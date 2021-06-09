"Сообщество оппозиционеров с размытыми границами". Как доказывают связь бизнесмена-пастафарианца с "Открытой Россией"

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Mikhail Iosilevich Подпись к фото, Михаил Иосилевич, по делу которого проводилась экспертиза, известен в том числе как основатель первой в России пастафарианской церкви

Создателя первого в России пастафарианского храма и основателя нижегородского новостного портала NN.ru Михаила Иосилевича обвиняют в сотрудничестве с нежелательной в России организацией. Следствие считает, что он сдал свое кафе в аренду "Открытой России" - хотя формально он заключил договор с движением "Голос".

Для того, чтобы доказать его сотрудничество с нежелательной организацией следствие заказало политологическую экспертизу. Спустя девять месяцев после начала уголовного дела эксперты заявили, что не только "Голос", но и партия "Яблоко" - это проекты "Открытой России".

Русская служба Би-би-си ознакомилась с текстом этой экспертизы и рассказывает о том, за что будут судить Иосилевича.

"Яблоко" и "Голос" - проект "Открытой России"

Иосилевич - известный нижегородский предприниматель и активист. В 1999 году он создал первый форум нижегородцев "NN.ru", который позже превратился в самостоятельное СМИ. Сейчас у Иосилевича в Нижнем Новгороде собственное кафе "То самое место". Кроме того, он известен как создатель первого в России пастафарианского храма "Летающего макаронного монстра".

В сентябре 2020 года в кафе Иосилевича прошел тренинг наблюдателей на выборах в нижегородскую городскую думу. Тренинг проводили члены движения "Голос" и партии "Яблоко", которая тогда выдвигала своих кандидатов в городской парламент.

Меньше чем через месяц Иосилевича из-за этого тренинга обвинили в сотрудничестве с "Открытой Россией", хотя он сам, движение "Голос" и партия "Яблоко" неоднократно заявляли, что "Открытая Россия" никак не принимала участие в этом мероприятии.

Иосилевичу грозит до шести лет лишения свободы. С января 2021 года он содержится в СИЗО.

Из политологической экспертизы, заказанной следствием, следует, что тренинг наблюдателей якобы организовало движение "Объединенные демократы", которое является проектом "Открытой России" для помощи независимым кандидатам на выборах разных уровней.

К такому выводу эксперты пришли из-за того, что в телеграмм-канале "Объединенных демократов" был опубликован анонс тренинга "Голоса".

Эксперты заявляют, что деятельность "Объединенных демократов" "тактически выстраивается на основе тесного взаимодействия с представителями других оппозиционных структур", например, с "Яблоком", "Голосом" и структурами Алексея Навального.

Это позволило экспертам прийти к выводу, что "Открытая Россия" сотрудничает с другими оппозиционными и общественными движениями с целью сменить власть в России.

"Только за два месяца 2021 года Запад выделил на эти цели 3,5 млрд долларов. Целью работы враждебных нашей стране организаций как правило являлась смена власти в России, в том числе по отработанным сценариям цветных революций, а также формирование лояльно и полностью подконтрольной Западу политической элиты", - говорится в экспертизе.

Дальше эксперты говорят о том, что Россия находится в ситуации "консциентальной войны", целью которой является "уничтожение определенных типов сознания".

"Носители этих сознаний могут быть сохранены, если они откажутся от традиционных национальных форм сознания", - продолжают эксперты.

"Иноагенты" действуют не только в оппозиционном поле, но и внедрены в российские "высшие структуры власти", предупреждают эксперты. Именно этим они в экспертизе по делу Михаила Иосилевича объясняют "удивительную мягкость правосудия в отношении А. Навального".

После этого эксперты описывают митинги зимой 2021 года в поддержку Навального и заявляют, что протестная активность нужна только "креативной прослойке", которая выдает себя за "все общество".

Такие аргументы позволили экспертам сказать, что в России существует "единое сообщество оппозиционеров с достаточно размытыми границами", но едиными политическими взглядами. Исходя из этого эксперты и заявляют, что и движение "Голос", и партию "Яблоко" можно рассматривать как проекты "Открытой России".

"Разговоры за кальяном"

"Это просто разговоры за кальяном. Реального отношения к тому, что человек в тюрьме сидит - это никакого не имеет", - прокомментировал содержание экспертизы адвокат Иосилевича Даниил Козырев.

