Сотрудникам Apple предложили вернуться в офисы к сентябрю. Они потребовали более гибких условий

2 часа назад

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Сотрудники Apple начали кампанию против возвращения к полноценной офисной работе. Распространенное среди персонала на прошлой неделе письмо, в котором глава компании Тим Кук говорит, что большинство сотрудников должны вернуться в офис на три дня в неделю к сентябрю, вызвало недовольство и даже увольнения в компании.

Как сообщает издание Verge, в редакцию которого попало циркулирующее между сотрудниками внутреннее письмо, работники Apple требуют более гибкого графика. Из-за нынешней политики компании, которая хочет вернуть всех в офис, некоторые сотрудники были вынуждены уволиться, говорится в письме.

"Без той инклюзивности, которую дает нам гибкий график, мы считаем, что нас ставят перед выбором между семьей, здоровьем и работой в полную силу, и работой в Apple," - говорится в письме.

"Весь прошлый год нас не только не слышали - нас порой откровенно игнорировали", - добавляют недовольные сотрудники, говоря о "недостатке коммуникации" между ними и менеджментом по вопросам гибкого графика и удаленной работы.

Письмо за подписью Тима Кука, вызвавшее эту реакцию, не было ультиматумом. Как пишет Verge, под ним предлагалось поставить подпись тем, кто не против вернуться в офис в сентябре, но при этом уточнялось, что письмо "не является петицией, хотя, возможно, напоминает таковую". Кук писал, что скучает по офисной "рабочей суете" и полагает, что он в этом не одинок.

Там же уточнялось, что требование работать в офисе три дня в неделю касается всех сотрудников, а тем, кто вне офиса работать не может, нужно будет выходить на 4-5 дней.

Сотрудники же в своем ответе требуют следующего:

Каждая команда должна сама принимать решение об удаленной работе и графике;

Все сотрудники должны принять участие в опросе по теме удаленной работы;

На прощальных интервью с уволившимися должны обязательно спрашивать, влияет ли удаленная работа на текучку кадров;

Необходимо исследование сравнительного воздействия удаленной и офисной работы на окружающую среду.

Похожие инструкции недавно дали сотрудникам Google - они также должны вернуться к трем дням работы в неделю к сентябрю.

Другие интернет-компании заняли более либеральную позицию относительно возвращения к офисной работе. В Facebook, например, объявили, что считают удаленную работу будущим индустрии, а потому сотрудникам не обязательно возвращаться на рабочие места.

Еще в прошлом году Марк Цукерберг в видеообращении к 45-тысячному персоналу компании объявил, что с июля начинается агрессивный рекрутинг сотрудников для удаленной работы. Через 5-10 лет половина штата Facebook не должна сидеть в офисах, заявил он.