Трагедия на канатной дороге в Италии: эксперт утверждает, что в кабине не было тормоза несколько лет

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, На видео с места аварии на аварийном тормозе виден красный вилочный зажим

Эксперт по канатным дорогам утверждает, что аварийный тормоз в кабине, разбившейся 23 мая в горах на севере Италии, был отключен по меньшей мере с 2014 года. Михаэль Майер заявил об этом, изучив несколько видеороликов этой канатной дороги, которые он сделал в прошлые годы.

Две недели назад в Италии во время подъема на вершину горы Моттарроне лопнул основной трос, державший кабину. Она съехала назад по поддерживающему тросу, развила скорость около 100 км/ч, а затем сорвалась и ударилась о землю. После этого кабина прокатилась еще около 20 метров вниз по склону и застряла между деревьями.

В результате катастрофы погибли 14 туристов. Выжил только пятилетний израильтянин Эйтан Биран.

Михаэль Майер имеет многолетний опыт работы с канатными дорогами. Если бы аварийный тормоз сработал, катастрофы бы не случилось, уверен он.

В январе 2014-го и в июне 2018 года Майер посещал канатную дорогу в Моттароне - по его словам, как энтузиаст - и снимал оборудование. На кадрах видно, что по крайней мере у четырех кабин вилочные зажимы на аварийных тормозах стояли и в 2014-м, и в 2018-м.

О своем открытии он рассказал немецкому телеканалу ZDF, а перед этим описал находку в ролике на YouTube. "Я заметил эти зажимы еще тогда, на кадрах", - сказал он, назвав их по-итальянски, forchettone (большая вилка).

Ранее прокуроры сообщали, что, по версии следствия, вилочный зажим был установлен около месяца назад, когда канатная дорога возобновила работу после годичного перерыва в связи с пандемией и выяснилось, что аварийный тормоз неисправен. По этой версии, быстро починить его не удалось, и тогда на тормоз установили вилочный зажим, чтобы он не срабатывал самопроизвольно.

Положились на авось

Обслуживавший дорогу техник признался, что он установил вилочный зажим. По словам прокурора Олимпии Босси, так делают нередко, поскольку владельцы и персонал пытаются не допустить произвольного срабатывания аварийных тормозов и зависания кабин на полдороге, а обрыв основного троса считают невероятным.

Ведущий швейцарский специалист по горным подвесным дорогам профессор Габор Оплатка подтвердил, что такое действительно бывает "сравнительно редко".

Автор фото, EPA Подпись к фото, По меньшей мере 14 человек погибли в результате аварии

В кабине в момент крушения находились пять семей (всего 15 человек, в том числе двое детей).

Эйтан Биран лишился родителей, двухлетнего брата, бабушки и дедушки. Сам Биран госпитализирован. В понедельник его состояние стабилизировалось. Сейчас он находится в общей палате одной из туринских больниц, за ним присматривает тетя.

Телеканал ZDF передал сделанные Майером фото и видео итальянской прокуратуре.

"Он не преступник"

Адвокат Марчелло Перильо, защищающий арестованного техника, который фигурирует в сообщениях СМИ как Габриэль Т., признает, что его клиент установил зажимы. Однако защита настаивает, что злого умысла в действиях техника не было.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кабина некоторое время катилась вних по склону, пока не натолкнулась на деревья

"Он не преступник, и никогда не позволил бы людям подниматься с отключенным тормозом, если бы допускал хоть малейшую возможность, что трос может лопнуть", - заявил адвокат журналистам, не уточнив при этом, как долго кабина эксплуатировалась с отключенной аварийной системой.

Судья Донателла Банчи Буонамичи в воскресенье освободила трех человек, арестованных в связи с катастрофой. Она не увидела доказательств того, что собственник и главный инженер канатной дороги знали о зажимах, а сами они это отрицают.