Адвокат отмечает, что в экспертизе все три юридических лица "Открытой России" (и британские, и российское) перемешаны. При этом нежелательными организациями, согласно списку минюста, в России признаны только британские юридические лица.

Козырев также обращает внимание на то, что Иосилевича обвиняют в событиях 2020 года, а в экспертизе описываются митинги в 2021 году. Возмущают его и непонятные ссылки на финансирование "Западом" российской оппозиции.

"Откуда люди берут такую информацию, откуда она всплывает - мы этого никогда не поймем. Это как шаман накладывает проклятия, так и эти эксперты", - возмущается он.

Защита Иосилевича планирует провести юридический анализ экспертизы, а также найти других экспертов-политологов, чтобы представить суду альтернативное мнение.

Изначально адвокаты хотели попросить известного политолога провести экспертизу Екатерину Шульман, но следователь заявил, что Шульман сама является автором материалов "Открытой России".

Перепутали города или хотели поправить статистику?

"Мы в мероприятиях "Открытой России" никогда не принимали участие, и связывать наши организации довольно странно", - комментирует вывод экспертизы глава нижегородского "Яблока" Олег Родин.

Он добавляет, что "Объединенные демократы" перестали работать в Нижнем Новгороде после 2018 года.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Иосилевич сдал кафе в аренду под совместный тренинг партии "Яблоко" и движения "Голос"

Однако, по словам Родина, госорганы уже давно не хотят принимать тот факт, что "Открытая Россия" не участвовала в сентябрьском тренинге наблюдателей.

Во время рассмотрения административных дел после проведения этого тренинга члены "Голоса" пытались предоставить суду доказательства, что это именно они проводили мероприятие, но суд отказывал им в ходатайствах, рассказывает Родин.

"Объединенные демократы" не работали в Нижнем Новгороде в 2020 году, подтвердила бывшая координатор проекта Анастасия Буракова, отметив, что в том же году проект участвовал в выборах в другом Новгороде - Великом. "Может быть, это плохое знание географии со стороны следователей", - полагает она.

Такую версию не исключает и защита Иосилевича. "Перепутав названия городов, стали искать, кто и где проводит тренинги. И нашли. И нужно теперь подтянуть "Голос" к "Открытой России", - говорила еще одна юристка Иосилевича Татьяна Козырева.

Ее коллега, адвокат Даниил Козырев считает, что дело Иосилевича нужно силовикам для того, чтобы выслужиться: "Они хотели какую-то сформировать статистику, хотя нельзя сказать, что у нас какая-то повышенная активность [силовых структур]".

Силовикам могло не понравиться и то, что Иосилевич сдавал свое кафе под различные общественные мероприятия, которые власть не может контролировать. "Когда полицейские приходили на тренинги, их не пускали - это частная собственность. Понятно, что это их оскорбило. И они решили ему отомстить за эту самостоятельность, - полагает Олег Родин. - Может кто-то дал наводку, что происходят политические активности в этом помещении".

Адвокат Даниил Козырев вспоминает, что сам следователь во время одного из судебных заседаний заявил, что дело Иосилевича - политическое.

Тем не менее после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной в прошлом году появилась и другая версия: силовики хотели начать прессинг городских активистов.

Как дело Иосилевича связано с Ириной Славиной?

"Я считаю, что следствие специально придумало этот повод, чтобы завести уголовное дело [на Иосилевича] и провести обыски [у местных активистов], чтобы у них были основания для репрессивных действий", - считает глава местного "Яблока" Олег Родин.

Действительно, 1 октября 2020 года по делу Иосилевича прошли обыски не только у него самого. Рано утром полиция пришла не менее чем по шести адресам: к местным членам "Яблока", штаба Навального и другим активистам. В том числе обыск прошел и у журналистки Ирины Славиной, хотя она не принимала участие в том тренинге для наблюдателей, из-за которого завели дело.

На следующий день после обысков Славина публично покончила с собой и попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ирина Славина покончила с собой вскоре после обыска, проводившегося у нее по делу Иосилевича

До начала преследования Иосилевич занимался защитой городского парка "Швейцария" вместе со Славиной. Власти хотят благоустроить парк: построить там кафе, музеи, спортивные площадки.

