Экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова отправили в СИЗО

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Автор фото, Alena Zadvornaya/TASS

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Заключить Пивоварова под стражу суд попросил следователь. В начале своего выступления он напомнил, что британская организация "Открытая Россия" признана в России нежелательной, и пересказал, в чем обвиняется Пивоваров.

По версии следствия, 12 августа 2020 года он, находясь в Краснодаре и "имея умысел на участие" в деятельности нежелательной организации, опубликовал в "Фейсбуке" пост о проекте "Объединенные демократы", в котором содержалась агитация по сбору средств.

Выступая в суде, следователь напомнил, что оппозиционера обвиняют в преступлении против основ конституционного строя страны, за которое ему грозит до шести лет лишения свободы, и что своей вины тот не признает.

По утверждению следователя, Пивоваров, узнав о возбуждении в отношении него уголовного дела, пытался скрыться и купил для этого билет на рейс в Польшу. После этого он якобы собирался скрываться от преследования в Грузии, где у него был открыт расчетный счет, а возвращаться в Россию не планировал, заявил в суде следователь.

Адвокат Пивоварова Александр Велявский в ответ поинтересовался у следователя, как именно следствие уведомило его подзащитного о возбуждении уголовного дела. Если бы оппозиционер получил такое уведомление, то сразу бы приехал в Следственный комитет, заявил адвокат.

Следователь ответил, что Пивоваров "был уведомлен в соответствии с законом". Как именно - он не пояснил, сославшись на то, что этим занимался другой следователь.

Адвокат попросил следователя привести доказательства того, что Пивоваров собирался скрыться от преследования. Следователь заявил, что это тайна следствия.

Сам Пивоваров, выступая в суде, связал уголовное дело со своим намерением баллотироваться в Госдуму.

"Правоохранительным органам и следствию было известно, что я хотел участвовать в выборах. Мы видим тенденцию, что если кто-то хочет баллотироваться, то появляются дела: у кого-то мошенничество, у кого-то домашний арест. Под эти жернова попал и я. Все, кто говорил о выборах, все находятся под давлением. Вот в чем дело, а не в посте, который написан год назад", - цитирует Пивоварова "Медиазона".

Он подчеркнул, что о возбужденном уголовном деле узнал уже после своего задержания, когда сидел в кабинете у следователя.

"Я находился в самолете, действительно планировал уехать. Если я был в розыске, почему не было проблем на таможенном контроле? Я публичное лицо, у меня телефон всегда включен, я всегда на связи и в соцсетях. Никто не звонил, уведомления не было", - сказал он и попросил суд назначить ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Заявляя ходатайство об аресте Пивоварова, следователь также заявил, что у того нет места жительства в Краснодаре, а также нет заболеваний, препятствующих его содержанию в СИЗО.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что квартира в Краснодаре, где может проживать Пивоваров, уже найдена, договор аренды заключен, и собственник квартиры находится в зале суда.

В чем обвиняют Пивоварова?

Основанием для возбуждения дела по ст.284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации) стал пост Пивоварова в "Фейсбуке", который тот опубликовал в августе 2020 года, находясь в Краснодаре.

Как уточняла экс-координатор "Открытой России" Татьяна Усманова, это репост сообщения проекта "Объединенные демократы" о регистрации кандидатов, который Пивоваров сопроводил комментарием: "Это очень значительный результат. Мы впервые делаем проект сразу в четырех регионах. Удачи всем нашим кандидатам на предстоящих выборах. Если у вас есть возможность - поддержите проект, сейчас средства идут на печатную агитацию и сбор документов".

"Достоверно зная о том, что ОСД "Открытая Россия" (Великобритания) признана нежелательной на территории Российской Федерации и что он ранее привлекался два раза в течение одного года к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ, продолжил участвовать в деятельности указанной неправительственной организации", - говорится в постуновлении о возбуждении в отношении Пивоварова уголовного дела.

Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково - активиста сняли с самолета, который готовился к вылету. На следующий день Пивоварова этапировали в Краснодар. Он связывает свое дело с планами баллотироваться в Госдуму.

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Почему "Открытая Россия" объявила о самоликвидации

27 мая "Открытая Россия" объявила, что из-за планов властей ужесточить закон о нежелательных организациях вынуждена полностью прекратить свою деятельность и закрыть отделения в регионах.

"В списке нежелательных числится больше 30 организаций, и формально нашей среди них нет. Но только активистов "Открытки" годами преследовали за нежелательность. Эти поправки, несомненно, примут. И тогда на наших активистов начнется настоящая охота. Мы не можем этого допустить, поэтому заранее ликвидируем организацию", - объяснял тогда Пивоваров.

Сейчас Госдума рассматривает поправки к закону о нежелательных организациях, которые были внесены 4 мая и уже 18 мая одобрены в первом чтении.

Поправки предполагают, что уголовная ответственность за участие в работе нежелательной организации наступит уже после первого привлечения по административной статье, а не второго, как это установлено сейчас. В этом случае человеку будет грозить от одного до четырех лет лишения свободы.

При этом за руководство нежелательной организацией будут сразу возбуждать уголовное дело. Наказание в этом случае составит до шести лет колонии.

Кроме того, Генпрокуратура сможет признавать нежелательными любые компании по всему миру, которые проводят для уже признанных нежелательными организаций финансовые или любые другие операции с имуществом. Таким образом, ответственность будет грозить за сотрудничество и с этими компаниями.

Как "Открытая Россия" стала нежелательной

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который также стал председателем правления организации. Этот пост он покинул по собственному желанию в апреле 2017 года, а уже через несколько дней Генпрокуратура признала нежелательными британские структуры Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia.

Первая из них, как объяснял координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, фактически была вымышленной - она никогда не существовала в британских реестрах, а ее название было взято из устава "Открытой России", переведенного на английский язык. Другая компания - Otkrytaya Rossia, как настаивало руководство "Открытой России", никак не была связана с российским движением, которое было учреждено гражданами России на территории России.

Однако это не помешало российским властям начать составлять административные протоколы по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП) против активистов "Открытой России". По действующему сейчас законодательству против человека может быть возбуждено уголовное дело по статье о деятельности нежелательных организаций (284.1 УК РФ), если он дважды в течение года привлекался по аналогичной административной статье.