрудник РАНХиГС и специалист Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала.

Какие фейки о коронавирусе самые популярные?

Аналитики "Яндекс.Кью" выбрали по несколько популярных фейков из разных тематических групп и посмотрели, как часто они встречаются в запросах пользователей поисковика "Яндекса".

"Похоже, что в первую очередь людей интересовало самолечение: во всяком случае, больше всего запросов задавали про "Арбидол" и азитромицин, которые якобы помогают от коронавируса", - говорится в сообщении исследователей.

Самый популярный фейк - при Covid-19 надо принимать "Арбидол" и антибиотик азитромицин. Кроме того, большую популярность получил фейк о том, что при коронавирусе следует дышать парами водки и принимать имбирь.

Другая группа популярных фейков была связана с вакцинами - в частности, речь шла о Билле Гейтсе, мировом правительстве и "золотом миллиарде". Также в ходу была информация о том, что якобы при вакцинации в тело вводится чип.

Были и антимасочные фейки - о том, что носить маски вредно, и о том, что в масках живут черные черви.

Часть слухов была посвящена происхождению коронавируса. Например, тому, что коронавирус - это чье-то оружие.

Многие пользователи "Яндекса" искали поддельное стихотворение Пушкина о жизни на карантине.

"Есть несколько популярных историй про россиян, которые сообщают что-то из-за рубежа, - говорит Дарья Радченко, научный сотрудник РАНХиГС и специалист Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. - Например, история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухани и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним. Или обращение доктора Колосова из Италии, который советовал дышать водкой. Кажется, "свой человек за границей" пользуется у россиян особым авторитетом".

Некоторые фейки оказались особенно популярны в отдельных городах, отмечают авторы исследования.

В Казани чаще, чем в среднем в больших городах России, интересовались фейком о "наночервях", которые живут в масках. Авторы исследования связывают это с жестким масочным режимом, который действовал в городе.

В Сочи был повышенный интерес к фейку о живущей в море бактерии Синтии - ее винили в возникновению коронавируса.

Проверка фейков

"Если человек ищет в интернете информацию про фейк, это еще не значит, что он ему верит", - оговариваются авторы исследования. Часть запросов о фейках - "проверочные". Например, "посылки с AliExpress и коронавирус - можно ли заразиться", "имеют ли право уволить за отказ от прививки от коронавируса", "может ли вакцина от коронавируса привести к бесплодию".