Принц Гарри и Меган объявили о рождении девочки. Своего второго ребенка они назвали Лилибет
Принц и герцогиня Сассекская объявили о появлении на свет своего второго ребенка.
Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась в 11:40 в пятницу 4 июня в больнице в Санта-Барбаре, в Калифорнии. Ее вес составил 3200 граммов.
В заявлении семьи говорится, что и мать и девочка чувствуют себя хорошо и младенец уже обживается в семейном доме.
Почему Лилибет?
Второго ребенка принца и герцогини Сассекской решили назвать Лилибет в честь домашнего имени королевы Елизаветы II, прабабушки новорожденной.
Лилибет - семейное прозвище королевы - было придумано, когда тогдашняя принцесса Элизабет была совсем маленькой и не могла правильно произносить свое имя.
Ее дед, король Георг V, ласково называл ее Лилибет, подражая ее собственным попыткам произнести ее имя. Вскоре это прижилось, и с тех пор она стала Лилибет для своей семьи.
Покойный муж королевы, герцог Эдинбургский, также называл ее по домашнему прозвищу и писал своей теще после их свадьбы: "Лилибет - единственная вещь в мире, которая для меня абсолютно реальна".
Второе имя Лилибет, Диана, было выбрано в честь ее "любимой покойной бабушки", принцессы Уэльской, говорится в заявлении.
У двоюродной сестры Лили, принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских, в имени также есть Елизавета и Диана.
"Больше, чем мы могли себе представить"
Лили - 11-й правнучка королевы и восьмая в очереди на престол.
В благодарственном сообщении на сайте пары Archewell сказано: "4 июня мы были благословлены появлением нашей дочери Лили"
"Она значит для нас больше, чем мы когда-либо могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы получали и со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особенное время для нашей семьи", - сказано в заявлении пары.
Премьер-министр Борис Джонсон выразил поздравления семье в своем "Твиттере".
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года: церемония прошла в Виндзорском замке. У пары уже есть один ребёнок - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года.
Меган, не посчитавшись с королевскими традициями, рожала его в частной клинике Портленд, а не в традиционном частном отделении клиники Сент-Мэри, и отказалась, как было принято в семье, позировать с младенцем на руках сразу после выписки.
С апреля прошлого года принц Гарри и его супруга Меган официально прекратили исполнять королевские обязанности.
Они не могут больше пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним более не должны обращаться "Ваше королевское высочество".
При этом они остались герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранил титул принца, который достался ему при рождении.
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