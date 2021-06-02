В совет директоров "Роснефти" вошла Карин Кнайсль, с которой танцевал Путин. Чем она известна?

19 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Путин поздравил молодоженов и станцевал с невестой

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти", следует из материалов компании. В 2018 году на ее свадьбе одним из гостей был президент России. Что еще известно об этом политике и дипломате?

Акционеры "Роснефти" по итогам годового собрания в заочной форме утвердили дивиденды за 2020 год и новый состав совета директоров из 11 человек. В него вошли не только бывший президент BP Роберт Дадли, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, но и Кнайсль. Покинул совет экономист Олег Вьюгин.

Известность в России Кнайсль приобрела после того, как на ее свадьбе в 2018 году одним из гостей был Владимир Путин. Тогда 53-летняя министр вышла замуж за 65-летнего бизнесмена Вольфганга Майлингера. Путин поздравил молодоженов и станцевал с невестой.

Вместе с Путиным на свадьбу ездил государственный Кубанский казачий хор.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Как политик Кнайсль призывала к диалогу с Россией

Российское правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии в совет директоров "Роснефти" в начале марта этого года.

Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. Она заняла пост в правительстве Себастьяна Курца по квоте Австрийской партии свободы, которая симпатизирует российским властям. В декабре 2016 года "Единая Россия" подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с этой партией.

Кнайсль знает больше семи языков, хорошо разбирается в Ближнем Востоке и неоднократно призывала к диалогу с Россией на фоне противостояния Москвы и Запада. Дипломатическую карьеру она начала в конце 1980-х, когда устроилась МИД Австрии.

Австрия - единственная крупная страна ЕС, которая не стала высылать российских дипломатов после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "В трудные времена необходимо поддерживать диалог", - говорила тогда Кнайсль.

В 2018 году Кнайсль также призывала к сотрудничеству с Россией на Ближнем Востоке. "Нам нужно сотрудничать с Россией в Сирии, Йемене, Иране - в частности, по вопросам, касающимся ядерного соглашения с Ираном. Мы надеемся, что Россия сможет повлиять на Иран, особенно в том, что касается присутствия Ирана у границ Израиля в Сирии", - говорила она.

Кнайсль родилась в Вене, но в четырехлетнем возрасте переехала в столицу Иордании. Ее отец был личным пилотом короля Хусейна и помогал создавать авиакомпанию Royal Jordanian Airlines. Мать Кнайсль работала стюардессой - как и бывшая жена российского президента Людмила Путина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что с мужем Кнайльс Путина также "объединяет страсть к дзюдо".

Кнайльс также выступала в качестве коллумнистки на сайте финансируемого государством телеканала RT.

В совет директоров "Роснефти" входят немецкие представители Герхард Шредер и Маттис Варнинг. Шредер - бывший федеральный канцлер Германии. "Я доверяю Владимиру Путину", - говорил он журналистам вответ на критику в связи с избранием в совет крупнейшей российской нефтяной компании.

Отвечая на вопрос о дружбе с Путиным, Шредер говорил: "Дружба означает, что вы высказываете друг другу свою точку зрения и можете критиковать друг друга. Но это делается не на публику, а с глазу на глаз".

Сам Путин рассказывал, что ходил со Шредером в баню и возмущался его невозмутимостью. "Мы были однажды у меня в резиденции, много лет назад уже, и пошли в баню, а она загорелась. Он как раз налил себе пиво, я выхожу и говорю: Герхард, нам надо отсюда выходить, мы горим. А он отвечает: сейчас пиво допью - и пойдем".