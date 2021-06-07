Дайджест: возобновление суда по делу о MH17 и надежда Испании на туристов в эпоху пандемии

7 июня 2021, 03:44 GMT

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Задержание политика несколько дней назад его сторонники назвали "зачисткой политического пространства"

Оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России. Несколько дней назад его задержали по делу о неуплате долга за аренду помещения, но по прошествии 48 часов отпустили из полиции без обвинений. Гудков тем не менее остался в статусе подозреваемого. Как рассказал сам политик, сначала он едет в Киев, где у него "давно запланированы встречи и эфиры", а затем планирует добраться до Варны, где находятся его родители.

Наши корреспонденты объясняют, можно ли называть последние уголовные дела против российских оппозиционеров, в частности Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова новым витком политических репрессий, в этом подкасте:

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Лето в России началось с задержания сразу двух известных оппозиционных политиков.

Победа партии Меркель

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Член Христианско-демократического союза Германии и премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф с женой

Христианско-демократический союз побеждает на местных выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Вторыми стала правая, антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Партии Меркель, набирающей 37 процентов голосов, удалось улучшить показатели прошлых выборов 2016 года (тогда за них проголосовали 29,8 процента избирателей. Выборы в земельный Ландтаг (местный парламент) в Саксонии-Анхальте - последнее региональное голосование перед федеральными выборами, намеченными на конец сентября. Именно тогда определится новый канцлер на смену уходящей после 16 лет во главе страны Ангелы Меркель. Занять место канцлера надеется нынешний лидер ХДС Армин Лашет.

Умер Резо Габриадзе

Автор фото, Anatoly Rukhadze/TASS Подпись к фото, Габриадзе построил театр марионеток в Тбилиси. Он сам создавал кукол, писал пьесы и оживлял их на сцене своего театра.

Грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе скончался в возрасте 84 лет. Габриадзе написал сценарии к более 35 фильмам, ставшим классикой советского кино, включая знаменитые "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Необыкновенная выставка", "Паспорт".

В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток.

Габриадзе получил множество международных наград, обладатель Государственной премии СССР (1989), премии Шота Руставели, "Ника", "Триумф", "Золотая маска" (Россия). Был кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.

Последнее о коронавирусе

Автор фото, EPA Подпись к фото, Испания надеется вдохнуть новую жизнь в туристическую отрасль

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 173 миллионов, за время пандемии умерли более 3,7 миллионов человек, получили прививку более 2,1 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

И коротко о других новостях, связанных с пандемией коронавируса:

Всемирная организация здравоохранения в очередной раз повторила, что коронавирус останется с человечеством надолго. Людям придется научиться жить с этим вирусом и не удивляться возникновению новых штаммов. "Будут появляться новые штаммы, будут всплески заболеваний и возникновение новых очагов инфекции, и нам надо к этому привыкнуть", - сказал представитель ВОЗ Дэвид Набарро.

Испания открывает границы для вакцинированных со всего мира в попытке оживить туризм после коронавирусной паузы. "Испания - это безопасное направление", - сказала министр здравоохранения Каролина Дариас. С 7 июня в страну смогут приехать люди вне зависимости от страны проживания, при условии, что они сделали прививки от коронавируса не менее чем за 14 дней до даты поездки. У туристов на руках должен быть сертификат о прохождении полной вакцинации препаратами, одобренными EMA или ВОЗ. На данный момент EMA одобрило четыре вакцины от коронавируса - от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В списке ВОЗ, помимо них, есть также китайская вакцина от Sinopharm. Российские "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" в число одобренных пока не входят.

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по хоккею догнала команды СССР и России по количеству титулов чемпиона мира. В воскресном финале канадцы, приславшие в Ригу одну из самых слабых команд в своей истории, обыграли сборную Финляндии со счетом 3:2 в овертайме. Герцог и герцогиня Сассекскиеобъявили о появлении на свет своего второго ребенка. Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась в 11:40 в пятницу 4 июня в больнице в Санта-Барбаре, в Калифорнии.

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Кейко Фухимори побеждает на выборах президента Перу с минимальным отрывом. Как свидетельствуют экзитполы, кандидат от правых сил Фухимори набирает 50,3% голосов, ее оппонент от левой партии Педро Кастильо - 49,7% голосов. Лидер исламистской радикальной группировки "Боко Харам" (запрещена в России) Абубакар Шекау, возможно, убит, сообщают СМИ. Шекау возглавлял радикальную группировку с 2009 года. Под его руководством группировка стала более радикальной и агрессивной. О смерти Шекау сообщали уже не раз, в 2013 и 2016 годах.

(запрещена в России) Абубакар Шекау, возможно, убит, сообщают СМИ. Шекау возглавлял радикальную группировку с 2009 года. Под его руководством группировка стала более радикальной и агрессивной. О смерти Шекау сообщали уже не раз, в 2013 и 2016 годах. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) выбрала лучшие сериалы. Телепремию BAFTA получил минисериал "Я могу уничтожить тебя". Михаэла Коэл получила за него премии как лучшая актриса, сценарист и режиссер.

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Автор фото, AFP

Суд по делу о крушении "Боинга" MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году, начнет рассмотрение дела по существу. Обвиняемыми в причастности к падению самолета и смерти 298 человек являются три гражданина России и один гражданин Украины. Подробно о том, что стало известно за полтора года слушаний, можно прочитать здесь.

"У вашего ребенка ВИЧ"

В 2006 и 2007 годах в больницах в Ноокате, Кара-Суу и Оше, на юге Кыргызстана заразились ВИЧ 390 детей. 45 из них умерли, так и не успев повзрослеть.

Многие из детей и их родителей узнали о ВИЧ-статусе годы спустя, им пришлось столкнуться со стигмой и дискриминацией в обществе, от них отвернулись родственники, и они до сих пор пытаются выяснить, как произошла их личная трагедия.