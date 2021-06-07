Французские власти оштрафовали Google на 220 млн евро

3 часа назад

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Французский антимонопольный регулятор обязал компанию Google выплатить штраф в размере 220 миллионов евро (около 19,5 млрд рублей) за злоупотребление монопольным положением в сфере интернет-рекламы.

Иск против Google в 2019 году подали News Corp., французская газета Le Figaro и бельгийская медиагруппа Rossel La Voix.

Расследование французских властей показало, что компания пользовалась своим ведущим положением на рынке рекламных услуг в интернете, где некоторые ее инструменты, такие как Google Ad Manager, стали почти незаменимыми для разработчиков сайтов и мобильных приложений, а также продвигала собственные рекламные сервисы в ущерб конкурентам.

"Решение оштрафовать Google имеет особое значение, потому что регуляторы впервые в мире сосредоточили внимание на сложных алгоритмических процессах, от которых зависит рекламный бизнес в интернете", - сказала глава антимонопольного ведомства Франции Изабель де Сильва.

В соответствии с соглашением, достигнутым с французскими властями, Alphabet, материнская компания Google, согласилась внести изменения в некоторые из своих рекламных онлайн-сервисов.

Первое, но не последнее?

Соглашение, хотя и является обязательным только на территории Франции, может стать одним из первых решений в волне расследований или судебных исков, направленных против рекламного бизнеса Google.

В 2020 году доходы Google от рекламы в интернете составили 147 миллиардов долларов - больше, чем у любой другой интернет-компании.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2019 году Google уже досталось от европейского антимонопольного регулятора - комиссар ЕС по конкуренции Маргрет Вестагер оштрафовала компанию на полтора миллиарда евро

В декабре 2019 года французское агентство по конкуренции оштрафовало Google на 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковой рекламы, заявив, что правила работы рекламной платформы Google были "непрозрачными и трудными для понимания" и применялись избирательным или случайным образом. А в марте того же года европейский регулятор обязал компанию выплатить штраф в размере 1,49 млрд евро за те же прегрешения.

Еропейские антимонопольные органы вообще неравнодушны к Google. В 2017 году Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза. А в следующем году интернет-гиганту выписали штраф на рекордные 4,34 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением устройств с операционной системой Android.

Большая часть продаж Google приходится на поисковую рекламу и рекламу на принадлежащей ей платформе YouTube. Но в прошлом году около 23 миллиардов долларов было потрачено на помощь клиентам в продаже рекламы.

Внимание антимонопольных органов привлекают сложные связи между подразделениями компаниями, особенно используемые алгоритмы, которые при поиске отдают предпочтение "своим" результатам. Некоторые критики призывают вообще расчленить Google и YouTube.

Ранее представитель Google Лесли Питтерсон не стала комментировать соглашение, но заявила, что рекламные технологии компании работают как с продуктами партнеров Google, так и с продуктами конкурентов.

Техас при поддержке других штатов США в декабре 2020 года подал похожий иск против Google, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства при ведении рекламного бизнеса в Интернете.