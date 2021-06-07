УЕФА одобрила форму футбольной сборной Украины с лозунгом "Героям слава!"

5 часов назад

Автор фото, AFP

Футбольная форма сборной Украины с картой страны, на которой присутствует Крым, вызвала возмущение в Москве. В УЕФА заявили, что украинская форма соответствует правилам.

Накануне Украина представила новую форму, в которой сборная страны будет играть на Чемпионте Европы по футболу. На форме изображен контур Украины, включая Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

Также на форме присутствуют надписи "Слава Украине" и "Героям слава" - лозунги, которые широко использовались во время протестов на Украине в 2014 году. Ранее надпись "Слава Украине" уже неоднократно появлялась на форме украинской сборной.

"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой - особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это ценный для всех нас контур нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства была мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают лозунгом "Героям слава!", - написал у себя в "Фейсбуке" глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Возмущение в Москве

Новая форма украинской сборной вызвала возмущение у российских властей. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала изображение на форме карты Украины с Крымом "отчаянной художественной акцией".

Автор фото, Andrii Pavelko via REUTERS

"Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция - якобы это должно придать игрокам сил", - написала она у себя в "Фейсбуке" вечером в воскресенье.

"Что касается пресловутых националистических кричалок, которые так же будут радовать зрителей ЧЕ по футболу, как и часть экипировки украинских спортсменов, то это очередная попытка государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), С.Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны, - добавила Захарова. - Деятельность УПА решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. запрещена в России".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что считает недопустимым использование на форме "нацистских лозунгов".

"Кроме того, что на форме Украины размещена карта Крыма, там ещё выделен лозунг - "Слава Украине - героям слава", что мы, крымчане, воспринимаем как фашистское приветствие", - сказал он.

Позиция УЕФА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новую форму украинской сборной, заявил журналистам, что все аспекты Евро-2020 регулирует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА", - цитирует Пескова агентство ТАСС.

В УЕФА, в свою очередь, заявили, что форма сборной Украины была одобрена организацией.

"Футболка украинской национальной сборной (и всех других сборных) на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с действующими правилами в отношении экипировки", - говорится в заявлении УЕФА, поступившем в Би-би-си.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в "Твиттере", что ему нравится новая форма сборной страны.