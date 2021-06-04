Дайджест: видео с Протасевичем и ожидание новых санкций ЕС против Беларуси

4 июня 2021, 04:08 GMT Обновлено 59 минут назад

Автор фото, Reuters

Вечером 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал видео с участием экс-главного редактора телеграм-канала "Нехта" Романа Протасевича и руководителя ОНТ Марата Маркова. В этом видео Протасевич повторяет, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Отец Протасевича уверен, что его сын пошел в эфир ОНТ под воздействием пыток.

Этот эфир прошел в вечерний прайм-тайм в рамках передачи "Марков. Ничего личного", которую ведет сам руководитель ОНТ, он интервьюирует лояльных к власти политиков, священнослужителей и экспертов. В этот раз в передаче появился Роман Протасевич, анонс эфира всего за несколько часов до его начала появился в провластном белорусском телеграм-канале "Пул первого".

Сразу после передачи отец Романа Протасевича — Дмитрий - заявил изданию "Настоящее время" (признано в России иностранным агентом), что такой эфир является "результатом недели пыток", и не исключил, что его сын был под воздействием психотропных препаратов.

Это не первое видео с Романом Протасевичем, распространенное белорусскими властями. Первое появилось 24 мая, на следующий день после того, как белорусские власти насильственно посадили лайнер авиакомпании Ryanair, пролетавший над территорией страны рейсом из Афин в Вильнюс, и задержали бывшего главреда "Нехты" и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Сапега в момент задержания не числилась в розыске, о предъявлении ей каких-либо обвинений до сих пор ничего не известно.

Если на видео 24 мая Протасевич говорил бодрым голосом, хотя близкие разглядели у него на лице нечто похожее на замаскированные следы от побоев, то в этот раз активист к концу полуторачасовой записи расплакался и закрыл лицо руками.

В пятницу, как ожидается, Евросоюз объявит о первой (и, как утверждают источники, не последней) серии санкций против Беларуси, привязанных к инциденту с самолетом Ryanair.

В четверг Минск объявил о сокращении численности американского посольства в Беларуси и отзыве разрешения на деятельность в стране Агентства международного развития США (USAID). Это было представлено как ответ на американские санкции, введенные в апреле в отношении девяти белорусских государственных предприятий.

На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу выступит президент России Владимир Путин, он также ответит на вопросы участников.

Алексею Навальному в пятницу исполняется 45 лет. Два дня назад он находился в больнице при исправительной колонии №3 во Владимирской области, куда был помещен после многодневной голодовки протеста против ежечасных побудок. Адвокаты тогда говорили, что не знают, когда их подзащитного этапируют обратно в ИК-2, "красную" колонию в городе Покрове, известную своим жестким режимом, куда оппозиционера отправили изначально.

В Гонконге в 20:00 по местному времени (15:00 мск) активисты зажгут свечи в память о расправе над протестующими на площади Тяньаньмэнь в Пекине 32 года назад. В материковом Китае это событие никак не отмечают, а любые упоминания о нем в интернете цензурируются, однако в Гонконге до прошлого года памятные мероприятия проводились открыто. В разрешении на митинг гонконгская полиция уже второй год отказывает, ссылаясь на опасность распространения коронавируса; кроме того, теперь такие мероприятия могут трактоваться как нарушение закона о национальной безопасности в Гонконге, изданного китайскими властями в прошлом году. Полиция уже арестовала активистку Чоу Хан Тун, вице-президента "Гонконгского альянса", организовывавшего вигилии в прошлые годы.

Администрация Байдена расширила список китайских технологических и оборонно-промышленных компаний, в которые запрещено инвестировать американцам. Запрет был изначально введен в ноябре прошлого года указом тогдашнего президента Дональда Трампа. В новом указе Джо Байдена вместо прежней 31 фигурируют уже 59 компаний, запрет на инвестиции в них вступит в силу со 2 августа, и теперь список будет регулярно пересматриваться и дополняться министерством финансов, подобно другим американским санкциям.

Если администрация Трампа запретила вкладываться в компании, которые она считала связанными с китайской армией, то теперь под запрет попали также многие компании, обслуживающие инфраструктуру электронной слежки, в частности, в Синьцзяне.

