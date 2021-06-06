Канадцы выиграли чемпионат мира по хоккею и догнали СССР/Россию по числу титулов
Сборная Канады по хоккею догнала команды СССР и России по количеству титулов чемпиона мира. В воскресном финале канадцы, приславшие в Ригу одну из самых слабых команд в своей истории, обыграли сборную Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.
Теперь в активе сборной Канады 27 чемпионских титулов. Сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, сборная России - пять раз, ее последнее чемпионство датировано 2014 годом.
На третьем месте сборные Чехословакии/Чехии (в сумме 12 титулов), сборная Швеции завоевывала золотые медали 11 раз.
Выход сборной Канады по хоккею в финал чемпионата мира стал большим сюрпризом. Такое мнение высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Сборная Канады вышла в плей-офф с четвертого места в группе В и дошла до финала, обыграв на ранних стадиях команды России и США.
"В финале у нас сыграют две великолепные команды. Неожиданная сборная Финляндии и команда Канады, что стало большим сюрпризом, поскольку одной ногой они (канадцы) уже были в аэропорту. Но они сумели вернуться и сыграть очень хорошо, если им удастся стать чемпионами мира, это будет еще одним сюрпризом" - сказал Рене Фазель до финала.
Канадский нападающий Эндрю Манджапане признан самым ценным игроком чемпионата мира.
Форвард "Калгари" провел на турнире семь матчей, в которых набрал 11 очков (7 голов + 4 результативные передачи). Он стал автором победных шайб в четвертьфинале против сборной России (2:1) и в полуфинале с командой США (4:2).
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