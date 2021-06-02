Дайджест: хакеров из России обвинили в атаке на мясокомбинаты в США

20 минут назад

Автор фото, Reuters

Новая хакерская атака в США

Бразильская компания JBS, крупнейший в мире производитель мясных продуктов, сообщила о кибератаке на свои филиалы в США и Австралии, исходившей из России. Кибератака сопровождалась требованием выкупа за сохранность данных компании.

Как сообщает агентство Рейтер, в понедельник JBS приостановила работу на своих заводах в Австралии, а во вторник - в США, где на компанию приходится 20% всего производства говядины и свинины. По данным министерства сельского хозяйства США, во вторник 1 июня производство говядины в стране сократилось на 22% по сравнению с тем же днем неделю назад, производство свинины также заметно упало.

Однако в компании сообщили, что подключили резервные IT-системы и значительно продвинулись в решении проблемы, так что в среду "огромное большинство" ее производств в США возобновит работу. Это слегка развеяло опасения резкого скачка цен на мясо в стране в начале сезона барбекю. Мясо в Америке и так дорожает из-за роста экспорта в Китай, подорожания кормов и нехватки рабочих рук.

JBS также проинформировала об атаке федеральное правительство. Как сообщила заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация связалась по этому вопросу с российскими властями, а ФБР начало расследование. "Белый дом […] дает понять, что ответственные государства не укрывают у себя преступников, вымогающих выкуп", - отметила она.

В мае на счет хакеров из России отнесли кибератаку на крупнейший нефтепровод в США Colonial Pipeline. Тогда поставки бензина и авиатоплива на юго-восток страны на несколько дней прекратились, а компания в итоге заплатила выкуп.

"Антирежимное поведение"

Автор фото, Reuters

Во вторник в России еще один оппозиционный политик стал фигурантом уголовного дела.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков был задержан до суда по делу о причинении имущественного ущерба. У него дома и на даче прошли обыски. В основе дела, как сообщается, лежит спор о плате за аренду нежилого помещения у департамента городского имущества Москвы в 2015-17 годах. Помещение арендовала тетя Гудкова.

Днем ранее бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров был снят с самолета в Петербурге, который вот-вот должен был вылететь в Польшу, и принудительно доставлен в Краснодар, где на него заведено дело об участии в деятельности нежелательной организации.

Две организации, в названиях которых фигурируют слова "Открытая Россия", признаны в России нежелательными, в официальном перечне написано, что они действуют в Великобритании, хотя одна из них никогда реально не существовала. Тем не менее, случаи привлечения россиян к уголовной ответственности за связь с этой организацией были и раньше.

"Открытая Россия", которую возглавлял Пивоваров, пыталась зарегистрироваться в России и утверждала, что никак не связана с этими нежелательными британскими организациями. Однако 27 мая он объявил о ликвидации этой структуры и исключении всех ее членов из-за рисков, которые несут поправки, еще больше ужесточающие законодательство о нежелательных организациях. Эти поправки уже прошли первое чтение в Госдуме.

По мнению политологов, множество уголовных дел против активистов несистемной оппозиции вовсе необязательно прямо связано с сентябрьскими выборами в Госдуму. Отчасти они усматривают в этом более долгосрочную эволюцию режима.

Израиль без Нетаньяху?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Если противники Нетаньяху сумеют договориться, то следующим премьером Израиля станет Нафтали Беннетт

Противники Биньямина Нетаньяху в Израиле должны до конца дня в среду завершить переговоры о правящей коалиции без его участия. Крайний срок наступает в полночь по израильскому времени (совпадает с московским), но некоторые из политиков говорили, что рассчитывают объявить об окончательных договоренностях уже утром.

По итогам уже четвертых выборов за два года Нетаньяху вновь не смог заручиться поддержкой большинства депутатов Кнессета, даже имея в нем крупнейшую фракцию. После этого лидеру второй по численности фракции, центристу и противнику Нетаньяху Яиру Лапиду, было предложено попытаться сколотить свою коалицию. Задача была не из легких, но с воскресенье у Лапида появилась надежда на успех. Надежда эта связана с Нафтали Беннеттом, лидером небольшой правой партии "Ямина", представляющей интересы еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

На данный момент обсуждается вариант, при котором именно Беннетт станет следующим премьер-министром (Лапид согласился уступить ему кресло, поскольку иначе коалицию собрать невозможно). В коалицию войдет сразу восемь партий, у которых идеологически мало общего, кроме глубокого неприятия фигуры Нетаньяху; все эти партии, от арабских и крайне левых до крайне правых, считают, что Биби, уже 12 лет возглавляющий правительство, разрушает основы израильской демократии.

Если оппоненты Нетаньяху договорятся, у них будет в Кнессете немногим более половины голосов, так что премьер надеется переманить кого-то из депутатов на свою сторону и тем самым сорвать сделку. Если ему это удастся, придется проводить уже пятые выборы.

Байден в Талсе

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Во вторник президент США Джо Байден посетил город Талса в штате Оклахома, где ровно 100 лет назад в результате расистского погрома был разрушен преуспевающий афроамериканский пригород Гринвуд. Долгие годы в США это событие вспоминали редко, впервые о нем начали много писать год назад, когда тогдашний президент Дональд Трамп именно в Талсе решил устроить один из первых предвыборных митингов после паузы, вызванной пандемией, да еще и в разгар протестов против институционального расизма, спровоцированных убийством Джорджа Флойда.

