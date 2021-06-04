Белорусский госканал показал видео с Романом Протасевичем. Его семья уверена, что его заставили пытками

12 минут назад

Автор фото, Reuters

Вечером 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал видео с участием экс-главного редактора телеграм-канала "Нехта" Романа Протасевича и руководителя ОНТ Марата Маркова. В этом видео Протасевич повторяет, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Отец Протасевича уверен, что его сын пошел в эфир ОНТ под воздействием пыток.

Ролик был показан в вечерний прайм-тайм в рамках передачи "Марков. Ничего личного", которую ведет сам руководитель ОНТ, он интервьюирует лояльных к власти политиков, священнослужителей и экспертов. В этот раз в передаче появился Роман Протасевич, анонс эфира всего за несколько часов до его начала появился в провластном белорусском телеграм-канале "Пул первого".

В ходе эфира, как и в первом видео, показанном белорусскими властями 24 мая, Роман Протасевич еще раз сказал, что полностью признает свою вину в организации массовых беспорядков, сотрудничает со следователем. Прозвучали и другие высказывания, из которых следует, что он разочаровался в белорусских оппозиционерах, хочет перестать заниматься политической деятельностью. Он сказал, что уважает Александра Лукашенко и попросил не выдавать его в сепаратистскую "Луганскую народную республику", которая якобы хочет его экстрадиции для проведения неких следственных действий.

Сразу после этого эфира отец Романа Протасевича - Дмитрий - заявил изданию "Настоящее время" (признано в России иностранным агентом), что такой эфир является "результатом недели пыток", и не исключил, что его сын был под воздействием психотропных препаратов.

"Я уверен, что это последствия более чем недельного его пребывания в застенках СИЗО КГБ, издевательств, пыток, - сказал Дмитрий Протасевич. - Сначала его пытались душить, избивали, сейчас видны следы от наручников. Сколько его в них держали - страшно даже предположить. Его запугали". "Либо его просто напичкали психотропными веществами и заставляют говорить то, что нужно говорить, при этом предварительно запугав, - предположил отец задержанного журналиста. - Конечно же, он никогда не сказал бы таких слов сам".

В штабе бывшей кандидатки в президенты Светланы Тихановской эфир назвали "пыточной". Представители оппозиции также обратили внимание на следы от наручников на запястьях Протасевича. "Нужно понимать, в каких условиях находятся эти люди, они наверняка подвергаются насилию, их пытают. Мы не должны верить словам этих людей, в том числе Романа Протасевича. Нужно понимать что их заставляют это говорить", - заявила Тихановская.

"Больно видеть эти "признания" Романа Протасевича. Его родители считают, что его пытали. Это - не тот Роман, которого я знаю", - написал советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Издевательство над Протасевичем показывает, в каком кошмаре находятся все 460 политзаключенных режима. Слова об "уважении" к Лукашенко в последнем интервью особенно "убедительны". Диктатор может гордиться "любовью и уважением" народа", - так прокомментировал последнюю запись с Протасевичем бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Международная реакция

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб резко осудил появление ролика. "Пугающее интервью с Протасевичем, которое появилось накануне вечером, было явно сделано под давлением в заключении, - написал он в "Твиттере". - Причастные к записи, оказанию давления и режиссуре интервью должны понести ответственность".

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт назвал запись "абсолютно позорной и неправдоподобной".

Правозащитная группа Human Rights Watch заявила, что публикация видео - это свидетельство жестокости белорусских спецслужб. "Это ярчайший пример пыток и неподобающего обращения при президенте Лукашенко", - заявил директор правозащитной группы Кеннет Рот.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Родители Романа Протасевича и Софии Сапега поговорили с Би-би-си

23 мая 2021 года самолет с Протасевичем и его девушкой, гражданкой России Софией Сапегой, летевший из Афин в Вильнюс, был насильно посажен в Минске. Они оба в СИЗО. С Сапегой адвокат виделся пять дней назад и может сказать только то, что она "выглядит бодро". Дмитрий Протасевич также заявил, что адвокат его сына смог навестить последний раз пять дней назад.

Сапега на момент задержания не была объявлена в розыск, также не было известно ни о каких уголовных делах против нее.