Однако местные жители выступают против - они хотят сохранить парк в нынешнем виде - лес с животными в черте города.

С началом строительства парк и вовсе закрыли и обнесли забором, а жители стали опасаться, что там может начаться жилай застройка. "Новая газета" писала, что благоустройством парка занимается компания, близкая к Аркадию Ротенбергу.

Когда на Иосилевича завели уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, Ирина Славина стала свидетельницей по делу.

Руководил обыском у Славиной следователь Шлыков, который как раз ведет дело Иосилевича. Адвокат Михаил Козырев отмечает, что Шлыков мог быть последним, с кем Славина говорила перед смертью.

Семья Славиной настаивает, что именно прессинг со стороны следствия довел журналистку до самоубийства, и настаивает на возбуждение уголовного дела против следователя. Однако дело не было возбуждено, а прокуратура признала обыск у Славиной законным.

Еще два дела против Иосилевича

Однако делом о сотрудничестве с "Открытой Россией" преследование Иосилевича не закончилось. Первые месяцы после возбуждения уголовного дела активист находился под подпиской о невыезде. В январе 2021 года он захотел поехать в Москву, чтобы встретить Алексея Навального в аэропорту, когда тот возвращался в Россию, и попросил об этом следователя, рассказывал друг Иосилевича Герман Князев.

Следствие отказало Иосилевичу в выезде, а на следующий день после возвращения Навального возбудило еще одно дело - о неуведомлении о втором гражданстве.

Иосилевич - гражданин России и Израиля. Израильский паспорт у него изъяли еще после обысков в октябре 2020 года, но дело возбудили только спустя три месяца после этого.

Иосилевич заявляет, что уведомил необходимые органы и даже опубликовал у себя на странице соответствующие документы.

Одновременно с этим было заведено и третье уголовное дело. Дело Иосилевича, помимо политологической экспертизы, строится на показаниях нескольких свиделелей, которые описывают его как активного оппозиционера и участника митингов (цитаты из допросов свидетелей есть в политологической экспертизе).

Один из таких свидетелей Ярослав Грач, например, говорит, что Иосилевич "разделял политические взгляды и политические цели" "Открытой России" и был готов "всячески ей содействовать".

В своих показаниях Грач говорит, что сам был членом "Открытой России" в 2016-17 годах.

После возбуждения уголовного дела Грач позвонил Иосилевичу и заявил, что следствие сильно исказило его слова на допросе. Об этом написал у себя на странице в "Фейсбуке" сам Иосилевич, пока он был еще под подпиской о невыезде.

Иосилевич написал этот пост, так как после самоубийства Ирины Славиной в адрес Грача посыпались угрозы - ведь показания свидетелей, в том числе и его слова, легли в основу уголовного дела, по которому к журналистке пришли с обыском. Его стали называть доносчиком, а украинский YouTube-пранкер Евгений Вольнов стал посвещать ему эфиры.

После одного из таких стримов Грач обратился к следствию и пожаловался на угрозы. Он заявил, что среди голосов на одном из "пранков" услышал голос Иосилевича. Вскоре после этого заявления Иосилевича поместили в СИЗО - суд, выслушав Грача, посчитал, что бизнесмен оказывал давление на свидетеля.

В итоге в апреле на Иосилевича было заведено уже третье уголовное дело - об угрозах убийством или причинения тяжкого вреда. Иосилевич категорически отрицает, что угрожал Грачу.

Более того, через две недели после того, как Иосилевича поместили в СИЗО, пранкер Вольнов провел новый стрим. Во время этого стрима он связался с человеком (его личность анонимна), который называет себя тем, кто угрожал Грачу.

Во время стрима этот человек говорит: "Грачу звонил я, а Иосилевич сейчас в СИЗО", пересказывает его слова адвокат Козырев.

Для того, чтобы доказать, что именно Иосилевич угрожал Грачу, следствие заказало экспертизу. Эксперты установили, что голоса угрожавшего и Иосилевича похожи, "методом многократного прослушивания", говорит адвокат Козырев.

Защита провела четыре встречные экспертизы, которые, наоборот, показали, что это разные голоса, а вот голос анонима со стрима как раз похож на тот, что звучит на угрозах.