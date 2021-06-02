"Левада-центр": Больше половины россиян не боятся заболеть коронавирусом
Больше половины россиян не боятся заболеть коронавирусом. Это следует из опроса "Левада-центра" (признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агента).
По данным опроса, 55% россиян не боятся заболеть коронавирусом. 42% опрошенных сказали, что боятся заразиться.
"Эти показатели стабилизировались к февралю 2021 года и не изменяются с тех пор", - говорится в сообщении "Левада-центра".
Больше всего россияне опасались заразиться коронавирусом после начала второй волны пандемии в октябре 2020 года. Тогда о таком страхе заявили 64% опрошенных. Впрочем, после этого страх заболеть пошел на спад, несмотря на рост случаев заражений коронавирусом.
В рамках своего предыдущего исследования, опубликованного в марте 2021 года, социологи также задавали респондентам вопрос о происхождении коронавируса. Большинство опрошенных - 64% - считает, что он был искусственно создан как новая форма биологического оружия.
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