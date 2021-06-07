Два пассажирских поезда столкнулись в Пакистане, десятки погибших

7 июня 2021, 06:25 GMT Обновлено 38 минут назад

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По меньшей мере 40 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов на юго-востоке Пакистана. Десятки пассажиров пострадали.

Местные власти сообщили, что в провинции Синд поезд, следовавший из Карачи, сошел с рельсов и оказался на другом пути. Второй состав, который шел из Равалпинди и был переполнен пассажирами, столкнулся с ним и перевернулся.

Восемь вагонов разрушены, что мешает добраться до заблокированных там пассажиров. Сообщается, что всего перевернулось до 14 вагонов.

Власти сообщают, что погибли по меньшей мере 40 человек, еще 50 получили ранения.

"Когда наш поезд сошел с рельсов, мы навалились друг на друга, но это было не самое страшное. Потом нас ударил еще один поезд. Когда я пришел в себя, то увидел лежащих вокруг меня пассажиров, некоторые пытались выбраться из вагона", - рассказал агентству Франс пресс Ахтар Раджпут, пассажир сошедшего с рельсов поезда.

На кадрах, показанных по местному каналу, видно, как медикам пришлось вводить капельницу пассажиру, нижняя часть тела которого застряла между раздавленными сиденьями вагонов, прямо на месте катастрофы.

Местные сельские жители были первыми, кто оказался на месте трагедии. Некоторые карабкались вверх по вагонам, пытаясь добраться до выживших. Мертвых раскладывали рядами на уцелевших скамьях поезда и накрывали традиционными покрывалами.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жертв крушения пассажирского поезда выносят с места трагедии для опознания

Премьер-министр Имран Хан написал в "Твиттере", что шокирован крушением поездов. Он пообещал провести тщательное расследование.

Авария произошла в районе города Готки.

Гул Мохаммад, сотрудник скорой помощи Фонда Эдхи, которая помогает выносить тела и раненых с места катастрофы, сказал, что проблемы со связью мешают координации спасательных работ. "Я сейчас стою на крыше своей машины скорой помощи, чтобы поймать сигнал", - сказал он агентству Франс пресс.

Популярный транспорт

В Пакистане за последние годы произошло несколько катастроф на железных дорогах. Страна унаследовала железные дороги от бывшей Британской империи, но за последние десятилетия они пришли в негодность из-за коррупции, бесхозяйственности и отсутствия инвестиций.

Одна из самых масштабных катастроф на пакистанских железных дорогах произошла в 1990 году. Более 300 человек погибли и 700 получили ранения, когда перегруженный междугородний поезд с 16 вагонами врезался в стационарный грузовой поезд недалеко от города Суккур в провинции Синд.