Оппозиционного политика и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, задержанного во вторник по делу о неуплате долга за аренду помещения, продержали в полиции 48 часов и отпустили без предъявления обвинений. По словам Гудкова, он пока не думает о сентябрьских выборах в Госдуму.

Одним из громких заявлений, прозвучавших во время Петербургского экономического форума в четверг, стали слова министра финансов России Антона Силуанова о выводе в течение месяца средств Фонда национального благосостояния из долларов. Эти средства, полученные из доходов от экспорта нефти и газа выше определенного уровня, будут вложены в другие валюты и в золото. Высказывание Силуанова укладывается в русло "дедолларизации", о необходимости которой не раз говорили российские чиновники, но аналитики не ожидают серьезных последствий на внутреннем рынке.

Верхняя палата парламента Чешской Республики отклонила законопроект о праве женщин самим выбирать, указывать ли свою фамилию в документах в мужском или женском варианте. В чешском языке к фамилии женщины, унаследованной от отца или приобретенной в браке, добавляется "-ова", как, например, у звезд тенниса Петры Квитовой и Мартины Навратиловой.

Обычай прибавлять к фамилиям женщин "-ова" или "-ева" соблюдается даже в отношении женщин других национальностей. В местных СМИ и в интернете фигурируют "Малгожата Тэтчерова" (премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер), "Ангела Меркелева", "Хиллари Клинтонова" и "Кайли Миноугова". Лишь в последние годы от этого начали отходить.

Вовсе необычно выходило с фамилиями россиянок и других представительниц русскоязычных стран. Хотя они и так имеют женское окончание "-ова", чехи иногда прибавляли к нему еще и свое "-ова". Например, теннисистки Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анна Курникова и прыгунья с шестом Елена Исинбаева в Чехии - "Шараповова", "Кузнецовова", "Курниковова" и "Исинбаевова".

New York Times узнала, что говорится в настоящих "секретных материалах"

В этом месяце, не позже 25 июня, Пентагон должен будет опубликовать несекретный доклад о результатах своего анализа многочисленных замеченных неопознанных летающих объектов. Но источники New York Times рассказали, что в нем будет, уже сейчас. Главный вывод: американские разведывательные службы не нашли доказательств того, что НЛО представляют собой корабли внеземных цивилизаций. Неоднозначность этой формулировки, разумеется, не переубедит тех, кто в это верит.

При этом никакого объяснения этих необычных явлений Пентагон и спецслужбы тоже не нашли. За последние два десятилетия их было зафиксировано более 120, преимущественно их наблюдали летчики американских военно-морских сил. Единственное, что в докладе будет заявлено четко: ни один из этих инцидентов нельзя объяснить передовыми технологическими разработками, ведущимися в США.

При этом разведчики по меньшей мере допускают, что это могли быть разработки геополитических соперников США, таких как Россия и Китай, например, гиперзвуковое оружие.

Хотя доклад не будет секретным, у него будет засекреченное приложение, пишет New York Times. По словам источников газеты, никаких данных, указывающих на инопланетян, в нем тоже не будет.

"Медиазона" о том, почему они всегда это делают по пятницам

А в тех случаях, где задействованы силовики (например, у кого-нибудь обыск или задержание), хотя следственные действия могут начать еще с утра в пятницу, статус подозреваемого присваивают или предъявляют обвинения обычно под вечер. Это сильно ограничивает возможности общения с адвокатом: в изолятор временного содержания по выходным посетителей не пускают, а судебное заседание, на котором изберут меру пресечения, пройдет в воскресенье, когда в суд опять же никого не пустят, кроме адвоката по назначению, рассказывают "Медиазоне" юристы.

После экстренной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича некоторые авиакомпании отказались летать над Беларусью, а многие страны решили бойкотировать белорусскую национальную авиакомпанию "Белавиа".

Ее гендиректор называет меры "издевательством" над пассажирами.

Белорусы, застрявшие из-за санкций в разных городах Европы, рассказали корреспонденту Русской службы Би-би-си Марии Евстафьевой, как санкции повлияли на их жизнь.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Политика заинтересовалась нами": истории пассажиров, пострадавших из-за бойкота "Белавиа"