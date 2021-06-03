Политика Дмитрия Гудкова отпустили из полиции без обвинений

час назад

Автор фото, Mikhail Skamyin/TASS Подпись к фото, Гудкова должны были везти на "Новослободскую", а высадили на Пушкинской площади

Оппозиционного политика и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, задержанного во вторник по уголовному делу о неуплате долга за аренду помещения, отпустили из полиции. Меру пресечения ему решили не избирать. По словам Гудкова, он пока не думает о сентябрьских выборах в Госдуму.

С Петровки политика должны были отвезти в главное следственное управление МВД по Москве, сказала журналистам его жена Валерия Гудкова. "Позвонил следователь и сказал, что Дмитрия отпустят сегодня, но с "Новослободской", там ему должны вернуть паспорт", - написала она в телеграм-канале мужа.

"Дмитрия высадили у "Макдоналдса" на Пушкинской [площади]. Он свободен", - вскоре поправилась она. Эту информацию подтвердил адвокат Гудкова Михаил Бирюков.

Вечером истекли 48 часов, за которые Гудкову должна была быть избрана мера пресечения. О том, что следователь не будет обращаться в суд за мерой пресечения и политика отпустят из изолятора на Петровке, ранее в четверг писали Интерфакс и ТАСС, ссылаясь на источники.

Гудков остался подозреваемым по уголовному делу, в то же время никаких обвинений политику не предъявили, сообщил еще один адвокат Александр Альдаев. По его данным, меры пресечения также никакой также нет, однако политика обязали явиться в следственное управление МВД "в случае необходимости".

В четверг также стало известно, что следствие решило взять у Гудкова биологические образцы. Бывший депутат Госдумы отказался их давать, и тогда у него изъяли медицинскую маску, в которой он сидел две минуты, рассказывал журналистам его адвокат Михаил Бирюков.

"Следователь приехал с постановлением о взятии буккальных образцов. То есть образцов с внутренней стороны полости рта. Для каких целей - он не объяснил. Дмитрий отказался от сдачи биологических образцов", - цитировало адвоката РИА Новости.

С маски возьмут биообразцы "на проверку причастности к преступлению" - к какому, защитнику не сказали. Бирюков предположил, что биологические образцы могли изъять для сравнения с потожировыми следами на патронах, которые нашли в квартире, принадлежащей отцу задержанного Геннадию Гудкову.

Дело у неуплате аренды

Утром во вторник у Гудкова прошли обыски, после чего бывший депутат Госдумы был задержан на 48 часов.

Следственные действия велись на даче Гудковых под Коломной, в московской квартире, а также у родственников. С обысками пришли и к его соратникам - бывшему помощнику Гудкова Александру Соловьеву и главе предвыборного штаба политика Виталию Венидиктову.

Все следственные действия проводились в рамках уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п."б" ч.2 ст.165 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.

Как сообщал телеграм-канал "Правозащита Открытки", речь в деле идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн рублей. Потерпевшим по делу выступает московский департамент городского имущества, который числится собственником помещения.

"Это настолько абсурдное дело о вонючем подвале, отремонтированном на деньги моего отца. Городу все вернули. Город на этом сейчас зарабатывает, сдает в аренду. Взяли мою тетю, которая номинально была директором. А я вообще непонятно каким образом прохожу по этому делу", - заявил Гудков журналистам на Пушкинской площади (цитаты по видео "Открытых медиа").

Подозреваемой по этому уголовному дела также стала тетя политика Ирина Ермилова. В ожидании суда Гудкова и Ермилову отправили в изолятор временного содержания. Ермилову также отпустили без меры пресечения, сообщили "МБХ медиа" в пресс-службе Тверского суда Москвы. Следователь МВД попросил суд в качестве меры пресечения запрет определенных действий, говорила ранее ее адвокат Анастасия Саморукова.

Соловьева и Венидиктова после обысков увезли на допрос в следственное управление. Обоих допросили в качестве свидетелей. Гудков сначала также проходил по делу в качестве свидетеля, но вечером в среду стало известно, что политик стал подозреваемым по этому делу.

Утром в четверг агентства Интерфакс и ТАСС со ссылкой на свои источники сообщили, что в отношении Геннадия Гудкова - отца Дмитрия Гудкова, тоже бывшего депутата Госдумы - завели уголовное дело о незаконном обороте оружия после того, как на съемной квартире нашли 50 патронов от пистолета Макарова. Позже об этом написал и сам Гудков-старший.

"Данные патроны принадлежат Геннадию Владимировичу. У него есть свой наградной пистолет, который был вручен ему службой судебных приставов в 2005 году", - сказала "Дождю" жена Дмитрия Гудкова Валерия Гудкова.

По ее словам, разрешение на оружие есть, но лицензия на патроны была просрочена на три месяца, из-за того что Гудков-старший сейчас находится за границей.

Дело Гудковых

В постановлении о возбуждении уголовного дела, которое процитировал глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, сказано, что руководители и владельцы ООО "Сектор-2А", "имея преступный умысел", заключили дополнительное соглашение к договору об аренде до 30 июня 2025 года, но при этом не намеревались исполнять взятые на себя обязательства по оплате и не выплатили сумму более 1 млн рублей.

"После того, как в ДГИ [департаменте городского имущества] в три раза подняли арендную ставку, тетя не смогла ее оплачивать. Долго пытались договориться с ДГИ, потому что компания имела право на льготы как малое предприятие и раньше именно поэтому ставка была ниже. Но ДГИ отказал, потому что за время этих переговоров образовалась задолженность по аренде, - написала в "Фейсбуке" адвокат Ермиловой Анастасия Саморукова.

Уголовные дела перед выборами

Дмитрий Гудков после ухода из Госдумы стал одним из наиболее заметных оппозиционных политиков в Москве. В начале апреля он сообщил, что снова собирается принять участие в выборах в нижнюю палату парламента и ведет переговоры о выдвижении от партии "Яблоко".

Накануне суд в Краснодаре арестовал оппозиционера Андрея Пивоварова, экс-главу "Открытой России", объявившей в конце мая о самоликвидации. Ему вменяют участие в нежелательной организации (организации Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia признаны в России нежелательными).

Пивоваров связал свое уголовное преследование с предстоящими выборами в Госдуму, в которых он, как и Гудков, собирался принять участие.

Отвечая на вопрос журналистов, по-прежнему ли он намерен баллотироваться в депутаты, Гудков ответил: "Это последнее, о чем я думал, когда находился два дня в спецприемнике. Я думал про тетю. И даже не думал, что вас сегодня увижу. Было очевидно, что в лучшем случае будет домашний арест".