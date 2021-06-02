Бурить в Арктическом заповеднике на Аляске пока не будут. Байден приостановил лицензии, выданные Трампом

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Арктический национальный заповедник называют последним островком дикой природы в США

Администрация президента США Джо Байдена приостановит действие лицензий на добычу нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске до проведения экологической экспертизы. Лицензии были выданы бывшим президентом США Дональдом Трампом в самом конце его президентского срока.

Заповедник на Аляске является местом обитания многих животных, в том числе белых медведей, северных оленей и волков. Вожди арктических племен приветствовали этот шаг Байдена, но республиканцы выступили против.

Национальный Арктический заповедник дикой природы, занимающий около 19 млн акров (78 тыс. кв. км), часто называют последним островом дикой природы в США.

Почему желающих бурить немного

Добыча нефти и газа в природном заповеднике была предметом спора долгие годы. Регион богат природными ископаемыми, при этом он является единственным местом для жизни многих диких животных и считается священной землей у коренного народа кучинов (также известного как гвичины).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Споры о добыче полезных ископаемых в Арктическом национальном заповеднике идут уже несколько десятков лет

Сторонники бурения скважин говорят, что добыча обеспечит серьезные поступления в бюджет и даст рабочие места жителями Аляски. Противники говорят об экологических и климатических угрозах.

За несколько дней до истечения президентского срока Дональд Трамп провел первый аукцион по продаже лицензий на бурение на прибрежной равнине региона. Таким образом он пытался помочь реализации своего плана по увеличению внутреннего производства ископаемого топлива.

Но продажа не вызвала особого интереса со стороны нефтегазовой отрасли. Компании заявили, что на фоне резкого падения цен на нефть они отдают предпочтение инвестициям в возобновляемые источники энергии. Несколько крупных банков США заявили, что не будут финансировать разработку полезных ископаемых в этом районе.

По данным газеты Washington Post, в общей сложности на аукционе было продано 11 участков площадью чуть более 550 тыс. акров. В результате американский бюджет выручил только около 15 млн долларов - намного меньше, чем ожидало правительство.

Большую часть этих денег получило Управление по промышленному развитию и экспорту Аляски.

Богатый нефтью регион

По оценкам, запасы нефти на территории заповедника составляют около 11 млрд баррелей, но там нет дорог или другой инфраструктуры, что делает добычу очень дорогой.

Во время своей кампании Байден пообещал защищать экологию региона. Придя в Белый дом, он приказал министерству внутренних дел пересмотреть лицензии на бурение. В заявлении, сделанном во вторник, министерство сообщило, что "выявило недостатки, имевшие место в процессе выдачи лицензий, в том числе отсутствие изучения разумных альтернативных вариантов", требуемого в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.

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Как заявила советник Белого дома по климату Джина Маккарти, Байден считает приоритетом защиту национального достояния Америки. "Он благодарен Министерству внутренних дел за незамедлительную приостановку лицензий до того, как будут пересмотрены решения, принятые в последние дни работы предыдущей администрации. Эти шаги могли навсегда изменить природу этого особенного региона", - сказала она.

С момента вступления в должность Джо Байден заморозил новые договоры с частными компаниями о добыче нефти и газа на государственных землях и пообещал резко сократить выбросы углерода в атмосферу.

Однако на прошлой неделе экологические группы были разочарованы действиями министерства юстиции, которое поддержало предыдущее решение администрации Трампа о реализации крупного нефтяного проекта в Нефтегазоносном бассейне северного склона Аляски.

За и против

Вожди арктических племен очень довольны решением приостановить действие лицензий на добычу в арктическом заповеднике. "Я хочу поблагодарить президента Байдена и Министерство внутренних дел за признание ошибок, совершенных в отношении нашего народа предыдущей администрацией, - сказала Тоня Гарнетт, координатор специальных проектов племенного правительства района Венити на Аляске. - Это говорит о том, что, несмотря ни на что, голоса наших племен имеют значение".

Кристен Миллер, исполняющая обязанности директора Лиги дикой природы Аляски, также назвала приостановку лицензий "шагом в правильном направлении".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Решению Байдена приостановить лицензии обрадовались коренные народы и огорчились власти Аляски

При этом решение администрации Байдена в совместном заявлении подвергли критике сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Лиза Мурковски, а также член Палаты представителей Дон Янг и губернатор Аляски Майк Данливи.

"Это не что иное, как воспрепятствование развитию экономики Аляски и попытка поставить под угрозу нашу энергетическую безопасность", - сказала Лиза Мурковски, представляющая Аляску в Сенате с 2002 года.

Майк Данливи добавил, что арендные договоры, подписанные администрацией Трампа, действительны и не могут быть отозваны федеральным правительством.

Доходы от нефти имеют огромное значение для Аляски: каждый житель штата ежегодно получает чек на сумму около 1600 долларов из бюджета штата.

Губернатор Данливи ранее говорил, что если в заповеднике будут "ответственным образом добываться полезные ископаемые", "в нашем трубопроводе будет больше нефти, жители Аляски получат работу, в штат поступят миллиарды долларов инвестиций, окрепнет энергетическая независимость Америки".