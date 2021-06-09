Портрет Елизаветы II сняли со стены колледжа в Оксфорде по инициативе студентов

6 минут назад

Автор фото, William and Georgina Hustler/www.npg.org.uk Подпись к фото, Удаленный портрет представлял собой цветной принт фотографии, сделанной Дороти Уилдинг в 1952 году

Портрет королевы Елизаветы II был снят со стены в одном из колледжей Оксфордского университета по требованию учащихся.

Члены студенческой группы Middle Common Room (MCR) Оксфордского колледжа Марии Магдалины сочли изображение королевы символом колониализма и проголосовали за то, чтобы убрать его из зала, выделенного для собраний группы.

Министр образования Гэвин Уильямсон назвал этот шаг просто абсурдным, а президент колледжа отметила, что решение было принято студентами, а не учебным заведением.

Би-би-си обратилась за комментарием к студенческой группе.

Что такое Common Rooms?

Common Rooms ("общими или общинными комнатами") в Великобритании и ряде других стран называются группы, в которые организованы студенты и академический корпус в некоторых университетах, например, в Оксфорде и Кембридже, своего рода студенческие комитеты или низовые университетские профсоюзы.

Эти группы представляют своих членов в организации жизни колледжа или общежития, управляют доступом к некоторым услугам, например, к прачечной, и предоставляют возможности для общения. Как правило, они делятся на junior common room - для младших студентов, middle common room - для выпускников, и senior common room - для научных сотрудников и прочего академического состава.

Common room также может обозначать и собственно помещение, в котором собираются члены группы.

На своем веб-сайте (который, к слову, находится в состоянии перманентной реконструкции, и редактировать его предлагается всем членам группы) MCR колледжа Магдалины называет себя "одним из крупнейших сообществ студентов традиционных Оксфордских колледжей".

"MCR является неотъемлемой частью опыта учебы в колледже Магдалины: мы не только организуем социальные и культурные мероприятия для студентов, чтобы использовать время, проведенное в Оксфорде, с максимальной пользой, но также обеспечиваем поддержку студентов, доводя их обеспокоенность по тем или иным вопросам до администрации".

Согласно протоколу заседания комитета MCR, прошедшего в понедельник, предложение было внесено с целью сделать общую комнату более гостеприимной и признать, что "для некоторых студентов изображения монарха и британской монархии символизируют недавнюю колониальную историю".

Вопрос был вынесен на голование, в результате 10 членов комитета высказались за удаление портрета, двое выступили против и пятеро воздержались.

Один из студентов, имя которого в протоколе не приводится, сказал, что фактическая "отмена" королевы наверняка приведет многих в ярость.

Другой студент отметил: "Мы не в состоянии "отменить" королеву. Речь идет о нашем общественном пространстве и уюте".

"Политические игры студенческих союзов"

Юрист Дина Роуз, возглавившая колледж Марии Магдалины в прошлом году, подчеркнула, что студенты не выражают мнение администрации колледжа, но она поддерживает их право на свободу слова и политические дебаты.

Подпись к фото, Министр образования Гэвин Уильямсон возмутился решением удалить портрет

В серии твитов она объяснила: "Несколько лет назад, в 2013 году, они купили распечатку фотографии королевы, чтобы украсить гостиную Middle Common Room. Недавно они проголосовали за то, чтобы ее снять. Оба решения - их собственные, колледж не имеет к этому отношения".

"Быть студентом - это больше, чем просто учиться. Это значит изучать и обсуждать идеи. Иногда приходится провоцировать старшее поколение. Похоже, в наши дни это не так уж и сложно", - добавила Роуз.

По ее словам, фотография будет сохранена в безопасности.

"Студенты Оксфордского университета убирают изображение королевы - это просто абсурд. Королева - это глава государства и символ всего лучшего, что есть в Великобритании. За время своего долгого правления она неустанно работала над продвижением британских ценностей толерантности, инклюзивности и уважения во всем мире", - написал в "Твиттере" британский министр образования Гэвин Уильямсон.

Автор фото, University of Oxford Подпись к фото, Президент колледжа утверждает, что решение было принято студентами, а не администрацией

Министр по делам сообществ Роберт Дженрик сказал в интервью Би-би-си: "На стене моего кабинета в правительственном департаменте висит портрет королевы, и я горжусь этим. Я бы не хотел, чтобы кто-то проявил к ней неуважение по незнанию, но не думаю, что нужно уделять слишком много времени политическим играм студенческих союзов".

Поступком студентов возмутился и мэр Манчестера Энди Бернэм. "Подобные жесты уже выходят из-под контроля. Королеву должно уважать всегда, но сейчас - особенно, учитывая все произошедшее в последние несколько месяцев", - заявил он.