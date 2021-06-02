Президентом Израиля стал сын бывшего президента Ицхак Херцог

56 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новый президент Ицхак Херцог слывет мягким, умеренным политиком. В любом случае, не он будет определять политику Израиля

Израильский кнессет, ненадолго отвлекшись от формирования новой коалиции и смещения премьер-министра Нетаньяху, избрал в среду 11-м президентом сына шестого президента, Ицхака Херцога.

За бывшего лидера Лейбористской партии Ицхака Херцога проголосовали 87 из 120 депутатов кнессета, за его соперницу Мириам Перец - 27.

Израиль - парламентская республика, и президент в ней играет в основном церемониальную роль, реальным же лидером страны является премьер-министр.

Уходящему президенту Реувену Ривлину, скорее всего, еще придется утверждать нового премьер-министра: сегодня депутаты кнессета планируют объявить о создании правительственной коалиции без участия Биньямина Нетаньяху, прослужившего премьером 12 лет.

Семилетний срок президента Херцога начнется 9 июля.

Кто такой Ицхак Херцог

60-летний юрист по образованию Ицхак Херцог - сын Хаима Херцога, который был президентом Израиля в 1983-1993 гг.

На рубеже веков Ицхак Херцог служил секретарем кабинета министров при премьере Ариэле Шароне, затем, в 2005-2011 гг., занимал министерские посты в разных составах правительства, в 2013-2018 гг. был лидером Лейбористской партии, а в последнее время возглавлял агентство "Сохнут".