"Я попал в бесконечный порочный круг": Навальный остался "склонным к побегу"

Наталия Зотова

Би-би-си, Петушки

час назад

Подпись к фото, Навальный вновь участвовал в заседании суда по видеосвязи

Политику Алексею Навальному отказали в иске к колонии, который он подал из-за того, что его сочли склонным к побегу. Вопрос, как заключенному сняться с профучета, в суде прояснить так и не удалось.

Весной Навальный подал три иска к колонии №2 в Покрове Владимирской области. По двум жалобам - о том, что ему не выдают книги и вырезают из газет некоторые статьи - Навальный позже выразил готовность примириться с колонией.

Но основная претензия политика - в том, что он стоит на профучете как склонный к побегу. Такого заключенного каждые два часа - и днем, и ночью - должны проверять сотрудники колонии.

Навальный рассказал, что в марте проверяющие будили его ночью каждый час, хотя по закону заключенные имеют право на непрерывный восьмичасовой сон. После первых жалоб адвокатов в конце марта Навального стали проверять более деликатно - так, чтобы он не просыпался, пояснил Би-би-си его адвокат Вадим Кобзев.

Суд касается прежде всего событий марта. Навальный настаивал, что его права на сон были нарушены, а вызванные свидетелями сотрудники ИК-2 спорили, что при проверках вели себя тихо.

В иске Навальный просил как признать незаконными действия сотрудников, которые его будили, так и в целом отменить постановку на профучет.

Политик пытался добиться от представителей колонии ответа, как можно снять с него этот статус: ведь его "склонность к побегу" ничем не подтверждается, а присвоили ему этот статус даже не в колонии, а еще в московском СИЗО "Матросская тишина".

На прошлом заседании 31 мая выяснилось, что изначально колония просто "унаследовала" этот статус Навального из СИЗО. Только через три месяца специальная комиссия в колонии может решить, снять или оставить Навального на профучете.

Однако сейчас политик временно уехал в другую колонию - лечиться в тюремной больнице. Представитель ФСИН на суде объяснил, что, когда он вернется в колонию №2 в Покрове, его три месяца профучета начнут отсчитываться заново.

2 июня заседание в Петушинском районном суде продолжилось: Навальный присутствовал по видеосвязи из колонии №3 во Владимире, куда его отправили после того, как он объявил голодовку.

Колония предоставила суду все личное дело Навального, но не разрешила с ним ознакомиться ни политику, ни его адвокату. Представители колонии объяснили, что это документы для служебного пользования.

Еще колония предоставила суду множество справок. В одной из них указывалось, что заместитель по безопасности колонии находился в отпуске, когда Навального этапировали в колонию №2.

Эта деталь мало что значит для суда, но показалась и Навальному, и его адвокату Кобзеву вопиющей. "Я его своими глазами видел, когда меня принимали, а теперь вы приносите справку, что он был в отпуске!" - возмутился с экрана политик.

"Журналисты недавно изучили все иски к ИК-2 за 10 лет, - сказал Кобзев во время прений сторон (Би-би-си подробно писала об этом). - Люди с чем только не обращались - и по поводу тараканов, и по поводу отсутствия стоматологического аппарата, отсутствия медпомощи. Ни разу ни один человек не выиграл. Колония каждый раз предъявляла справку: раз справка есть, значит, мы его не будили. Навальный пожаловался, что ему статьи из газет вырезают. А колония представила справку, что они не вырезали. Кто угодно, но не они".

Навальный во время прений снова обратил внимание на то, что правила профучета написаны как юридическая ловушка.

"Я попал в бесконечный порочный круг, в котором никто не виноват. СИЗО в Москве скажет: да мы его поставили только на три месяца, давно истекло! ИК-3 скажет: да он у нас вообще в больнице, забирайте его! Я вернусь в ИК-2, и меня снова поставят на профучет. На меня возбуждены новые дела, а это значит, что через какое-то время меня этапируют в Москву на суд. А потом вернут в ИК-2 - и снова на профучет! Да е-мое, как мне вырваться с этого профучета!"

По словам Навального, его цель - не поймать колонию на вранье, а хотя бы четко понять, на какой срок он поставлен на профучет и как с него сняться.

"Профучет устроен так, что страдают все, - считает он. - Сотрудник должен каждые два часа ко мне подходить и отмечать, а если забудет, то получит втык. Это никому не нужная странная процедура. Чем более четко это будет определено, тем лучше будет для всех".

Однако судья оставила жалобу Навального без удовлетворения.