Байден в Талсе не ограничился обещаниями хранить память о трагедии столетней давности. Он обещал систематически бороться за расовую справедливость и поручил вице-президенту Камале Харрис возглавить усилия администрации по противодействию попыткам республиканцев ужесточить выборное законодательство.

В тех штатах, где они имеют большинство в местных законодательных собраниях, республиканцы при поддержке Трампа приняли или готовятся принять законы, существенно ужесточающие требования к регистрации избирателей, облегчающие признание бюллетеней недействительными, а также иными способами препятствующие волеизъявлению. Все эти меры, как показывает и исторический, и недавний опыт, систематически понижают долю проголосовавших афроамериканцев, а также избирателей из других меньшинств.

Демократы хотят принять федеральный закон, отменяющий подобные законодательные акты штатов, но пока перспективы этого законопроекта туманны, особенно в Сенате.

Петушинский районный суд во Владимирской области рассмотрит вопрос о снятии Алексея Навального с учета как склонного к побегу.

В понедельник в Британии впервые с начала пандемии в марте 2020 года не было зарегистрировано ни одной смерти от ковида. Страна готовится с 21 июня окончательно отменить локдаун, хотя экспертов беспокоит некоторый рост числа заражений.

Онкологических больных в России могут лишить возможности самостоятельно выбирать медучреждение и лечащего врача. Новый порядок оказания помощи при онкологических заболеваниях фактически оставляет за региональными чиновниками право решать, куда направлять пациента - в федеральные медицинские центры или в местные больницы. Противники изменений считают, что когда эти нормы вступят в силу, сотни тысяч людей окажутся заложниками новой системы.

Французская газета Le Monde (нужна подписка) публикует большую статью об изнанке дела о взрывах во Врбетице в 2014 году, в которых власти Чехии недавно обвинили российскую разведку ГРУ и конкретно двух агентов, уже засветившихся при покушении на Сергея Скрипаля в Солсбери.

Нельзя сказать, что статья кардинально меняет картину взрывов, сложившуюся из предыдущих публикаций в прессе, но журналисты Le Monde нашли некоторые интересные детали. Во-первых, источник в украинских спецслужбах подтверждает им (конечно, анонимно), что взорвавшиеся во Врбетице боеприпасы были заказаны для украинских добровольческих батальонов, но "никто не может подтвердить это официально, поскольку в тот момент эти батальоны еще не вошли в состав регулярной армии", добавляет он.

Во-вторых, почему взрывов было два - 16 октября 2014 года и затем в декабре того же года? Точно неизвестно, но чешские следователи считают, что взрывные устройства должны были сработать во время перевозки боеприпасов на Украину, однако по какой-то случайности один из заминированных складов взорвался раньше времени.

В-третьих, владельцы компании Imex, продавшей боеприпасы, - люди загадочные. Это отец и сын, обоих зовут Петр Бернатик, "никаких фотографий их не существует", и они уклоняются от всех просьб об интервью. Йиржи Комарек, первый следователь по делу, рассказал газете, что Бернатика-старшего связывали со спецслужбами еще времен Варшавского договора и "в деловой среде ходят слухи, что в 1990-е годы он разбогател именно благодаря своим старым знакомствам".

Наконец, Le Monde описывает гостиницу Corrado в Остраве - совсем не туристическом промышленном городе на востоке Чехии, - в которой останавливались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, впоследствии посещавшие Солсбери под именами Александр Петров и Руслан Боширов. В Чехию в 2014 году они приезжали по туристическим визам с паспортами Молдовы и Таджикистана на имя Николая Попы и Руслана Табарова (молдавские власти уже в 2016 году подтвердили, что паспорт на такое имя не выдавали). Так вот, в отеле Corrado есть тир, и его владелец подтвердил, что эти постояльцы им пользовались. У него сохранились квитанции с их подписями.

Интересно, что Bellingcat и его медийные партнеры ранее называли имена и других предполагаемых участников минирования складов во Врбетице, но Le Monde о них не пишет вообще ничего.

Шахматист и критик Кремля Гарри Каспаров в своей регулярной колонке в Wall Street Journal смотрит на предстоящий саммит Джо Байдена с российским президентом весьма мрачно. Он вспоминает встречу тогда еще вице-президента Байдена с оппозиционными активистами в американском посольстве в Москве в 2011 году. Байден рассказал, как он встретился с Путиным и предостерег его от попыток баллотироваться на пост президента снова. Уже тогда, пишет Каспаров, он поспорил с Байденом относительно того, насколько такие аргументы действуют на Путина.

Но прошедшие годы, по мнению Каспарова, ничему не научили Байдена. Именно этим он объясняет предложение американского президента встретиться с главой российского государства. Путину этот саммит даст возможность продемонстрировать свою незаменимость. Байдену саммит ничего не даст.

"Десять лет назад в Москве у Байдена хватило мужества жестко поговорить с Путиным, но тогда ему не хватало власти. Сегодня у него есть вся власть президента, и он должен показать, что не растерял мужество", - пишет Каспаров.

Израиль постоянно живет в окружении недружественно настроенных государств. Как выдерживает его экономика такое бремя расходов на оборону и безопасность? Бремя не так уж тяжело, пишет наш экономический обозреватель Алексей Калмыков, хотя косвенно на экономический рост оно, конечно, влияет.

За прошедшие с президентских выборов в Беларуси время положение журналистов в стране радикально ухудшилось, следует из статистики Ассоциации журналистов Беларуси. К данному моменту 50 интернет-СМИ заблокировано, за год более 480 журналистов задержаны, а 34 - находятся в заключении.

Русская служба Би-би-си собрала мнения представителей нескольких СМИ о том, каково работать в таких условиях.

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