Российская теннисистка Яна Сизикова задержана на "Ролан Гаррос". Ее подозревают в мошенничестве на тотализаторе

45 минут назад

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Французская полиция в четверг вечером задержала российскую участницу Открытого чемпионата Франции по теннису Яну Сизикову. По информации местной прессы, ее подозревают в соучастии в мошенничестве на тотализаторе.

26-летняя Сизикова была задержана после игры на турнире "Ролан Гаррос" в женском парном разряде, которую она вместе с другой россиянкой, Екатериной Александровой, проиграла. Но подозрения в отношении теннисистки, по информации газеты Le Parisien, связаны не с нынешним, а с предыдущим турниром.

О задержании Сизиковой со ссылкой на свои источники в полиции сообщает и агентство Франс пресс. Кроме того, факт задержания подтвердили организаторы "Ролан Гаррос" - Французская федерация тенниса, и, по данным российских источников, консульский отдел посольства России в Париже.

На прошлом Открытом чемпионате Франции Сизикова в паре с американской Мэдисон Бренгл играла с румынским дуэтом Адреа Миту и Патриции Марии. Румынки, будучи фаворитками, предсказуемо выиграли, но французских борцов с коррупцией в спорте заинтересовал один конкретный гейм того матча.

Игрок-середняк

Как передает Le Parisien, на победу румынок именно в этом гейме в разных странах были поставлены десятки тысяч евро. Сизикова и Бренгл его проиграли, причем на своей подаче, и Сизикова сделала две двойных ошибки на подаче.

Дело о мошенничестве на тотализаторе прокуратура Парижа открыла в октябре прошлого года, и об этом подозрительном матче разные издания написали уже тогда.

Сизикову задержала полицейская Центральная служба по скачкам, гонкам и играм (Service central des courses et jeux, SCCJ).