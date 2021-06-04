Застрелившего человека инспектора ГИБДД освободили по требованию Бастрыкина

58 минут назад

Автор фото, Anton Vergun/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Ситуация с гибелью 19-летнего молодого человека, в которого выстрелил сотрудник ГИБДД в Новосибирской области, развернулась на 180 градусов: полицейского отпускают из СИЗО, а двух знакомых погибшего задерживают. Это произошло сразу после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина.

Неделю назад, 28 мая, около 22:00 на 61-м километре трассы Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель автомобиля Toyota Mark-2 не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Началась погоня. Автомобиль остановился у гостиницы. Из него выбежали трое.

Полицейские схватили одного из мужчин. Двое других, как сообщалось, вернулись, чтобы помешать полицейским задерживать их знакомого.

Один из пассажиров оказал активное сопротивление, и тогда 38-летний старший инспектор ГИБДД Александр Гусев несколько раз ударил его, а затем достал табельный пистолет Макарова и во время борьбы выстрелил нарушителю в голову, сообщало агентство Интерфакс.

Оказавшим сопротивление был 19-летний уроженец Азербайджана Векил Абдуллаев. Полицейский стал заламывать ему руки, чтобы уложить его на капот, и именно в этот момент произошел выстрел, а пуля попала в голову, писала газета "Коммерсант".

Сначала сотруднику ГИБДД предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст.118 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Когда раненый умер в больнице, его действия были переквалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности (ч 1 ст.109 УК РФ).

Центральный суд Новосибирска по ходатайству следствия отправил Гусева в СИЗО.

Новосибирское управление Следственного комитета России (СКР) описывало происшествие так: "Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы".

Теперь же СКР оценивает ситуацию иначе: "Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к служебной машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления".

Гибель 19-летнего уроженца Азербайджана вызвала большой резонанс. В соцсетях звучали требования освободить арестованного полицейского. В то же время местные СМИ писали, что семье инспектора Гусева якобы поступали угрозы от представителей азербайджанской диаспоры, после чего ее вывезли из Мошково и взяли под охрану. Власти называли эту информацию ложной. Азербайджанское посольство заявило, что для "объективного и всестороннего расследования данной трагедии" обратилось "в соответствующие органы Российской Федерации".

Утром в пятницу, 4 июня, в ситуацию вмешался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал немедленно доложить ему, на каких основаниях действия Гусева были квалифицированы как причинение смерти по неосторожности и почему следователи попросили суд отправить его в СИЗО.

В отношении сотрудников новосибирского управления СКР, которые завели дело на инспектора ГИБДД, назначены служебные проверки, а само дело передано в Москву.

По требованию Бастрыкина следователь изменил меру пресечения в отношении инспектора Гусева - на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Что касается других двух мужчин, которые были в машине, то они задержаны и стали фигурантами дела о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов (ст.318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст.319 УК РФ).