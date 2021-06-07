"Я не готов на все ради власти". Дмитрий Гудков объяснил отъезд из России

8 часов назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Политик Дмитрий Гудков уехал из России на Украину, а оттуда хочет добраться к родителям в Болгарию. Свой отъезд он объяснил опасением ареста по "делу о подвале". Гудков признал, что не готов жертвовать всем ради политики.

Что сказал Гудков

Утром в понедельник в эфире телеканала "Дождь" Гудков впервые подробно объяснил, почему покинул страну. Из сказанного им следует, что решение он принял еще в четверг, когда его выпустили из изолятора после 48 часов задержания по уголовному делу.

Укрепился в этом решении он в субботу, когда переговорил с отцом Геннадием Гудковым (оба они - бывшие депутаты Госдумы). Тот сообщил ему, что расследование дела и обыски будут продолжаться, поэтому риск оказаться за решеткой сохраняется. Кроме того, под угрозой якобы оказался его брат Владимир Гудков.

"Я вывез брата [на Украину], - сказал Дмитрий Гудков. - Он бы был следующим, как нам сказали".

По мнению Гудкова, то, что его отпустили из полиции, не "связав" подпиской о не выезде, означает, что власти хотели, чтобы он уехал из страны. "Для них важно выдавить меня как минимум на период до голосования", - заявил Гудков. Ранее он уже связывал уголовное дело с намерением баллотироваться в Госдуму в этом году.

"Я себе задал два простых вопроса: ну хорошо, вот я остался и меня посадили. Это как-то приближает перемены, это как-то приближает смену режима Путина на какой-то другой более демократичный? Увы, ответ отрицательный. И второй вопрос: готов ли я ради того, чтобы когда-то через пять-семь лет прийти к власти, жертвовать жизнью и здоровьем своих близких? Нет, не готов", - объяснил свое решение 41-летний Гудков.

"Я понял, что не готов на все ради власти, - признал он. - Но я хочу подчеркнуть, что это не эмиграция".

По словам Гудкова, за границу он уехал "на какое-то время", а с собой взял только один чемодан и два костюма. Кроме того, его жена и двое детей остались в России.

Гудков также подчеркнул, что продолжит заниматься политической деятельностью, пообещав уточнить формат позже. По его словам, в эпоху интернета неважно, где он находится - в Киеве, Варне или подмосковной Коломне.

Как уехал

О том, что Гудков покинул Россию, сообщили накануне "Открытые медиа". Вскоре Гудков подтвердил это в своем телеграм-канале: "Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева)".

Коротко свое решение политик объяснял так: "Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом".

Речь идет об уголовном деле о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн рублей. Кроме Гудкова по этому делу во вторник была задержана его тетя Ирина Ермилова, которая была директором фирмы, заключавшей договор с департаментом городского имущества Москвы.

В четверг оба были освобождены из полиции, в пятницу политик заявил Интерфаксу, что собирается продолжить политическую деятельность.

"Считаю, что высосанное из пальца "дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования, - написал Гудков в телеграм-канале, сообщая о своем отъезде из России. - Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках".

Отъезд Гудкова из России вызвал резонанс в соцсетях. "Ни в коем случае не собираюсь осуждать Гудкова, но необходимо зафиксировать, что контраст с [Алексеем] Навальным в данном случае просто-таки бросается в глаза. Только теперь начинаешь понимать, какую высокую планку российским политикам задал своим возвращением последний", - прокомментировал решение Гудкова политолог Аббас Галлямов.

"Мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что говорит адвокат

"Уехав, Гудков нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде, так что в ближайшее время следствие может обратиться в суд и попросить заменить ее на иную, вплоть до заочного ареста", - заявил после отъезда Гудкова анонимный источник Интерфакса.

"Интерфакс пишет, что я якобы нарушил подписку о невыезде. У меня нет никакой подписки, не читайте советских газет!" - отреагировал на это Гудков в своем телеграм-канале (цитируя повесть Михаила Булгакова "Собачье сердце").

"Ничего не нарушал, у него не было никакой меры пресечения, только обязательство о явке к следователю. Поэтому он имел полное право пересечь границу", - сказал Интерфаксу адвокат Михаил Бирюков.

В интервью РИА Новости адвокат пояснил: да, неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск, однако поскольку мера пресечения избрана не была, Гудков, по мнению Бирюкова, утратил статус подозреваемого, и поэтому для объявления в розыск ему сначала нужно заочно предъявить обвинение.

В четверг адвокат Бирюков говорил, что "Дмитрий остается подозреваемым по делу".

Что с тетей?

Тетя Гудкова осталась в России. "У моей подзащитной подписка о невыезде. Она законопослушный человек и не собирается никуда уезжать", - сказала ТАСС адвокат Ермиловой Анастасия Саморукова.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Ермиловой меры пресечения в виде запрета определенных действий.