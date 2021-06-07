ФСБ выслала из России украинца, работавшего в сфере кибербезопасности

6 часов назад

Автор фото, Russian Federal Security Service Подпись к фото, ФСБ опубликовала видео задержания Алексея Семеняки

Из России выдворен гражданин Украины Алексей Семеняка, сообщила ФСБ. Она назвала его агентом Службы безопасности Украины (СБУ), а СМИ пишут, что Семеняка - специалист в сфере кибербезопасности и ранее работал в крупных российских компаниях - таких, как "Яндекс" и "Мегафон".

Представитель СБУ в комментарии украинским изданиям призвал скептически отнестись к этой информации. Служба безопасности Украины, заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, советует воспринимать заявления российских спецслужб о "разоблачении украинских агентов" "исключительно через призму гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведение информационных спецопераций".

Что заявили в ФСБ

Утром в понедельник ФСБ опубликовала заявление о том, что пресекла "разведывательно-подрывную деятельность" Семеняки "в интересах украинских спецслужб", которая продолжалась "длительный период времени".

Поскольку этот человек "не успел нанести ущерб внешней безопасности", его решили не арестовывать, а выдворить из страны, запретив ему въезд в Россию на 25 лет, следует из пресс-релиза. В прошлый четверг Семеняка покинул российскую территорию.

Его кураторами ФСБ называет Службу безопасности Украины, а именно - сотрудников департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, один в звании старшего лейтенанта, другой - подполковник.

"Во время производства в отношении Семеняки оперативно-разыскных мероприятий зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в городе Киев, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства", - утверждают в российской спецслужбе, заявив, что удаления данных допущено не было.

ФСБ также опубликовала видео, на котором люди в штатском хватают мужчину и заталкивают его в микроавтобус. Далее на видео сотрудники спецслужбы осматривают некое оборудование, а затем привозят Семеняку в свой офис и оглашают уведомление о нежелательности его проживания в России сроком на 25 лет. Он должен был покинуть страну до 18 июня, но на последних кадрах Семеняка уже в аэропорту (куда вылетел, не уточняется).

Кто такой Семеняка

ФСБ при этом не уточнила, чем занимался Семеняка в России. По данным СМИ, он отвечал за российские IP-адреса в российском секторе интернета.

Согласно данным из открытых источников, человек с такими же фамилией, именем и отчеством и внешне похожий на мужчину на видео, работал в сфере кибербезопасности, пишет Интерфакс.

В разные годы Семеняка работал в "Яндексе" и сотовом операторе "Мегафон", а также в компании Qrator Labs, специализирующейся на противодействии DDos-атакам, уточняет агентство.

По данным Интерфакса, на момент задержания Семеняка работал в одном из пяти региональных интернет-регистраторов Ripe Network Coordination Centre NCC (RIPE NCC).

Семеняка был исполнительным директором Qrator Labs и директором по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE NCC, сказал РБК источник, знакомый с ситуацией. Корреспондент РБК, знакомый с Семенякой, узнал его на распространенных ФСБ фотографиях.

Семеняка отказался от комментариев, уточняет издание.

RIPE NCC распределяет IP-адреса между локальными регистратурами в России, Европе и на Ближнем Востоке. Всего в мире пять таких регистратур. Локальные регистраторы присваивают IP-адреса конечным пользователям. Семеняка занимается взаимодействием с заинтересованными лицами по технологическим вопросам, пишет РБК.

Выдворение Семеняки попросили прокомментировать представителя Кремля Дмитрия Пескова. Журналисты спросили его, почему было принято решение выслать человека, который "работал в таких компаниях и, вероятно, имел доступ к каким-либо значимым данным".