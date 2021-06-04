Путин подписал закон о запрете на выборы для "экстремистов"
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах всех уровней для людей, причастных к деятельности организаций, признанных властями экстремистскими и террористическими.
Согласно закону, те, кто так или иначе причастен к организациям, признанным российскими властями экстремистскими, будут временно лишены права избираться в какие-либо органы власти.
Лица, которые были учредителями этих организаций или входили в состав их руководства в течение трех лет до решения суда о запрете их деятельности, согласно документу, не смогут избираться пять лет.
Рядовые сотрудники организаций или люди, помогавшие их работе в течение года до решения суда о запрете деятельности, не смогут избираться в течение трех лет.
Первую версию документа в начале мая внесли в Госдуму представители всех четырех фракций во главе с единороссом Валерием Пискаревым.
Изначально законопроект предлагал только временный запрет избираться в Госдуму.
Однако ко второму чтению депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли поправки, которые временно запрещают тем, кто причастен к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими либо террористическими, участвовать в выборах любого уровня.
Согласно поправкам Крашенинникова и Клишаса, под причастностью подразумевается "непосредственная реализация целей", из-за которых организация получила статус экстремистской, и "выражение поддержки" этим целям или конкретным мероприятиям структур.
"Поддержкой" могут считаться в том числе "высказывания в интернете" и другие действия - финансирование, консультативная, имущественная и "иная" помощь.
При этом в законе не указано, кто, в какой момент избирательной кампании и в какие сроки должен будет обращаться в суд для установления причастности или непричастности политика, собирающегося баллотироваться.
Мосгорсуд с апреля рассматривает многотомное дело о признании экстремистскими структур Алексея Навального. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иноагентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов.
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