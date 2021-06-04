Военные эксперты США не смогли подтвердить инопланетную природу НЛО, но ничего не исключают
Авторы представленного администрации США конфиденциального доклада о происшествиях с НЛО не нашли доказательств их связи с инопланетянами, но не утверждают и обратного, рассказали чиновники американским СМИ.
В подавляющем большинстве из примерно 120 изученных случаев, имевших место за последние 20 лет, доказана непричастность к ним американских технологий. При этом их природу нельзя определить с уверенностью, говорится в документе.
Сокращенный вариант доклада будет представлен Конгрессу 25 июня.
Доклад подготовлен рабочей группой министерства обороны, созданной в прошлом году, чтобы "улучшить понимание неизвестных атмосферных явлений" (так в США официально называют НЛО) и установить, не угрожают ли они национальной безопасности.
Ее работа была профинансирована за счет пакета пер по поддержке экономики в связи с пандемией, принятого при бывшем президенте Дональде Трампе.
Доклад вновь пробудил воображение американцев, у которых феномен НЛО традиционно вызывает интерес, давая пищу для интригующих гипотез и конспирологических версий. Фанаты НЛО с нетерпением ожидают 25 июня и строят разные догадки.
Что еще известно?
Некоторые подробности раскрыли в четверг New York Times, CNN и Washington Post, ссылавшиеся на информацию, которой чиновники поделились на условиях анонимности.
По их словам, большая часть загадочных явлений была зафиксирована американскими военными моряками, а в ряде случаях военными других стран.
Три источника CNN рассказали, что доклад не исключает внеземной природы некоторых из них. Но и доказательств, что летчики ВМС видели корабли пришельцев, в нем тоже нет.
New York Times цитирует источники в разведке, по словам которых часть загадочных атмосферных явлений могла быть связана с секретными испытаниями, проводившимися Китаем или Россией. Это особенно тревожит руководство спецслужб.
Какие случаи описаны в докладе?
Некоторые конкретные происшествия обсуждались в мае в программе "60 минут" телеканала CBS News. Несколько пилотов ВМС тогда заявили, что наблюдали неизвестные летательные аппараты, более скоростные и маневренные, чем все, что они прежде видели.
Отставной командир истребительной эскадрильи Райан Грейвс рассказал, что он и его подчиненные с 2014 года начали замечать такие объекты в закрытом воздушном пространстве возле побережья штата Вирджиния.
По его словам, они передвигались на скорости, превышавшей ту, на которую способна современная техника, и не оставляли за собой видимого инверсионного следа.
Летчики, совершавшие тренировочные полеты над океаном, видели их "практически каждый день в течение как минимум двух лет".
Бывший контрразведчик Луис Элисондо в прошлом месяце поведал каналу ABC News, что некоторые НЛО "по своим возможностям далеко превосходят все имеющееся в нашем распоряжении".
"Вопрос: что это? Ответ: мы на знаем", - сказал он.
В апреле прошлого года Пентагон рассекретил и представил публике три видеозаписи неизвестных атмосферных явлений. Они уже сделались доступны в результате утечек в 2007 и 2017 годах, но теперь военные решили развеять сомнения в их подлинности.
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