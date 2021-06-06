Биткоин как официальная валюта. Сальвадор хочет сделать криптовалюту платежным средством

6 июня 2021

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Найиб Букеле говорит, что биткоин поможет жителям страны отправлять деньги на родину

Президент Сальвадора Найиб Букеле пообещал сделать биткоин официальным платежным средством в стране. Если этот план будет одобрен парламентом, Сальвадор станет первым государством в мире, которое дало криптовалюте подобный статус.

У Сальвадора - небольшого государства в Центральной Америке - нет собственной валюты, а в качестве платежного средства здесь используется американский доллар.

Президент Букеле заявил, что признание биткоина упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину. "В краткосрочной перспективе это приведет к появлению новых рабочих мест и поможет привлечь в финансовый мир тысячи людей, живущих вне формальной экономики", - сказал глава Сальвадора во время конференции, посвященной биткоину во Флориде.

"У 70% населения Сальвадора нет банковского счета, эти люди работают в теневой экономике, - объяснил свое решение президент в "Твиттере". - Финансовая инклюзивность - это не только моральный долг, но также способ оживить экономику страны, предоставить доступ к кредитам, сбережениям, инвестициям и надежным транзакциям".

Букеле пообещал, что на следующей неделе представит конгрессу Сальвадора законопроект о формальном признании биткоина платежным средством.

Экономика Сальвадора в значительной степени зависит от средств, которые граждане страны, находящиеся за рубежом, отправляют на родину. Эти деньги составляют около 20% ВВП государства.

Президент Найиб Букеле

Автор фото, Reuters

Родился в 1981 году в Сан-Сальвадоре, его предками были палестинские мигранты.

В возрасте 18 лет основал свою первую компанию.

Начал политическую карьеру в партии левого толка "Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти".

Был исключен из партии за "неуважение" к правам женщин и за то, что бросил яблоком в одного из региональных лидеров.

Эксперты описывали его как оппортуниста и анти-системного политика. Он трижды менял политические партии перед различными выборами.

Победил на выборах президента летом 2019 года.

При вступлении в должность назначил в правительство восемь женщин, в том числе семь глав министерств.

В этом году власти США выразили озабоченность решением подконтрольного Букеле парламента снять с должностей генерального прокурора страны и пять судей Верховного суда.

Население Сальвадора - около 6,4 млн человек, при этом более 2 млн граждан живут за границей и каждый год переводят домой более 4 млрд долларов. Банки взимают за подобные переводы комиссию, они могут занимать несколько дней, и иногда жителям страны приходится приходить за деньгами лично.

По словам Букеле, переход на биткоин "улучшит жизни и будущее миллионов людей". Президент не сообщил других подробностей о том, как именно криптовалюта будет интегрирована в финансовую систему страны.

В последние несколько месяцев курс биткоина растет, однако он подвергается резким колебаниям, которые в числе прочего были связаны с решением властей Китая запретить транзакции с криптовалютой.

Биткоин - за и против

Еще один удар по биткоину недавно нанес основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск - ранее он активно поддерживал биткоин, но затем заявил, что его компания больше не будет принимать его в качестве средства оплаты. Маск объяснил это решение тем, что биткоин вреден для окружающей среды: для его производства требуется большое количество электричества, которое вырабатывается при помощи угля и другого органического топлива.

Автор фото, EPAA Подпись к фото, Букеле заявил о намерении сделать биткоин официальной валютой во время посвященной криптовалюте конференции в Майами

Многие финансовые эксперты предупреждают, что вложения в биткоин крайне опасны, поскольку курс криптовалюты может очень быстро меняться, и она не обеспечена никакими реальными активами. Другие считают ее перспективным и эффективным финансовым инструментом.

Большинство центральных банков мира, в том числе банк Англии, рассматривают возможность создания собственной цифровой валюты.

Некоторые эксперты также сомневаются, что биткоин способен выполнять роль альтернативной мировой валюты. Представитель вебсайта Bitcoin.com Роджер Вер сказал Би-би-си, что для этого намного больше могут быть пригодны другие криптовалюты.

"Для криптовалюты в целом это очень хорошо, но большая часть мира просто не понимает, что биткоин больше не работает в качестве валюты, - считает он. - Сейчас другие валюты, такие, как Bitcoin Cash, Monero или ZCash, годятся для этого намного лучше. Биткоин может производить только около трех транзакций в секунду. Нет никаких шансов, что сеть, способная на три транзакции в секунду, способна стать валютой для всего мира".

По словам Вера, другие криптовалюты также более удобны для осуществления денежных переводов, поскольку требуют по сравнению с биткоином намного меньше комиссионных.

Анализ: беспрецедентный и смелый шаг

Уилл Грант, корреспондент Би-би-си в Мексике и Центральной Америке

Реализация плана, объявленного Найибом Букеле, будет означать, что Сальвадор станет первым государством в мире, которое сделает криптовалюту, биткоин, официальным платежным средством наряду с долларом.

Это беспрецедентный и смелый шаг президента Букеле - молодого и очень популярного лидера, который умеет работать со средствами массовой информации и который в последнее время вызывает озабоченность Вашингтона своими авторитарными тенденциями.

Подробностей относительно того, каким образом биткоин должен стать официальным платежным средством в Сальвадоре, пока немного. Но для этого понадобится масштабная реформа всей финансовой системы страны.

Поскольку значительная часть экономики Сальвадора зависит от платежей из-за рубежа, переход на цифровую валюту позволит многим избежать высоких комиссионных выплат при отправке денег.