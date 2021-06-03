Следующая остановка - Венера. Зачем НАСА отправляет две миссии к ближайшей соседке Земли

32 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Миссии НАСА к Венере должны отправиться в 2028 - 2030 годах

Американское космическое агентство НАСА объявило, что отправляет две новые миссии к Венере, чтобы изучить атмосферу и геологические особенности планеты. На каждый из проектов будет направлено 500 млн долларов, ожидается, что они стартуют в период между 2028 и 2030 годами.

Глава НАСА Билл Нельсон сказал, что миссии "позволят исследовать планету, на которой мы не были более 30 лет". Последний раз американский зонд достиг Венеры в 1990 году: тогда аппарат Magellan в течение четырех лет находился на орбите планеты и собирал данные о ее поверхности. После этого к Венере также отправлялись космические аппараты из Европы и Японии.

"Задача обоих сестринских миссий - понять, каким образом Венера превратилась в похожую на ад планету, где на поверхности может плавиться свинец", - сказал Нельсон.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Руководитель НАСА Билл Нельсон говорит, что миссии позволят очень подробно изучить планету

Венера - вторая планета от Солнца и самая горячая в Солнечной системе, температура на ее поверхности составляет 500 Цельсия (свинец плавится при 327,5 °C).

Первая миссия под названием Davinci + будет изучать атмосферу планеты, чтобы понять, как она формировалась и развивалась. Она также должна будет выяснить, был ли на Венере когда-либо океан.

Ожидается, что Davinci+ пришлет на Землю первые фотографии элементов рельефа планеты в высоком разрешении. Как полагают ученые, эти элементы сравнимы с континентами на Земле, что позволяет предположить присутствие на Венере тектоники плит.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Ученые не исключают, что на Венере до сих пор могут извергаться вулканы

Венера: основные факты

Самая близкая к Земле планета Солнечной системы. Так же, как с другими небесными телами, расстояние до нее зависит от орбит Земли и Венеры: ближайшее составляет 38 млн километров, а самое дальнее - 162 млн километров.

Запущенные с Земли в 1960-е и 1970-е годы советские и американские космические аппараты путешествовали к Венере около четырех месяцев. Миссия Magellan летела туда больше года.

Из всех планет Солнечной системы она ближе всех к Земле по размеру: ее масса составляет около 80% земной.

Атмосфера Венеры в основном состоит из углекислого газа со следами азота. Большая часть водорода испарилась из атмосферы в начале формирования планеты.

Средняя температура на Венере составляет 462 градуса Цельсия. Однако по мере удаления от поверхности температура в атмосфере падает.

Давление на поверхности Венеры такое же, как на глубине около 900 метров в условиях земного океана.

В 1970 году советский аппарат "Венера-7" совершил первую в истории посадку на поверхность Венеры и передал на Землю данные о планете.

Вторая миссия, Veritas, составит карту поверхности планеты, чтобы исследовать геологическую историю Венеры и понять, почему ее развитие настолько сильно отличалось от Земли. Она составит список венерианских высот и будет выяснять, есть ли на планете вулканическая активность или землетрясения.

"Поразительно, насколько мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий покажут нам планету полностью: от облаков в небе и вулканов на поверхности до самого ее центра, - говорит Том Вагнер из отделения планетологии НАСА. - Это почти как открытие планеты заново".

Анализ: меняющийся взгляд на Венеру

Пол Ринкон, научный редактор Би-би-си

В последние несколько десятилетий при финансировании планетарных исследований НАСА в основном отдавала предпочтение Марсу. При этом ученые, изучающие Венеру, давно привыкли к тому, что их планете не уделяется приоритетного внимания.

Но сейчас все меняется. Новые идеи, новые предположения и новые специалисты меняют наше понимание ближайшего соседа Земли. Многие считали Венеру "мертвой" планетой, но теперь есть версии, что она может быть геологически активной и там, вероятно, периодически возникает вулканическая активность.

Возможно, в течение миллиарда лет истории Венеры на ней были океаны, не исключается даже, что в плотной атмосфере планеты могут существовать микробы.