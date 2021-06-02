Президентом Израиля стал сын бывшего президента Ицхак Херцог
Израильский кнессет, ненадолго отвлекшись от формирования новой коалиции и смещения премьер-министра Нетаньяху, избрал в среду 11-м президентом сына шестого президента, Ицхака Херцога.
За бывшего лидера Лейбористской партии Ицхака Херцога проголосовали 87 из 120 депутатов кнессета, за его соперницу Мириам Перец - 27.
Израиль - парламентская республика, и президент в ней играет в основном церемониальную роль, реальным же лидером страны является премьер-министр.
Уходящему президенту Реувену Ривлину, скорее всего, еще придется утверждать нового премьер-министра: сегодня депутаты кнессета планируют объявить о создании правительственной коалиции без участия Биньямина Нетаньяху, прослужившего премьером 12 лет.
Семилетний срок президента Херцога начнется 9 июля.
Кто такой Ицхак Херцог
60-летний юрист по образованию Ицхак Херцог - сын Хаима Херцога, который был президентом Израиля в 1983-1993 гг.
На рубеже веков Ицхак Херцог служил секретарем кабинета министров при премьере Ариэле Шароне, затем, в 2005-2011 гг., занимал министерские посты в разных составах правительства, в 2013-2018 гг. был лидером Лейбористской партии, а в последнее время возглавлял агентство "Сохнут".
"Интелигентный и четко выражающий мысли Херцог всю свою политическую карьеру страдал от того, что люди не находили в нем той теплоты и дружелюбия, что есть в нынешнем президенте Ривлине. В политической культуре Израиля, где доминируют альфа-самцы, его вежливость и мягкость речей часто становились предметом насмешек", - пишет о новом президенте израильская газета Haaretz.
Израиль: оппозиция достигла соглашения о правительстве без Нетаньяху
Глава израильской правоцентристской партии "Ямина", бывший министр обороны Нафтали Беннет, заявил, что его партия присоединится к коалиционному правительству без Биньямина Нетаньяху. Лидеру оппозиции Яиру Лапиду, которому пятого мая дали 28 дней на формирование коалиционного "правительства перемен", открывается путь к креслу премьера.
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