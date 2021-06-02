Обнародован план празднования платинового юбилея Елизаветы II

43 минуты назад

Автор фото, Reuters

Букингемский дворец огласил подробности того, как будет отмечаться 70-летие пребывания на престоле британской королевы Елизаветы II в следующем году.

Королева перешагнет этот рубеж 6 февраля будущего года, но, как и во время золотого и бриллиантового юбилеев в 2002 и 2012 годах, торжества пройдут в июне, поскольку лето благоприятнее в плане погоды.

Дни с четверга 2 июня по воскресенье 5 июня будут в Соединенном Королевстве нерабочими. Для этого так называемые Банковские каникулы, которые обычно отмечаются в последний понедельник мая, перенесут на 2 июня, а еще один выходной объявят в виде исключения.

Пять тысяч британцев и граждан стран Содружества пройдут по Лондону торжественной процессией. В Букингемском дворце состоится праздничный концерт.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Отмечая бриллиантовый юбилей в 2012 году, королева и ее супруг герцог Эдинбургский посетили многие места Британии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2012 году королевская баржа "Глориана" проплыла по Темзе во главе флотилии из тысячи лодок

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Лондонцы выстроились на берегах Темзы с флагами Британии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 2012 год: королева и герцог Эдинбургский на борту другой королевской баржи - "Спирит оф Чартуэлл"

Ко времени праздника королеве исполнится 96 лет.

Какие события ожидаются?

В первый день юбилея в Уайтхолле состоится торжественная смена караула с участием 1400 солдат, 200 коней и 400 оркестрантов.

В ночь с четверга на пятницу по всей Британии и ее заморским территориям загорятся "платиновые маяки". Впервые их зажгут также в столицах стран Содружества.

В пятницу будет отслужен благодарственный молебен в соборе Святого Павла.

Субботу королева с семьей проведет на Эпсомском дерби, а вечером пройдет торжественный концерт. Состав исполнителей пока не назван, но известно, что отдельные номера будут посвящены важнейшим событиям 70-летнего царствования Елизаветы II.

В воскресенье представители общественности будут приглашены во дворец на юбилейный обед, а по всей стране состоятся вечеринки под открытым небом. В тот же день в районе дворца пройдет торжественное шествие с музыкой, карнавальными костюмами, театрализованными и цирковыми номерами.

Ожидается, что королева будет присутствовать на всех мероприятиях, кроме юбилейного обеда.

Основные торжества запланированы на первую неделю июня, но празднование в Британии, странах Содружества и по всему миру продлятся целый год. Королева и члены монаршей семьи будут путешествовать по стране и принимать в них участие.

"В последнее время королева несколько сократила активность, но по-прежнему вовлечена во все. Естественно, она и Букингемский дворец надеются, что праздник даст британцам возможность проявить преданность, уважение и любовь к своему монарху", - говорит корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Елизавета II на прогулке по Лондону в ее Серебряный юбилей (1977 год)

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Золотой юбилей отмечался в 2002 году

Подпись к фото, 2002 год, золотой юбилей: королева проехала по улицам Лондона с эскортом военных

Сообщается, что королева предвкушает праздник и видит в нем возможность для себя,своей семьи и публики "немного повеселиться" после нынешнего года. Он выдался невеселым для Виндзоров из-за недавней кончины супруга королевы герцога Эдинбургского.

Среди британских монархов Елизавета II - рекордсмен по продолжительности пребывания на престоле.

В мире на сегодняшний день дольше ее царствовали три правителя: король Свазиленда Собуза II (82 года), Людовик XIV (72 года) и король Таиланда Пхумипхон Адульядет (70 лет).

При этом неясно, следует ли считать Собузу, унаследовавшего престол четырехмесячным младенцем, поскольку большую часть его жизни Свазиленд был не суверенным государством, а британским протекторатом.

Главные праздники в жизни королевской семьи:

2 июня 1952 года - коронация Елизаветы II

14 ноября 1973 года - свадьба ее сестры принцессы Анны и Марка Филлипса

7 июня 1977 года - серебряный юбилей царствования

29 июля 1981 года - свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер

3 июня 2002 года - золотой юбилей

29 апреля 2011 года - свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон