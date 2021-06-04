Вакцинация иностранцев, ипотека и "Северный поток". Какие новости рассказал Путин на ПМЭФ

56 минут назад

Автор фото, TASS

Президент России Владимир Путин выступил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Главные новости: только что завершилась укладка первой нитки "Северного потока-2", льготную ипотеку продлят на год, в России будут вакцинировать иностранцев - за деньги. Путин также заявил о непричастности российских спецслужб к задержанию Романа Протасевича.

Платная вакцинация иностранцев

Первая новость - поручение правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев. Еще до выступления Путина на форуме глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что Россия с июля "может быть открыта для вакцинного туризма".

Люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, уже сейчас приезжают в Россию, чтобы сделать прививку, рассказал Путин. Он снова похвалил "Спутник V", заявив, что после ее применения не было зарегистрировано ни одного летального исхода, и призвал всех прививаться: "Я на себе это испытал. Может [быть], небольшой подъем температуры. И все".

"Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, почему же так медленно идет вакцинация россиян, Путин сказал: "У нас и от гриппа не все прививаются". "Такой общий настрой", - добавил он. По его словам, в других странах на прививочных участках даже пиво наливают, чтобы привлечь людей. "Можно [в России] действовать более цивилизованными способами", - заявил он, признав, что пока "мало этим занимаемся".

В прошлом году ПМЭФ был отменен из-за пандемии. Отвечая на вопрос модератора дискуссии Стаса Натанзона (ведущий телеканала "Россия-24"), почему власти решились провести его сейчас, Путин сказал, что это было сделано с учетом рекомендаций специалистов.

"У нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира", - заявил он. Эмир Катара и канцлер Австрии участвовали в заседании дистанционно - иначе бы им пришлось брать с собой делегации, а на это специалисты бы не согласились, объяснил Путин. И в зале многие сидят в масках, обратил внимание он.

На трансляции с форума было видно, что участников в зале разместили с соблюдением социальной дистанции, некоторые из них действительно были в медицинских масках, а глава "Роснефти" Игорь Сечин надел не только маску, но и перчатки.

Россия по состоянию на 4 июня находится на шестом месте по числу заразившихся коронавирусом (больше 5,1 млн случаев). По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране зарегистрировали 8 947 новых случаев заражения.

"Северный поток-2"

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин объявил, что только что была завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2", который начал строиться в 2018 году.

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2", работа по второй нитке продолжается", - сказал он. По словам Путина, готова и часть маршрута до компрессорной станции "Славянская", отправной точки нового газопровода.

Во время объявления этой новости в зале сидел председатель комитета акционеров Nord Stream 2 (оператора газопровода) и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

После заявления Путина акции "Газпрома" начали расти на Московской бирже и обновили максимум с августа 2008 года.

Рынок все равно закладывал риски того, что газопровод не будет достроен, объяснил реакцию биржи замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Конечно, эти риски с каждым днем уменьшались после того, как зимой строительство возобновилось, несмотря на санкции и давление на всех участников проекта, которое оказывала американская администрация. Риски сохранялись, и когда факт свершился, то это стало позитивной новостью, которая была оценена инвесторами. Для них это знак того, что крупные инвестиции в проект начнут в скором времени окупаться", - сказал Гривач Би-би-си.

Вторая нитка, по прогнозу Путина, будет достроена в течение двух месяцев, а для начала поставок газа по первой нужно дней десять, считает он. Сроки начала поставок по "Северному потоку-2" при этом будут зависеть от немецкого регулятора, оговорился российский президент.

Критику в адрес проекта он назвал пропагандой: "Он просто экономически целесообразнее. Но сто раз мы об этом сказали - и все рано какая-то пропаганда дурная забивает людям головы о том, что какая-то политика здесь, обход кого-то и так далее".

Модератор дискуссии сказал, что проходящая через территорию Украины газовая труба кормит целые регионы Европы. Путин его перебил: "Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая, всех кормить?"

Если бы у Киева и Москвы были нормальные отношения, то Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа - а не 40 млрд, как сейчас, заявил Путин.

Льготная ипотека

Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки, запущенной после начала пандемии коронавируса в апреле прошлого года. Срок действия программы истекает 1 июля.

Теперь она будет продлена до 1 июля 2022 года, но ставка по ней вырастет до 7% (сейчас 6,5%), а предельная сумма кредита снизится до 3 млн рублей. Речь идет о покупке квартир в новостройках.

Еще одна новость - о так называемой семейной ипотеке, ставка по которой сейчас составляет 6% годовых. Сейчас на нее могут претендовать семьи, в которых после 2018 года родился второй или третий ребенок. Теперь будет достаточно одного.

"Предлагаю расширить ее [программу], распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока еще один ребенок", - сказал Путин.

Лимиты по семейной ипотеке останутся прежними - 12 млн для Москвы и Петербурга и 6 млн для остальных регионов.

Ситуация с Протасевичем

Речь на заседании ПМЭФ зашла и об инциденте с самолетом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Путин ушел от прямого ответа на вопрос, верит ли он, что самолет был посажен из-за письма палестинской группировки ХАМАС, но заявил, что российские спецслужбы в этой операции, "конечно", не участвовали.

"Нет, конечно. Я видел заявление руководства НАТО, что Россия принимала участие. Я могу сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить", - сказал он.

По словам Путина, президент Беларуси Александр Лукашенко во время их встречи на прошлой неделе в Сочи рассказал, что белорусские власти не знали о нахождении Протасевича на борту самолета до тех пор, пока он не приземлился в Минске, а задержали оппозиционера, потому что он находился в розыске. Именно с такой версией уже после переговоров Путина с Лукашенко выступили белорусские государственные телеканалы.

На вопрос, могли бы российские власти посадить самолет, летящий из Лондона в Таиланд, если бы на его борту находился разыскиваемый в России человек, Путин ответил: "Не скажу". После чего в зале засмеялись и зааплодировали.