Портрет Елизаветы II сняли со стены колледжа в Оксфорде по инициативе студентов
Портрет королевы Елизаветы II был снят со стены в одном из колледжей Оксфордского университета по требованию учащихся.
Члены студенческой группы Middle Common Room (MCR) Оксфордского колледжа Марии Магдалины сочли изображение королевы символом колониализма и проголосовали за то, чтобы убрать его из зала, выделенного для собраний группы.
Министр образования Гэвин Уильямсон назвал этот шаг просто абсурдным, а президент колледжа отметила, что решение было принято студентами, а не учебным заведением.
Би-би-си обратилась за комментарием к студенческой группе.
Что такое Common Rooms?
Common Rooms ("общими или общинными комнатами") в Великобритании и ряде других стран называются группы, в которые организованы студенты и академический корпус в некоторых университетах, например, в Оксфорде и Кембридже, своего рода студенческие комитеты или низовые университетские профсоюзы.
Эти группы представляют своих членов в организации жизни колледжа или общежития, управляют доступом к некоторым услугам, например, к прачечной, и предоставляют возможности для общения. Как правило, они делятся на junior common room - для младших студентов, middle common room - для выпускников, и senior common room - для научных сотрудников и прочего академического состава.
Common room также может обозначать и собственно помещение, в котором собираются члены группы.
На своем веб-сайте (который, к слову, находится в состоянии перманентной реконструкции, и редактировать его предлагается всем членам группы) MCR колледжа Магдалины называет себя "одним из крупнейших сообществ студентов традиционных Оксфордских колледжей".
"MCR является неотъемлемой частью опыта учебы в колледже Магдалины: мы не только организуем социальные и культурные мероприятия для студентов, чтобы использовать время, проведенное в Оксфорде, с максимальной пользой, но также обеспечиваем поддержку студентов, доводя их обеспокоенность по тем или иным вопросам до администрации".
Согласно протоколу заседания комитета MCR, прошедшего в понедельник, предложение было внесено с целью сделать общую комнату более гостеприимной и признать, что "для некоторых студентов изображения монарха и британской монархии символизируют недавнюю колониальную историю".
Вопрос был вынесен на голование, в результате 10 членов комитета высказались за удаление портрета, двое выступили против и пятеро воздержались.
Один из студентов, имя которого в протоколе не приводится, сказал, что фактическая "отмена" королевы наверняка приведет многих в ярость.
Другой студент отметил: "Мы не в состоянии "отменить" королеву. Речь идет о нашем общественном пространстве и уюте".
"Политические игры студенческих союзов"
Юрист Дина Роуз, возглавившая колледж Марии Магдалины в прошлом году, подчеркнула, что студенты не выражают мнение администрации колледжа, но она поддерживает их право на свободу слова и политические дебаты.
В серии твитов она объяснила: "Несколько лет назад, в 2013 году, они купили распечатку фотографии королевы, чтобы украсить гостиную Middle Common Room. Недавно они проголосовали за то, чтобы ее снять. Оба решения - их собственные, колледж не имеет к этому отношения".
"Быть студентом - это больше, чем просто учиться. Это значит изучать и обсуждать идеи. Иногда приходится провоцировать старшее поколение. Похоже, в наши дни это не так уж и сложно", - добавила Роуз.
По ее словам, фотография будет сохранена в безопасности.
"Студенты Оксфордского университета убирают изображение королевы - это просто абсурд. Королева - это глава государства и символ всего лучшего, что есть в Великобритании. За время своего долгого правления она неустанно работала над продвижением британских ценностей толерантности, инклюзивности и уважения во всем мире", - написал в "Твиттере" британский министр образования Гэвин Уильямсон.
Министр по делам сообществ Роберт Дженрик сказал в интервью Би-би-си: "На стене моего кабинета в правительственном департаменте висит портрет королевы, и я горжусь этим. Я бы не хотел, чтобы кто-то проявил к ней неуважение по незнанию, но не думаю, что нужно уделять слишком много времени политическим играм студенческих союзов".
Поступком студентов возмутился и мэр Манчестера Энди Бернэм. "Подобные жесты уже выходят из-под контроля. Королеву должно уважать всегда, но сейчас - особенно, учитывая все произошедшее в последние несколько месяцев", - заявил он.
"Давайте проявим чувство меры и немного уважения. Люди могут выражать свое мнение, но такие жесты реально вызывают раздоры - они просто разобщают людей, и, честно говоря, я не думаю, что таким образом можно добиться чего-то существенного", - добавил Бернэм.
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