Крыса-герой. Грызун, обнаруживший десятки мин в Камбодже, уходит на пенсию

52 минуты назад

Автор фото, Apopo Подпись к фото, Магава получил золотую медаль за свою работу по обнаружению мин

Крыса Магава, награжденная золотой медалью за героизм, завершает свою карьеру сапера и уходит на пенсию. За пятилетнюю карьеру грызун обнаружил 71 мину и еще десятки неразорвавшихся снарядов в Камбодже.

Годы гражданской войны в Камбодже оставили в её земле несколько миллионов неразорвавшихся мин и снарядов. Противоборствующие стороны широко их применяли, в результате чего в стране до сих пор остается до шести миллионов мин, которые могут взорваться, если на них наступит человек.

Магава - самец гамбийской хомяковой крысы - прошел годовой курс подготовки в Танзании, где бельгийская благотворительная организация Apopo с 1990-х годов учит животных вынюхивать мины и выявлять туберкулез.

Участников своей программы организация Apopo называет HeroRATs ("крысы-герои"). Их учат вынюхивать не металл, а химические соединения внутри взрывчатки. Когда крыса находит взрывчатые вещества, она начинает скрести лапой землю, чтобы оповестить людей, работающих с ней в команде. Так как крысы очень легкие, они могут наступать на мины, не приводя детонатор в действие.

Автор фото, Apopo Подпись к фото, Мален, которая работает с Магавой, говорит, что семилетний грызун достоин того, чтобы просто наслаждаться своей пенсией после пяти лет работы

В сентябре прошлого года британская благотворительная организация PDSA наградила Магаву Золотой медалью, которую иногда называют Георгиевским крестом для животных, за его "спасительную преданность долгу".

С 1943 года PDSA вручает награды животным, отличившимся храбростью в военных условиях, а с 2002-го - еще и тем, которые проявили особый героизм в мирное время. Магава стал первой крысой, получившей медаль за 77-летнюю историю существования награды, до этого она доставалась только собакам.

Длина Магавы - 70 см, а вес - 1,2 кг. Это намного больше, чем у многих других видов крыс, но все еще недостаточно, чтобы приводить мины в действие.

"Непревзойденный профессионал"

Магава способен обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут. По словам специалистов из Apopo, чтобы проделать такую же работу, человеку с миноискателем понадобится от одного до четырех дней.

На прошлой неделе в Apopo заявили, что новая группа молодых крыс была проэкзаменована Камбоджийским центром по разминированию - и прошла эти тесты "с честью". Магава останется на своем посту еще несколько недель, чтобы "наставлять" новобранцев и помогать им освоиться.

Автор фото, Google Подпись к фото, Магава и его коллега по работе в Камбодже

Сейчас Магаве семь лет и ему уже нелегко постоянно работать. Средняя продолжительность жизни гамбийской хомяковой крысы составляет от 6 до 8 лет.

"Он совсем маленький, но он помог спасти множество жизней, очистив от мин нашу землю. Магава - непревзойденный профессионал, и я горжусь тем, что работаю бок о бок с ним", - говорит Мален - работающая с Магавой сотрудница камбоджийского агентства по разминированию.

По данным британской организации HALO Trust, которая занимается обезвреживанием боеприпасов в странах, пострадавших от военных конфликтов, в Камбодже с 1979 года было зарегистрировано 64 тысячи смертей и 25 тысяч случаев инвалидности после взрывов мин, заложенных во время гражданской войны 1970-1980-х.