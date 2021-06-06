Мафия бессмертна? Как и почему жители Сицилии просят "коза ностру" решать проблемы
На прошлой неделе из тюрьмы вышел печально известный босс сицилийской мафии Джованни Бруска, виновный в более чем 150 убийствах. Его освобождение вызвало в Италии волну осуждения: мафиози в 1992 году привел в действие взрывное устройство, убившее знаменитого судью и борца с преступностью Джованни Фальконе.
Профессор криминологии Оксфордского университета Федерико Варезе объясняет, почему сицилийская мафия, или "коза ностра", по-прежнему играет важную роль в жизни Сицилии - несмотря на то, что в последние годы государство достигло в борьбе с ней значительных успехов.
Важнейшим инструментом властей Италии в борьбе против организованной преступности являются мафиози, решившиеся на сотрудничество с полицией, так называемые "collaboratori di giustizia" (итал. "помощники правосудия"). Этот способ придумал именно судья Фальконе.
В 1996 году Бруску арестовали, он был ближайшим соратником босса "коза ностры" Сальваторе "Тото" Риины. При решении о его освобождении суд учел, что именно свидетельства Бруски легли в основу многих расследований против мафии.
Какую же жизнь же Бруска обнаружит за стенами тюрьмы? Остается ли сицилийская мафия силой, с которой властям и местным жителям приходится считаться, или же от нее уже ничего не осталось? Правда лежит где-то посредине.
Чтобы оценить место мафии в современном сицилийском обществе, стоит обратить внимание на опубликованные в апреле этого года результаты расследования деятельности мафиозного клана Пальярелли.
Решение проблем
Пальярелли - это центральный район Палермо, где находится главная городская тюрьма, больница и несколько зданий местного университета.
Документы, обнародованные следователями, читаются, как страшный детектив. Под заголовком "Общественный порядок на территории" авторы описывают, как местные предприниматели периодически обращаются к услугам мафии, чтобы вернуть украденные товары и невыплаченные долги или избавиться от конкурентов.
Летом 2019 года владельца сети из семи магазинов по продаже хозяйственных товаров дважды обокрали. Мы слышим запись его разговора с боссом клана Пальярелли: "Вы можете приехать… на пять минут в магазин?". "Без проблем!", - быстро соглашается мафиози.
Бизнесмен показывает ему запись с камеры наружного наблюдения и дает другую информацию о кражах. Через неделю мафия находит виновных, подвергает их жестоким пыткам и заставляет вернуть украденное. При этом бизнесмен лично присутствует при избиениях. В этом деле нет свидетельств, что мафиози были причастны к кражам, то есть это не тот случай, когда "коза ностра" помогает решить проблемы, которые сами же создает.
Или еще один случай. Владелец дорогого бара в центре города звонит боссу мафии, когда у его коллеги украли машину. Авто возвращают владелице через пять дней.
Расследование показало, что мафия может решать и более сложные вопросы. Один из местных баров хочет расширить бизнес и начать продавать выпечку и горячую еду. Но есть одна проблема: буквально в нескольких метрах на той же улице работает еще одно заведение, которое торгует выпечкой, и хозяин бара боится конкуренции. Тогда он зовет на помощь мафию.
В другом случае представители мафии присутствовали на встрече между бухгалтером, владельцем дома и жильцом, который задолжал арендную плату.
Во время пандемии Covid-19 человек, близкий к клану Пальярелли, при помощи подставной компании помог организовать поставки 5 тыс. медицинских масок. Еще одно расследование установило, что члены мафии раздавали местным жителям пакеты с продуктами.
"Правосудие" и благотворительность, которыми занимаются мафиози, имеют печальные последствия. Того, кто соглашается на сотрудничество с ними, потом наверняка попросят о других "одолжениях". Но подобная деятельность мафии вполне реальна.
Молодые боссы
В последнее время появились признаки, что дела у мафии сейчас идут довольно плохо.
Власти арестовали многих ее важных деятелей, в результате чего "коза нострой" начали управлять более молодые и менее значительные мафиози.
Предполагаемый нынешний босс клана Пальярелли, Джузеппе Кальварузо, родился в 1977 году. Он настолько боялся ареста, что был вынужден передвигаться по Палермо под прикрытием. Мафиози также решил провести первый год пандемии в Бразилии. И был арестован сразу после возвращения в Италию в этом году.
На глобальном уровне сицилийская мафия больше не играет важной роли в международной наркотической контрабанде. Сейчас она в основном занята покупкой у дилеров в Неаполе наркотиков для продажи на местном рынке.
Проблемы системы правосудия
Но как же объяснить тот печальный факт, что вполне легальные бизнесмены, обладающие хорошей репутацией и экономическим статусом, просят мафию решать проблемы, которыми должно заниматься государство?
Дело в том, что государственная система правосудия в стране, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Чтобы получить решение суда первой инстанции по гражданскому иску, в Италии уходит 527 дней - это самый длинный срок в Европе.
Недавно выяснилось, что трудовой спор в городе Вибо, Калабрия, на юге Италии длился почти 12 лет. Решение еще одного похожего спора в приморском городе Сабаудия в регионе Лацио заняло 11 лет, но за это время истец скончался.
По данным опросов, системе правосудия в Италии доверяют только три из десяти жителей страны и четыре из десяти бизнесменов.
Сейчас власти страны планируют некоторые реформы, призванные ускорить судебную систему, однако пока неясно, насколько эффективными они окажутся.
Любая страна с хорошо развитой рыночной системой должна обладать инструментами, которые обеспечивают справедливую работу экономики для всех. В противном случае пустоту будут заполнять такие люди, как мафиози из клана Пальярелли.
Федерико Варезе - автор книги "Mafia Life: Love, Death and Money at the Heart of Organised Crime" (англ. - Жизнь мафии: смерть и деньги в центре организованной преступности).
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