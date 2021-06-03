ФБР обвинило в кибератаке на мясной концерн JBS хакеров, связанных с Россией

43 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Концерн JBS, созданный в 1953 году в Бразилии - это крупнейший поставщик мяса в мире

Федеральное бюро расследований США пришло к выводу, что к кибершантажу международного мясного концерна JBS причастна группа хакеров, связанных с Россией. Джо Байден намерен поговорить об этом с Владимиром Путиным на встрече в Женеве через две недели.

ФБР объявило, что к кибератаке на крупнейший в мире мясной концерн JBS и остановке производства на предприятиях концерна в США, Канаде и Австралии на этих выходных причастна группа REvil.

REvil, чьи программы-вымогатели также известны под названим Sodinokibi, является одной из самых успешных группировок в мировой киберпреступности.

"Мы установили, что к атаке на JBS причастна REvil и Sodinokibi, и работаем над тем, чтобы отдать шантажистов в руки правосудия", - говорится в заявлении ФБР.

Белый дом накануне объявил, что президент США Джо Байден затронет вопрос о кибератаках на встрече с президентом России Владимиром Путиным в середине июня в Женеве.

"Государства, ведущие себя ответственно, не дают приют кибервымогателям", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

JBS объявил, что в четверг возобновит работу в США. В США расположены пять самых больших заводов JBS, на которых упаковавыют говядину. Концерн не признается, заплатил ли он вымогателям.

По данным Bloomberg, в США атака на JBS привела к остановке пятой части его производства мяса. Пострадали и заводы в Австралии и Канаде.

Атака при этом не затронула предприятия компании в Южной Америке.

Кибервымогательство - один из самых распространенных видов киберпреступности. Хакеры-вымогатели запускают в компьютерные системы жертвы программы, которые либо шифруют файлы, либо лишают пользователей доступа к ним, и требуют заплатить выкуп.

Правительство США ранее рекомендовало компаниям не платить преступникам за атаки программ-вымогателей, так как это приведет к большему числу взломов в будущем.

JBS: От регионального игрока к международной корпорации

• JBS - крупнейший в мире поставщик мяса с более чем 150 заводами в 15 странах.

• Компания была основана в Бразилии в 1953 году владельцем ранчо Хосе Батиста Собриньо.

• В настоящее время в компании работает более 150 000 сотрудников по всему миру.

• Среди его клиентов - супермаркеты и сеть "Макдоналдс".

Что известно о группе REvil?

Виртуальная группа хакеров-вымогателей REvil (произносится "Ар-Ивил") стала широко известна в 2019 году.

Считается, что большинство ее членов базируются в России и других странах бывшего СССР.

REvil ищет сообщников и снабжает их программным обеспечением за долю в выручке.

Жертвам кибервымогательства REvil угрожает публикацией украденных документов на своем сайте под названием Happy Blog.

Одним из самых известных дел REvil был взлом в начале этого года систем поставщика Apple, компании Quanta Computer Inc. С этой компании группа потребовала 50 млн доллларов.