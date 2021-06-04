В Карабахе на мине подорвались два журналиста и чиновник

25 минут назад

Автор фото, TASS/Getty Подпись к фото, На минах в районах вокруг Карабаха подорвались уже десятки человек

В Кельбаджарском районе, вернувшемся под контроль Азербайджана по итогам прошлогодней войны в Карабахе, в пятницу в результате подрыва на мине погибли два сотрудника азербайджанской государственной прессы и чиновник.

Как сообщают генпрокуратура и МВД Азербайджана, утром в пятницу близ села Сусузлуг на севере Кельбаджарского района на противотанковой мине подорвался грузовик, в котором ехали сотрудники прессы.

В результате взрыва погибли оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и местный чиновник Ариф Алиев.

Еще четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

На территориях в Нагорном Карабахе и вокруг него, контроль над которыми Азербайджан вернул себе по итогам прошлогодней 44-дневной войны, осталось множество минных полей.

Азербайджанские власти постоянно обвиняют Армению, помимо прочего, в том, что та отказывается передать карты этих минных полей.

За семь месяцев с момента окончания войны на минах в этих районах подорвались уже несколько десятков человек.

В конце апреля представитель Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Самир Поладов говорил, что к тому моменту на минах подорвались 50 человек. 18 из них погибли.

"Все эти годы люди с жили с мечтой освободить районы из-под оккупации. Они хотят увидеть земли предков. Их можно понять. К сожалению, некоторые из них не учитывали минную опасность. Они отправились на заминированные территории на своих автомобилях и даже пошли пешком, в результате чего и подорвались", - цитировало Поладова азербайджанское издание российского агентства "Спутник".

Автор фото, TASS/GETTY Подпись к фото, На территориях вокруг Карабаха обезврежены уже больше 20 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов, но до конца этой работы еще очень далеко

Разминированием территорий с двух сторон в Карабахе занимаются ANAMA и российские военные-миротворцы.