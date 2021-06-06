Оппозиционный политик Дмитрий Гудков покинул Россию и надеется добраться до Болгарии

6 июня 2021

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Политик Дмитрий Гудков заявил, что он уехал из Россию на Украину

Оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что выехал из России на Украину и направляется в Киев.

Гудков проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева)", - написал Дмитрий Гудков в своем телеграм-канале.

"Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", - утверждает политик.

Гудков сказал РИА Новости, что покинул Россию и планирует добраться до Варны, где находятся его родители, а о дальнейших планах расскажет позже. Он добавил, что его решение поддержано родными и близкими ему людьми.

Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п."б" ч.2 ст.165 УК РФ).

Дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.

Его продержали в отделении 48 часов, после чего отпустили, не став избирать меру пресечения.

Гудков и его тетя находятся в статусе подозреваемых. Подробнее о деле по неуплаченной аренде можно прочитать здесь.

По словам адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают экс-депутата, превышает 1 млн рублей. Согласно УК РФ, такой ущерб признается особо крупным размером.

Автор фото, Mikhail Skamyin/TASS Подпись к фото, Дмитрия Гудкова отпустили через 48 часов после задержания, не предъявив ему обвинения

"Неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск. Но я считаю, что по истечении 48 часов после задержания Дмитрия Гудкова, поскольку ему не была избрана мера пресечения судом или следователем, он утратил статус подозреваемого, и для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить ему обвинение", - приводит РИА Новости слова адвоката.

После ухода из Госдумы Дмитрий Гудков стал одним из наиболее заметных оппозиционных политиков в Москве. В начале апреля он сообщил, что снова собирается принять участие в выборах в нижнюю палату парламента и ведет переговоры о выдвижении от партии "Яблоко".

"Считаю, что высосанное из пальца "дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится", - прокомментировал Гудков свой отъезд из страны.

В начале этого месяца суд в Краснодаре арестовал оппозиционера Андрея Пивоварова, экс-главу "Открытой России", объявившей в конце мая о самоликвидации. Ему вменяют участие в нежелательной организации (организации Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia признаны в России нежелательными).