Крупнейший в мире производитель мяса подвергся хакерской атаке. В нападении подозревают хакеров из России

26 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Компания JBS подверглась атаке группы хакеров, в Белом доме считают, что хакеры могут быть связаны с Россией

Крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания подверглась изощренной кибератаке. Компьютерные сети компании JBS были взломаны, в результате чего некоторые предприятия в Австралии, Канаде и США были временно остановлены, что затронуло тысячи рабочих.

Компания считает, что атака с использованием программ-вымогателей исходила от преступной группировки, которая, вероятно, базируется в России, заявил Белый дом.

Атака может привести к дефициту мяса или повышению цен для потребителей. При атаке программы-вымогателя хакеры проникают в компьютерную сеть и угрожают нарушить работу или удалить файлы, если не будет уплачен выкуп.

Белый дом заявляет, что ФБР начала расследование нападения.

"JBS уведомила Белый дом о том, что требование выкупа исходит от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России", - заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом сейчас взаимодействует с российскими властями по этому вопросу. "Мы надеемся, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей", - добавила она.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что администрация Байдена связывалась с Москвой для обсуждения кибератаки на JBS.

JBS: От регионального игрока к международной корпорации

• JBS - крупнейший в мире поставщик мяса с более чем 150 заводами в 15 странах.

• Компания была основана в Бразилии в 1953 году владельцем ранчо Хосе Батиста Собриньо.

• В настоящее время в компании работает более 150 000 сотрудников по всему миру.

• Среди его клиентов - супермаркеты и сеть "Макдоналдс".

• В США JBS перерабатывает почти четверть говядины страны и одну пятую свинины.

После атаки JBS заявила, что добилась "значительного прогресса" в ликвидации последствий, и выразила надежду, что подавляющее большинство ее заводов заработает уже сегодня.

В понедельник компания заявила, что приостановила работу всех затронутых IT-систем, как только была обнаружена атака, и что серверы резервного копирования не были взломаны.

Объединенный профсоюз работников пищевой промышленности и торговли, который представляет работников завода JBS, призвал компанию обеспечить выплату зарплаты сотрудникам в полном объеме, несмотря на простой.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Основной урон нанесен IT-системам в США, Канаде и Австралии

IT-системы на современных мясоперерабатывающих предприятиях используются на нескольких этапах, включая выставление счетов и доставку.

По данным торговой группы Beef Central, "супермаркеты и другие крупные конечные пользователи, такие как "Макдоналдс", будут одними из наиболее пострадавших клиентов из-за их потребности в постоянных поставках".

По данным Bloomberg, в США, где находятся пять крупнейших заводов JBS по производству говядины, атака привела к остановке пятой части производства мяса. Заводы в Австралии и Канаде также пострадали.

Атака при этом не затронула деятельность компании в Южной Америке.

В прошлом месяце доставка топлива на юго-восток США была остановлена ​​на несколько дней из-за атаки вымогателей, нацеленной на компанию Colonial Pipeline. Расследователи утверждали, что нападение также было связано с группой хакеров из России.

Colonial Pipeline подтвердила, что выплатила выкуп киберпреступной группировке в размере 4,4 миллиона долларов.