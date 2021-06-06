Оппозиционный политик Дмитрий Гудков покинул Россию и надеется добраться до Болгарии
Оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что выехал из России на Украину и направляется в Киев.
Гудков проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.
"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева)", - написал Дмитрий Гудков в своем телеграм-канале.
"Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", - утверждает политик.
Гудков сказал РИА Новости, что покинул Россию и планирует добраться до Варны, где находятся его родители, а о дальнейших планах расскажет позже. Он добавил, что его решение поддержано родными и близкими ему людьми.
Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п."б" ч.2 ст.165 УК РФ).
Дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
Его продержали в отделении 48 часов, после чего отпустили, не став избирать меру пресечения.
Гудков и его тетя находятся в статусе подозреваемых. Подробнее о деле по неуплаченной аренде можно прочитать здесь.
По словам адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают экс-депутата, превышает 1 млн рублей. Согласно УК РФ, такой ущерб признается особо крупным размером.
"Неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск. Но я считаю, что по истечении 48 часов после задержания Дмитрия Гудкова, поскольку ему не была избрана мера пресечения судом или следователем, он утратил статус подозреваемого, и для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить ему обвинение", - приводит РИА Новости слова адвоката.
После ухода из Госдумы Дмитрий Гудков стал одним из наиболее заметных оппозиционных политиков в Москве. В начале апреля он сообщил, что снова собирается принять участие в выборах в нижнюю палату парламента и ведет переговоры о выдвижении от партии "Яблоко".
"Считаю, что высосанное из пальца "дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится", - прокомментировал Гудков свой отъезд из страны.
В начале этого месяца суд в Краснодаре арестовал оппозиционера Андрея Пивоварова, экс-главу "Открытой России", объявившей в конце мая о самоликвидации. Ему вменяют участие в нежелательной организации (организации Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia признаны в России нежелательными).
Пивоваров связал свое уголовное преследование с предстоящими выборами в Госдуму, в которых он, как и Гудков, собирался принять участие.
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