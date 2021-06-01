Коронавирус: в Британии впервые с начала пандемии ни одной смерти от Covid-19

Элла Уиллс

BBC News

час назад

Автор фото, PA Media

В понедельник в Британии впервые с начала пандемии в марте 2020 года не было зарегистрировано ни одной смерти от ковида. Страна готовится с 21 июня окончательно отменить локдаун, хотя экспертов беспокоит некоторый рост числа заражений.

Согласно опубликованным во вторник данным, за предыдущий день в Соединенном Королевстве не умер никто из тех, у кого диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен в предыдущие 28 дней (таков в Британии критерий, по которому определяют, умер ли человек в результате заболевания ковидом).

Новых заражений на всю страну было зарегистрировано 3165. Днем ранее их было 3383, неделю назад - 2493.

Правда, специалисты напоминают, что в выходные данные нередко запаздывают и бывают неполными - а этот понедельник в Британии был выходным днем.

За последнюю неделю в Британии от ковида умерли 43 человека.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что первый за время пандемии день с нулевым количеством смертей - это результат успешной прививочной кампании.

Хорошая новость, но...

"Но, несмотря на эти несомненно хорошие новости, мы еще не победили вирус, число заражений растет, так что, пожалуйста, не забывайте: руки, лицо, дистанция, проветривать помещение и, конечно же, сделайте обе прививки", - сказал министр Хэнкок.

Как объясняет глава отдела статистики Би-би-си Роберт Кафф, первый день без смертей - это, конечно, исторический день и хорошая новость, но к ней надо относиться с определенной долей скепсиса.

Во-первых, какие-то данные за нерабочий понедельник могут поступить с мест с задержкой в один-два дня.

Во-вторых, если применять нынешний критерий - смерть в течение 28 дней после обнаружения вируса - то один день без смертей в Британии уже был: 30 июля прошлого года. Но тогда критерии учета были другими, и в официальной статистике умершие в этот день есть.

Три четверти взрослых привиты

Прививочная кампания идет в Британии заметно быстрее, чем в большинстве других стран. Оба укола вакцины от ковида получила уже почти половина взрослого населения - 25,7 млн человек.

По меньшей мере одну прививку сделали уже 39,5 млн человек - это около 75% взрослого населения.

Однако такие специалисты, как, например, консультант правительства, профессор Адам Финн предостерегают, что битва с ковидом еще не закончена, поскольку непривитых еще довольно много, и призывают отложить отмену последних ограничительных мер, намеченную на 21 июня.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Британии первую дозу вакцины - в основном это AstraZeneca - получили уже три четверти взрослого населения

Эксперты говорят, что в Британии начинается третья волна пандемии - хотя пока число заражений в десятки раз, а число смертей - в сотни раз меньше, чем на январском пике.

Пресс-служба правительства говорит, что премьер-министр Борис Джонсон пока не видит причин откладывать окончательную отмену локдауна.

Официальное решение об этом правительство планирует принять 14 июня.

Правда, это решение будет касаться только Англии: автономные власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии вводят и отменяют ограничения по своему усмотрению.

Индийский штамм "Дельта"

В последнюю неделю число заражений коронавирусом в Британии выросло и держится выше 3000 случаев в день (на январском пике было более 60 тысяч).

Этот рост связывают с распространением более заразного "индийского" штамма, который теперь называется "Дельта": Всемирная организация здравоохранения решила обозначить основные штаммы вируса буквами греческого алфавита.