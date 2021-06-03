Токио-2020: президент Игр Сэйко Хасимото обещает, что Олимпиада состоится

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Олимпиады Токио-2020 - семикратная олимпийская чемпионка, завоевавшая медали в велоспорте и беге на коньках.

Президент Олимпиады Токио-2020 Сэйко Хасимото выразила стопроцентную уверенность, что Игры состоятся, но предупредила, что следует быть готовыми к их проведению без зрителей в случае вспышки коронавируса.

До начала отложенных Игр в Токио Осталось 50 дней - они начнутся 23 июля.

В Японии идет четвертая волна коронавируса, в 10 районах страны действует чрезвычайное положение.

"Я на 100% верю, что эти Игры состоятся, что мы это сделаем ", - сказала Хасимото в интервью BBC Sport:

"Сейчас вопрос в том, как сделать Игры еще более безопасными. Японцы чувствуют себя очень неуверенно и в то же время, вероятно, испытывают некоторое разочарование из-за того, что мы говорим об Олимпийских играх, и я думаю, что это вызывает все больше голосов против проведения Игр в Токио", - сказала Хасимото.

"Проблема будет заключаться в том, как мы сможем контролировать потоки людей и управлять ими, - продолжила она. - Если во время Игр произойдет вспышка, которая приведет к кризису или чрезвычайной ситуации, мы должны быть готовы к проведению этих Игр без зрителей".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Олимпийские игры 2020 года были отложены на год из-за пандемии Covid-19

"Болезненное решение"

Иностранных болельщиков не пустят ни на Олимпиаду, ни на Паралимпийские игры, которые начнутся 24 августа.

Хасимото считает, что решение не приглашать зарубежных зрителей было очень болезненным, но оно необходимо для обеспечения безопасности Игр.

"Для многих спортсменов это уникальная возможность участвовать в Играх. Отсутствие членов семьи и друзей, которые поддерживали их все время, должно быть очень болезненным, и мне тоже больно от этого", - сказала она.

Что касается возможности запрета гражданам отдельных стран путешествовать в Японию, то, по словам Хасимото, это решение будет приниматься правительством страны.

Касательно возможности того, что некоторым странам будет запрещено путешествовать, Хасимото добавила: "Решение о том, кто может приехать в Японию, принимает правительство".

Сэйко Хасимото была назначена президентом Игр в феврале, после того, как ее предшественник Ёсиро Мори покинул пост из-за сексистских комментариев.

Бывший министр Олимпийских игр - семикратная олимпийская чемпионка, завоевавшая медали в велоспорте и беге на коньках.

После своего назначения Хасимото заявила, что хочет, чтобы наследием Токийских игр стало общество, принимающее людей независимо от пола, инвалидности, расы или сексуальной ориентации.

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"Мы делаем все, что в наших силах "

На этой неделе в Японию прибыли первые иностранные спортсмены.

Недавние опросы в Японии показали, что почти 70% населения не хотят проведения Олимпийских игр, а в среду старший медицинский советник Японии заявил, что проведение Олимпийских игр во время пандемии "ненормально".

Однако ни одна крупная держава не высказалась против проведения Игр.

"На данный момент я уверена, что Игры состоятся, - сказала Хасимото. - Мы делаем все, что в наших силах, мы очень тщательно к этому относимся".

Когда и где проходят Олимпийские игры?

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

По олимпийскому календарю Игры должны были состояться в прошлом году, но были отложены из-за пандемии.

В Олимпиаду входят соревнования по 33 видам спорта - это 339 отдельных состязаний, которые проводятся на 42 объектах. Паралимпийские игры включают 539 соревнований по 22 видам спорта на 21 объекте.

Большинство спортивных объектов находится в районе Большого Токио. Некоторые футбольные матчи и марафон пройдут в Саппоро на острове Хоккайдо, где также действует чрезвычайное положение.

Какова ситуация с Covid-19 в Японии?

В Японии относительно небольшое количество случаев Covid-19. Было зарегистрировано около 750 000 случаев заболевания и 13 200 смертей.

Но в апреле началась новая волна заражений, и в некоторых районах страны до 20 июня действуют ограничения.

На данный момент полностью вакцинированы лишь около 3,6 млн человек, это 3% населения Японии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Массовая вакцинация в Японии только началась

Власти надеются, что в Токио и Осаке, двух городах, наиболее пострадавших от последней вспышки, к концу июля будут полностью вакцинированы люди старше 65 лет.

Какие меры приняты к Олимпийским играм?

Границы Японии закрыты для иностранцев, поэтому иностранные болельщики не могут посещать игры.

Организаторы дожидаются окончания чрезвычайного положения в Токио 19 июня, чтобы решить, открыть ли Игры для местных болельщиков.

Иностранных спортсменов и вспомогательный персонал будут проверять перед отъездом и по прибытии в Японию.

Им не придется сидеть в карантине, но они должны будут жить изолированно и избегать контактов с местным населением.

Спортсменам официально не требуется вакцинация, хотя официальные лица МОК полагают, что около 80% будут привиты. Участники будут проходить тестирование на Covid-19 ежедневно.

Хотят ли японцы Олимпиады?

Недавний опрос, проведенный газетой "Асахи Симбун", показал, что более 80% населения хотят либо отмены, либо переноса Игр.

Сообщается, что несколько городов, которые должны были принять спортсменов, отказались от участия в Играх из-за опасений, что это будет способствовать распространению вируса и скажется на системе здравоохранения.

Автор фото, Photoshot Подпись к фото, Многие в Японии не хотят проведения Олимпиады

В мае профсоюз врачей заявил правительству, что из-за пандемии провести Игры невозможно, и "Асахи Симбун" призвала их отменить.

Что говорят спортсмены?

Ряд спортивных органов и экспертов выразили обеспокоенность.

Всемирная ассоциация игроков (WPA), представляющая 85 000 спортсменов из более чем 60 стран, заявила, что МОК должен делать больше для обеспечения безопасности спортсменов, в частности, - обеспечить более строгое соблюдение правил дистанцирования и регулярное тестирование.

Японские спортсмены в основном отмалчиваются, однако наиболее известная спортивная звезда страны, чемпионка по теннису Наоми Осака, считает, что вопрос о проведении Игр следует обсуждать.

Что говорят в других странах?

Ни одна крупная страна не выступила против проведения Игр.

США издали предупреждение о поездках в Японию после недавней вспышки, но официальные лица выражают уверенность, что американские спортсмены поедут в Токио.

О готовности отправить спортсменов на Олимпиаду заявила и Великобритания.

Глава КНР Си Цзиньпин также заявил о своей поддержке Токио-2020. Китай принимает следующие зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2022 года.

Можно ли отменить Олимпиаду?

Да, но обычно только в исключительных обстоятельствах, таких как война или гражданские беспорядки.

В контракте между МОК и принимающим городом Токио четко указано, что только МОК может отменить Игры.

Считается, что МОК получает около 70% своих денег от прав на трансляцию и 18% - от спонсорских контрактов. Если Игры не состоятся, это может серьезно повредить финансам и самому будущему Олимпийских игр.

Учитывая, что МОК неоднократно настаивал на том, чтобы Олимпиаду можно проводить безопасно даже в условиях чрезвычайной ситуации, шансов, что Игры будут отменены, немного.

Если Токио разорвет контракт и отменит Игры, возмещать все убытки придется японской стороне.

Бюджет Токио-2020 был установлен в размере 12,6 млрд долларов, хотя сообщалось, что фактическая стоимость Игр может оказаться вдвое больше.