Си Цзиньпин призывает сделать имидж Китая в мире более привлекательным

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Си Цзиньпин сказал, что Китай должен быть "открытым и уверенным, но в то же время скромным".

Глава КНР хочет, чтобы страна "расширила круг друзей", поработав над своим имиджем.

По сообщению государственного информагентства Синьхуа, на встрече с высшими функционерами КПК Си Цзиньпин сказал, что считает важным создание образа "заслуживающего доверия, привлекательного и респектабельного Китая".

Возможно, это означает сдвиги в китайской дипломатии, которая, по мнению аналитиков, становится все более антагонистической.

Комментарии Си Цзиньпина прозвучали на фоне ухудшения отношений с ключевыми мировыми державами.

Китай резко критикуют за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства и репрессии против сторонников демократии в Гонконге.

На днях Пекин резко высказался по поводу нового американского расследования происхождения Covid-19 и вероятности его утечки из китайской лаборатории, обвинив США в "политических манипуляциях и перекладывании вины".

Си Цзиньпин заявил официальным лицам, что Китаю важно представить свою точку зрения в позитивном ключе.

"Необходимо заводить друзей, объединяться и завладевать мнением большинства, а также постоянно расширять круг друзей, когда речь идет о международном общественном мнении", - цитирует его слова Синьхуа.

По его мнению, страна должна быть "открытой и уверенной, но при этом скромной" в общении с миром.

Си также сказал, что партийные пропагандистские организации должны ясно дать понять, что Пекин не хочет "ничего, кроме счастья и удачи китайского народа".

От издания China Daily ожидается, что оно "останется верным своему долгу по наведению мостов между Китаем и миром для более тесного общения" - об этом заявила сама газета.

По мнению аналитиков, высказывания Си - редкий случай признания того, что Пекин пребывает в изоляции.

Си Цзиньпин возглавил страну в 2012 году. С его приходом к власти внешняя политика Китая стала более напористой, а внутренняя - более авторитарной.

В последние годы китайские дипломаты ведут себя менее сдержанно, а подчас и агрессивно, не чураясь саркастических комментариев.

Стратегия получила название дипломатии "воина-волка" - в честь патриотических блокбастеров, в которых элитный китайский спецназ сражается с наемниками под руководством США.

Анализ

Стивен Макдонелл, корреспондент Би-би-си в Китае

Те, кто следит за китайскими дипломатами в Твиттере, заметили, насколько недипломатичным стал их тон в последние годы.

Их поощряют следовать стратегии "воина-волка", направленной на конфронтацию, и включающей резкие, временами оскорбительные сообщения, в том числе прямые нападки на иностранные правительства.

Если Си Цзиньпин действительно хочет, чтобы китайская власть выглядела более привлекательной, ему предстоит развернуть этот подход на 180 градусов.

От Филиппин до Австралии и Европы общественные настроения по отношению к китайскому правительству стремительно ухудшаются. По крайней мере, отчасти это происходит из-за резких публичных заявлений.

Возможно, что Си Цзиньпина убедили в том, что дипломатия "воина-волка" не всегда продуктивна. Эту точку зрения разделяли и некоторые члены КПК.

Ключевым в обращении Си Цзиньпина к Политбюро, возможно, следует считать его заявление о том, что партийному руководству необходимо "контролировать тон" общения с внешним миром. Означает ли это, что тон выходит из-под контроля? По мнению многих, да.

Проблема, однако, в том, что "воины-волки" уже нанесли настолько большой ущерб репутации Поднебесной, что для его устранения потребуется нечто большее, чем просто изменение риторики. Вероятно, это потребует новых политических подходов.