Путин подписал закон о запрете на выборы для "экстремистов"

час назад

Автор фото, Sergei Ilyin/TASS

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах всех уровней для людей, причастных к деятельности организаций, признанных властями экстремистскими и террористическими.

Согласно закону, те, кто так или иначе причастен к организациям, признанным российскими властями экстремистскими, будут временно лишены права избираться в какие-либо органы власти.

Лица, которые были учредителями этих организаций или входили в состав их руководства в течение трех лет до решения суда о запрете их деятельности, согласно документу, не смогут избираться пять лет.

Рядовые сотрудники организаций или люди, помогавшие их работе в течение года до решения суда о запрете деятельности, не смогут избираться в течение трех лет.

Первую версию документа в начале мая внесли в Госдуму представители всех четырех фракций во главе с единороссом Валерием Пискаревым.

Изначально законопроект предлагал только временный запрет избираться в Госдуму.

Однако ко второму чтению депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли поправки, которые временно запрещают тем, кто причастен к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими либо террористическими, участвовать в выборах любого уровня.

Согласно поправкам Крашенинникова и Клишаса, под причастностью подразумевается "непосредственная реализация целей", из-за которых организация получила статус экстремистской, и "выражение поддержки" этим целям или конкретным мероприятиям структур.

"Поддержкой" могут считаться в том числе "высказывания в интернете" и другие действия - финансирование, консультативная, имущественная и "иная" помощь.

При этом в законе не указано, кто, в какой момент избирательной кампании и в какие сроки должен будет обращаться в суд для установления причастности или непричастности политика, собирающегося баллотироваться.