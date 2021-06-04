Европейский союз закрыл небо для Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair

4 июня 2021, 14:20 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Белорусской государственной авиакомпании теперь придется летать только на восток

Европейский союз официально закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС.

"Учитывая ситуацию в Беларуси, Совет (Европейского Союза) сегодня решил ужесточить действующие ограничительные меры и ввести запрет на пролет через воздушное пространство ЕС и доступ в аэропорты ЕС всем белорусским авиаперевозчикам", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении ЕС.

"Сегодняшнее решение принято в продолжение выводов Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, на котором главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, и создание тем самым угрозы для безопасности авиасообщения", - говорится в заявлении.

Решение принято Советом ЕС на уровне послов и вступит в силу с полуночи с пятницы на субботу.

Белорусские власти, принудительно посадив лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, арестовали летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

Официальный Минск утверждает, что лайнер был посажен из-за сообщения о бомбе на его борту, но в Европе считают это ложью.

Новые санкции

Помимо закрытия воздушного пространства, ЕС планирует ввести санкции против госпредприятий Беларуси, а также расширить список белорусских чиновников и силовиков, в отношении которых введены запрет на въезд в ЕС и заморозка активов на территории Евросоюза.

Сразу после инцидента 23 мая многие европейские страны рекомендовали своим авиакомпаниям облетать Беларусь стороной, а некоторые из них самостоятельно закрыли свое воздушное пространство для белорусской компании "Белавиа".

Эти действия поддержало и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA): оно сначала рекомендовало властям европейских стран запретить своим компаниям пролет через белорусское воздушное пространство, а затем перевела эту рекомендацию в разряд обязательных к исполнению распоряжений.

"Политизация авиабезопасности"

В пятницу это решение раскритиковала неправительственная Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА).

"Запрет европейским самолетам использовать белорусское воздушное пространство - это политизация вопросов авиационной безопасности", - говорится в заявлении главы ИАТА Вилли Уолша.

Уолш при этом подчеркнул, что ИАТА осуждает действия белорусских властей, но "минус на минус не дает плюс", одним неправомерным, на его взгляд, поступком не исправить другой, и Европейское агентство должно отменить запрет.