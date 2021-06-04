Военные эксперты США не смогли подтвердить инопланетную природу НЛО, но ничего не исключают

15 минут назад

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Авторы представленного администрации США конфиденциального доклада о происшествиях с НЛО не нашли доказательств их связи с инопланетянами, но не утверждают и обратного, рассказали чиновники американским СМИ.

В подавляющем большинстве из примерно 120 изученных случаев, имевших место за последние 20 лет, доказана непричастность к ним американских технологий. При этом их природу нельзя определить с уверенностью, говорится в документе.

Сокращенный вариант доклада будет представлен Конгрессу 25 июня.

Доклад подготовлен рабочей группой министерства обороны, созданной в прошлом году, чтобы "улучшить понимание неизвестных атмосферных явлений" (так в США официально называют НЛО) и установить, не угрожают ли они национальной безопасности.

Ее работа была профинансирована за счет пакета пер по поддержке экономики в связи с пандемией, принятого при бывшем президенте Дональде Трампе.

Доклад вновь пробудил воображение американцев, у которых феномен НЛО традиционно вызывает интерес, давая пищу для интригующих гипотез и конспирологических версий. Фанаты НЛО с нетерпением ожидают 25 июня и строят разные догадки.

Что еще известно?

Некоторые подробности раскрыли в четверг New York Times, CNN и Washington Post, ссылавшиеся на информацию, которой чиновники поделились на условиях анонимности.

По их словам, большая часть загадочных явлений была зафиксирована американскими военными моряками, а в ряде случаях военными других стран.

Три источника CNN рассказали, что доклад не исключает внеземной природы некоторых из них. Но и доказательств, что летчики ВМС видели корабли пришельцев, в нем тоже нет.

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New York Times цитирует источники в разведке, по словам которых часть загадочных атмосферных явлений могла быть связана с секретными испытаниями, проводившимися Китаем или Россией. Это особенно тревожит руководство спецслужб.

Какие случаи описаны в докладе?

Некоторые конкретные происшествия обсуждались в мае в программе "60 минут" телеканала CBS News. Несколько пилотов ВМС тогда заявили, что наблюдали неизвестные летательные аппараты, более скоростные и маневренные, чем все, что они прежде видели.

Отставной командир истребительной эскадрильи Райан Грейвс рассказал, что он и его подчиненные с 2014 года начали замечать такие объекты в закрытом воздушном пространстве возле побережья штата Вирджиния.

По его словам, они передвигались на скорости, превышавшей ту, на которую способна современная техника, и не оставляли за собой видимого инверсионного следа.

Летчики, совершавшие тренировочные полеты над океаном, видели их "практически каждый день в течение как минимум двух лет".

Бывший контрразведчик Луис Элисондо в прошлом месяце поведал каналу ABC News, что некоторые НЛО "по своим возможностям далеко превосходят все имеющееся в нашем распоряжении".

"Вопрос: что это? Ответ: мы на знаем", - сказал он.