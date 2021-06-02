"Левада-центр": Больше половины россиян не боятся заболеть коронавирусом

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/Getty Images

Больше половины россиян не боятся заболеть коронавирусом. Это следует из опроса "Левада-центра" (признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агента).

По данным опроса, 55% россиян не боятся заболеть коронавирусом. 42% опрошенных сказали, что боятся заразиться.

"Эти показатели стабилизировались к февралю 2021 года и не изменяются с тех пор", - говорится в сообщении "Левада-центра".

Больше всего россияне опасались заразиться коронавирусом после начала второй волны пандемии в октябре 2020 года. Тогда о таком страхе заявили 64% опрошенных. Впрочем, после этого страх заболеть пошел на спад, несмотря на рост случаев заражений коронавирусом.