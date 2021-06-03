Россия откажется от долларов в ФНБ. Что это значит и к чему приведет?

Алексей Ильин

Би-би-си

59 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Антон Силуанов пообещал изменить структуру вложений ФНБ "достаточно быстро"

Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил министр финансов Антон Силуанов. Экономисты называют это ожидаемым политическим решением, которое вряд ли что-то изменит.

"Достаточно быстро, в течение месяца"

"Мы, как и Центральный банк [России], приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% - вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото", - сказал Силуанов в кулуарах проходящего в эти дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Структура вложений ФНБ будет приведена к новым пропорциям "достаточно быстро, в течение месяца", пообещал министр.

Изначально структура была такой - по 45% долларов и евро, 10% фунтов стерлингов. Сейчас - по 35% долларов и евро, юань - 15%, иена - 5%. Доля фунтов стерлингов не менялась.

Теперь доля евро снова увеличится - до 40%, юаня - до 30%, в золото будет вложено 20% активов, в фунты и иены - по 5%, пояснил Силуанов. Объем ФНБ на 1 мая составлял 13,8 трлн рублей (примерно 185,9 млрд долларов).

Фонд национального благосостояния - это государственный резервный фонд, который формируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (в просторечии его еще называют "кубышкой").

"Честно? Никак"

Представители правительства, Кремля и ЦБ не ожидают больших изменений в экономике в связи с решением убрать доллар из ФНБ.

"Это связано в том числе и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", - заявил на полях ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На вопрос журналистов, выносилось ли это решение на уровень руководства страны, он ответил утвердительно. А на вопрос, как оно может отразиться на курсе рубля, Белоусов ответил очень коротко: "Честно? Никак".

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь поставил под сомнение надежность доллара как основной резервной валюты.

"Процесс дедолларизации - он постоянный, - сказал Песков. - Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты".

Решение изменить валютную структуру ФНБ, отказавшись от доллара в пользу золота, вряд ли окажет существенное влияние на рынок, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах ПМЭФ. "Обычно у нас такие решения правительства каких-то серьезных проблем не вызывают", - цитирует ее Интерфакс.

В этом году заявления российских властей о постепенном отказе от доллара в российской экономике звучали не раз. Россия последовательно уходит от зависимости от американской валюты, говорил в марте председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также призывала снижать зависимость экономики "от какой-то одной валюты".

"Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", - говорил в феврале замглавы МИД России Сергей Рябков.

Что говорят экономисты

В международной практике при "санкционных обострениях" активы центральных банков никогда не замораживаются - за очень редкими исключением, знает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Но активы минфина могут быть объектами заморозки. Поэтому, если будут какие-то ограничения на операции с российским правительством, в принципе можно представить ситуацию, когда российскому правительству будет сложно выходить из долларовых активов", - оценила она риск санкционных угроз, о которых говорил вице-премьер Белоусов.

"Возможно, эти деньги инвестированы в ценные бумаги, которые погашаются в ближайшее время. Тогда эти деньги будут перевложены в другие ценные бумаги. Правительство примет решение инвестировать в другие валюты. Это в принципе никак не влияет на внутренний валютный рынок", - сказала Орлова Би-би-си.

По ее оценке, это политический жест - власти России решили "заявить свою позицию".

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов назвал отказ от долларов в структуре ФНБ "вполне ожидаемым решением".

"Ранее ЦБ уже сократил свою долю долларов в международных резервах. Поэтому, когда минфин обдумывал, что ему делать со своими резервами, он рассматривал варианты, близкие к тому, что сделал Центральный банк", - сказал эксперт Би-би-си.

"По большому счету, это не должно затруднить проведение сделок и расчетов, потому что никаких глубинных изменений не происходит. Да, структура активов несколько меняется, но это не проблема - для коммерческих организаций ничего не меняется", - уверен Шибанов.

"Здесь имеются вопросы по поводу полученной доходности, потому что доллар, конечно, выглядит привлекательно. Но и история с евро и иеной тоже может выглядеть привлекательно, и неизвестно, как будет вести себя доллар в обозримом будущем. В любом случае, тут есть потенциальные геополитические риски, с которыми придется работать", - полагает эксперт.