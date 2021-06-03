Дайджест: противники Нетаньяху в шаге от власти в Израиле

57 минут назад

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Поздно вечером в среду восемь партий, объединенных неприятием политики Биньямина Нетаньяху, уже 12 лет бессменно возглавляющего правительство Израиля, все-таки договорились о коалиции.

Нафтали Беннет, которому в будущем правительстве отводится роль премьера, возглавляет партию "Ямина", представляющую интересы еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Одним из его партнеров станет Мансур Аббас, лидер арабской партии "Раам", идеологически родственной ХАМАС. Также в коалицию вошли две левые партии, несколько правоцентристских, в том числе недавних соратников самого Нетаньяху, а также Авигдор Либерман и его "русская" партия "Наш дом Израиль".

В сумме у них 62 депутата в Кнессете. В течение 10 дней в израильском парламенте состоится голосование о вотуме доверия новому правительству, и это последний барьер, который оно должно преодолеть: получить большинство голосов, то есть как минимум 61 из 120. Противники Нетаньяху подозревают, что он постарается переманить на свою сторону кого-то из депутатов и тем самым потопить коалицию.

Если это разношерстное правительство вступит в должность, Нетаньяху уйдет в оппозицию и будет отвечать по своим уголовным делам. Если коалиционное правительство не состоится, то Израиль ожидают еще одни выборы - уже пятые за три года, а Нетаньяху продолжит исполнять обязанности премьера на временной основе.

Впрочем, отмечает редактор ближневосточного бюро Би-би-си Джереми Боуэн, ожидать от нового правительства масштабных инициатив не стоит, как минимум потому, что Биби и в оппозиции покоя ему не даст.

Что все это означает для процесса палестино-израильского урегулирования? Почти ничего. При Нетаньяху процесс зашел в тупик, но этому способствовало то, что никакого давления в израильском обществе для того, чтобы договариваться с палестинцами, он не ощущал. У партий, входящих в коалицию, взгляды на этот вопрос полярные, так что свои разногласия они постараются вынести за скобки.

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"Приблизить конец системы Путина"

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"Россияне никогда не будут свободны, если Запад не предпримет решительных действий". Так озаглавлена колонка в Times (доступ платный) живущего в Соединенном Королевстве последователя Алексея Навального - Владимира Ашуркова.

"Россия - не единственный глобальный игрок, наводняющий рынки грязными деньгами. Но Путин уникален в том, что он задал концепцию дестабилизации западного социального и политического строя, грабя при этом свою страну", - пишет исполнительный директор ФБК (признан в России иностранным агентом).

Россия при Путине устроила вторжение на территорию Украины и вмешивалась в многочисленные выборы на Западе, включая президентские выборы 2016 года в США, перечисляет Ашурков. "Она совершала политические убийства на улицах держав НАТО, используя запрещенные химические вооружения, и устраивала кибератаки на западные державы, их инфраструктуру и экономику, в промышленном масштабе, что западная общественность едва понимает. Стоимость российского вмешательства такова, что миллиардов долларов может не хватить, счет может идти на триллионы - что если российский взлом стал фактором, определившим победу Трампа в 2016 году?" - пишет российский оппозиционер.

"Пока Путин, его кумовья и их коррупционная система остаются у власти, ничего к лучшему не изменится", - продолжает он. "Но эта система неустойчива и все более нестабильна, и в интересах всех - российского народа, Запада и других стран - приблизить ее конец", - подчеркивает Ашурков.

Он считает, что есть несколько практических шагов, которые Запад может предпринять в своих собственных интересах, причем все необходимые для этого законы уже есть. Во-первых, прекратить выдавать визы российским чиновникам и их родственникам. Во-вторых, информировать и просвещать собственное общество о размахе и последствиях российской коррупции.

Ашурков указывает на успех разоблачительных фильмов Навального и подчеркивает, что он достигнут только за счет открытых источников. А сколько информации есть у западных спецслужб? Пора предать ее гласности, призывает оппозиционер.

И наконец: "обложите режим санкциями, сделайте его токсичным, но оставайтесь открытыми простым россиянам. Поощряйте связи, взаимодействие и поездки между нашими народами. Нетерпимость к автократам, их прихлебателям и жуликам не должна выражаться в нетерпимости к российскому населению в целом в смысле виз, образования и возможностей. Чем больше обычные россияне встречаются с Западом и позитивно взаимодействуют с ним, тем больше рассыпается путинская ложь".

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