Опрос: треть россиян не считают себя свободными. Этот показатель растет с 2014 года

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64% россиян так или иначе ощущают себя свободным людьми, а 35% - не ощущают, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). Доля тех, кто не ощущает себя свободным, по данным социологов, растет с 2014 года.

Опрос, с результатами которого ознакомилась Би-би-си, проводился 20-26 мая 2021 года. Респондентам задавали вопрос: "Чувствуете ли вы себя в нашем обществе свободным человеком?"

Согласно данным опроса, 25% респондентов заявили, что определенно чувствуют себя свободными, еще 39% - скорее чувствуют себя свободными. Ответ "определенно нет" выбрали 11% опрошенных, "скорее нет" - 23%.

Как показывают данные "Левада-центра", доля респондентов, которые чувствуют себя свободными людьми, несколько снизилась за последние шесть с половиной лет, а доля тех, кто ощущает себя несвободным, напротив, увеличилась - в том числе за счет сокращения доли респондентов, затруднившихся с ответом.

В октябре 2014 года свободными людьми называли себя 69% россиян, в ноябре 2015-го - 66%, в декабре 2019-го - 68%. Несвободными в 2014 году себя ощущали 22% граждан, в 2015-м - 26%, а в 2019-м - 31%.

Таким образом, число людей, ощущающих себя несвободными, к маю 2021 года выросло на 13%.

Как показал опрос, наиболее важные права для россиян - право на жизнь и неприкосновенность (60%), медицинскую помощь (59%), работу, хорошие условия труда и справедливую оплату (53%), социальную защиту и достойный жизненный уровень (51%).