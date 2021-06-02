"Я попал в бесконечный порочный круг": Навальный остался "склонным к побегу"
- Наталия Зотова
- Би-би-си, Петушки
Политику Алексею Навальному отказали в иске к колонии, который он подал из-за того, что его сочли склонным к побегу. Вопрос, как заключенному сняться с профучета, в суде прояснить так и не удалось.
Весной Навальный подал три иска к колонии №2 в Покрове Владимирской области. По двум жалобам - о том, что ему не выдают книги и вырезают из газет некоторые статьи - Навальный позже выразил готовность примириться с колонией.
Но основная претензия политика - в том, что он стоит на профучете как склонный к побегу. Такого заключенного каждые два часа - и днем, и ночью - должны проверять сотрудники колонии.
Навальный рассказал, что в марте проверяющие будили его ночью каждый час, хотя по закону заключенные имеют право на непрерывный восьмичасовой сон. После первых жалоб адвокатов в конце марта Навального стали проверять более деликатно - так, чтобы он не просыпался, пояснил Би-би-си его адвокат Вадим Кобзев.
Суд касается прежде всего событий марта. Навальный настаивал, что его права на сон были нарушены, а вызванные свидетелями сотрудники ИК-2 спорили, что при проверках вели себя тихо.
В иске Навальный просил как признать незаконными действия сотрудников, которые его будили, так и в целом отменить постановку на профучет.
Политик пытался добиться от представителей колонии ответа, как можно снять с него этот статус: ведь его "склонность к побегу" ничем не подтверждается, а присвоили ему этот статус даже не в колонии, а еще в московском СИЗО "Матросская тишина".
На прошлом заседании 31 мая выяснилось, что изначально колония просто "унаследовала" этот статус Навального из СИЗО. Только через три месяца специальная комиссия в колонии может решить, снять или оставить Навального на профучете.
Однако сейчас политик временно уехал в другую колонию - лечиться в тюремной больнице. Представитель ФСИН на суде объяснил, что, когда он вернется в колонию №2 в Покрове, его три месяца профучета начнут отсчитываться заново.
2 июня заседание в Петушинском районном суде продолжилось: Навальный присутствовал по видеосвязи из колонии №3 во Владимире, куда его отправили после того, как он объявил голодовку.
Колония предоставила суду все личное дело Навального, но не разрешила с ним ознакомиться ни политику, ни его адвокату. Представители колонии объяснили, что это документы для служебного пользования.
Еще колония предоставила суду множество справок. В одной из них указывалось, что заместитель по безопасности колонии находился в отпуске, когда Навального этапировали в колонию №2.
Эта деталь мало что значит для суда, но показалась и Навальному, и его адвокату Кобзеву вопиющей. "Я его своими глазами видел, когда меня принимали, а теперь вы приносите справку, что он был в отпуске!" - возмутился с экрана политик.
"Журналисты недавно изучили все иски к ИК-2 за 10 лет, - сказал Кобзев во время прений сторон (Би-би-си подробно писала об этом). - Люди с чем только не обращались - и по поводу тараканов, и по поводу отсутствия стоматологического аппарата, отсутствия медпомощи. Ни разу ни один человек не выиграл. Колония каждый раз предъявляла справку: раз справка есть, значит, мы его не будили. Навальный пожаловался, что ему статьи из газет вырезают. А колония представила справку, что они не вырезали. Кто угодно, но не они".
Навальный во время прений снова обратил внимание на то, что правила профучета написаны как юридическая ловушка.
"Я попал в бесконечный порочный круг, в котором никто не виноват. СИЗО в Москве скажет: да мы его поставили только на три месяца, давно истекло! ИК-3 скажет: да он у нас вообще в больнице, забирайте его! Я вернусь в ИК-2, и меня снова поставят на профучет. На меня возбуждены новые дела, а это значит, что через какое-то время меня этапируют в Москву на суд. А потом вернут в ИК-2 - и снова на профучет! Да е-мое, как мне вырваться с этого профучета!"
По словам Навального, его цель - не поймать колонию на вранье, а хотя бы четко понять, на какой срок он поставлен на профучет и как с него сняться.
"Профучет устроен так, что страдают все, - считает он. - Сотрудник должен каждые два часа ко мне подходить и отмечать, а если забудет, то получит втык. Это никому не нужная странная процедура. Чем более четко это будет определено, тем лучше будет для всех".
Однако судья оставила жалобу Навального без удовлетворения.
Прямо во время суда вышел очередной пост Навального, текст которого он передал из колонии. В посте политик заступился за бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и бывшего главу "Открытой России" Андрея Пивоварова, задержанных на этой неделе (одноименные организации признаны в России нежелательными).
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